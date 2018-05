Anot jos, iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos gavus pranešimą apie

užbaigtas būtinas vidaus procedūras, balandžio 26 dieną demarkavimo procesas buvo galutinai baigtas. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo dokumentus sudaro valstybės sienos linijos padėties protokolas-aprašas, pasirašytas 2017 metų gruodžio 20 dieną Vilniuje, bei jo priedai: Valstybės sienos žemėlapis, ženklų protokolai, ženklų koordinačių ir aukščių katalogas ir Bendros demarkavimo komisijos Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos demarkavimo darbų, atliktų 2006–2017 metais, baigiamasis protokolas. Lietuvos Vyriausybė šios sienos demarkavimo dokumentus patvirtino šių metų sausio 31 dieną. Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ilgis (įskaitant ir teritorinės jūros ribą) siekia 297,12 kilometro. Iš viso pastatyti 559 valstybės sieną žymintys ženklai.

