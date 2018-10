Kaip teigia ministerija, viena savivaldybė susitarimui žada pritarti netrukus, dar dvi lauks tarybų sprendimo, memorandumą pasirašyti atsisakė Biržų ir Ignalinos savivaldybės. Pagal susitarimą, vidutiniškai atlyginimai turėtų kilti 38 eurais – abi pusės pasižadėjo nuo sausio skirti po 19 papildomų eurų. Kultūros ministrė Liana Ruokytė–Jonsson, dėkodama savivaldybėms už iniciatyvos palaikymą, tai vertina kaip „brandų politinį požiūrį“ nepaisant partinių skirtumų. „Lietuvai galėjome parodyti, kad viso partinio ir politinio spektro valdžių atstovai geba susitarti dėl svarbių dalykų, šiuo atveju – dėl kultūros stiprinimo, ir vienodai supranta savo įsipareigojimus kultūros darbuotojams“, – pranešime teigia ministrė. Susitarimą savivaldybės turėjo pasirašyti iki spalio 12 dienos. Finansavimo šaltinius ir planą, kaip išdėlioti atlyginimų didinimą per trejus metus, premjero sudaryta darbo grupė turėtų pateikti iki spalio 26-osios. Ignalinos meras Henrikas Šiaudinis sako, kad savivaldybėje dirba apie 80 kultūros ir meno darbuotojų, jų atlyginimams didinti metams reikėtų 25 – 30 tūkst. eurų. „Mes nežinome, koks bus mūsų biudžetas, kaip gali meras žadėti, ko nemato? Gali sprendimą priimti tik taryba. Kai svarstysime biudžetą metų pradžioje, tada ir spręsime, nes reikia matyti lėšas. Tai nemaži pinigai. Supraskite, kad tai yra mažos savivaldybės, jų biudžetai nekyla praktiškai nuo krizės laikų“, – BNS sakė Ignalinos vadovas. Biržų meras Valdemaras Valkiūnas teigė memorandumo nepasirašęs, nes buvo „šokiruotas ultimatyvaus laiško“, kad nepasirašius memorandumo iki spalio 12-osios, ministerija prie kultūros darbuotojų atlyginimų nebeprisidės. Jis taip pat sakė, kad pasiūlymas galėtų būti svarstomas tik taryboje ir tik jau žinant, koks bus kitų metų savivaldybės biudžetas. „Buvau šokiruotas dėl tokio ultimatyvaus laiško, kad tie, kurie nepasirašys iki spalio 12-osios, bus išmesti už borto ir jie, Kultūros ministerija, nebeprisidės. Mano nuomone, tai yra „banditinis“ ultimatumas, taip nekalbama“, – sakė meras. Anot V. Valkiūno, savivaldybė neatmeta galimybės kreiptis į teismą, jei jai, priešingai nei žadama kitoms savivaldybėms, ministerija neskirs lėšų kultūrininkų algoms didinti. „Manau, už tokius laiškus ministrė turėtų atsistatydinti, nes tai nėra nei etiška, nei juridiškai priimtina“, – pridūrė jis. Rugsėjo mėnesį protesto akciją surengę kultūros ir meno srities darbuotojai reikalavo, kad jų atlyginimai jau kitąmet vidutiniškai didėtų 75 eurais, o per trejus metus iš viso 150-čia eurų – Vyriausybės kitąmet numatytų papildomų 3,5 mln. eurų tam neužtektų. L. Ruokytė-Jonsson tuomet sakė, kad 75 eurų siekiamybę būtų galima įgyvendinti prisidedant savivaldybėms. Kultūros ministerija anksčiau žadėjo, kad Seimui pritarus, kitąmet muziejų, bibliotekų, teatrų ir kitų šios srities darbuotojų algos turėtų kilti 21 euru, 2020-aisiais ir 2021-aisiais - dar po 30 eurų, tačiau kultūrininkų tai netenkino. Kultūros darbuotojų profesinių sąjungų teigimu, pernai Lietuvoje vidutinis mėnesinis šios srities atlyginimas buvo 593 eurai atskaičius mokesčius. Šalyje pernai iš viso buvo 13,3 tūkst. kultūros ir meno darbuotojų.

