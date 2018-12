Iki šiol iš skolininko, kuris uždirba minimalią mėnesio algą (apie 361 eurą atskaičius mokesčius) ir turi dvi skolas, buvo išskaitoma 50 proc., taigi jam likdavo 180,50 euro. Tai yra kur kas mažiau nei minimalių poreikių dydis, jis šiemet yra 245 eurai. Tokiu atveju skolininkas negalėdavo patenkinti minimalių savo poreikių, todėl vėl klimpdavo į skolas, teigiama Teisingumo ministerijos pranešime.

Panaši situacija buvo ir su skolininkais, gaunančiais didesnę nei minimalią mėnesinę algą. Pavyzdžiui, iš vidutinį darbo užmokestį gaunančio asmens (728 eurus atskaičius mokesčius) išskaitomi 437 eurai, o skolininkui lieka tik 291 euras.

Teisingumo ministerija pranešė, kad nuo gruodžio pradžios įsigaliosiančiose pataisose numatoma, jog skolininkui, turinčiam kelias skolas, iš minimalios mėnesinės algos antstoliai galėtų išskaityti 30 proc. algos. Tokiu atveju šiam asmeniui liktų 252,70 euro, o asmeniui, uždirbančiam vidutinę algą, – apie 436 eurus.

Be to, nuo kitų metų sausio 1 dienos didėjant minimaliai mėnesinei algai ir įsigaliojus mokesčių reformai, minimali alga sieks 379–395 eurus (priklausomai nuo to, ar asmuo kaups pensiją 2 pakopoje), skolininkui liekanti dalis dar padidės.

„Naujosios pataisos dėl priverstinio skolų išieškojimo leis į skolas įklimpusiems asmenims gyventi oriau ir neįklimpti į naujas skolas,“ – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Šios įstatymo nuostatos negalios išieškant išlaikymą vaikui, taip pat ir kitais atvejais, kai konkrečios išieškotinos sumos bus nustatytos teismo sprendime ar vykdomajame rašte.