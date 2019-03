Agitacijos draudimas galioja ne tik savivaldos, bet ir prezidento, Europos Parlamento (EP) rinkimams, referendumams. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas draudžia rinkimų agitaciją iki jų pradžios likus 30 valandų ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos. Agitacijos draudimas prasidėjo šeštadienį 1 val. nakties ir truks iki sekmadienio 20 val., išskyrus išorinę politinę reklamą, iškabintą iki prasidedant šiam draudimui. Vyriausioji rinkimų komisija perspėja, kad agitacijos draudimo laikotarpiu neturėtų būti renkami parašai už pretendentus į prezidentus, kandidatų sąrašus EP rinkimuose, referendumų iniciatyvas. Rinkimų agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą. Rinkimų ar referendumo agitacijos draudimo pažeidimas šiuo laikotarpiu asmenims užtraukia baudą nuo 140 iki 300 eurų, komisijų nariams, stebėtojams – nuo 300 iki 1150 eurų. Bauda žiniasklaidai už neleistiną agitaciją draudimo laikotarpiu užtraukia baudą nuo 2700 iki 6 tūkst. eurų. Merų rinkimų antrasis turas vyksta 41 savivaldybėje. 19 savivaldybių vadovą išsirinko jau per pirmąjį turą.

