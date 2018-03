Eimutis Misiūnas parašu išplėtė Magnickio sąrašą 21 asmeniu, nuo šiol jame bus 70 pavardžių. Dar 23 asmenys nuo pirmadienio negalės atvykti į Lietuvą dėl grėsmių nacionaliniam saugumui, BNS patvirtino Migracijos departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė. „Įsakymas pasirašytas, papildomai įtrauktos 21 asmens pavardės, sąrašas įgavo teisinę galią“, – BNS sakė E. Misiūnas. Anot jo, vadovaujantis Užsienio reikalų ministerijos rekomendacija ir teisės aktų numatyta galimybe, papildomai į „juodąjį sąrašą“ įtraukiami asmenys nebus skelbiami viešai. „Mes pritariame rekomendacijai, nes manome, kad tai susiję su nacionaliniu, vidaus saugumu“, – tikino jis. Lietuva 49 asmenų vadinamąjį Magnitskio sąrašą paskelbė sausio mėnesį. Į jį įtraukti Rusijos piliečiai, jiems į Lietuvą atvykti uždrausta dėl žmogaus teisių pažeidimų ir pinigų plovimo. Šių asmenų pavardės viešos, tuo metu naujai įtraukti asmenys nebus viešinami. Susiję straipsniai: Vakarų atsakas Rusijai: JAV iš šalies išsiunčia 60 rusų diplomatų, su britais solidarizuojasi ir 14 ES šalių Sibire vykusiose karinėse pratybos buvo naudojamos raketos „S-300“ Anksčiau pirmadienį L. Linkevičius pranešė, kad Lietuva nusprendė išsiųsti iš šalies tris Rusijos diplomatus, papildyti Magnitskio sąrašą 21 asmeniu, pasiūlyti Migracijos departamentui uždrausti dar 23 asmenims atvykti į Lietuvą dėl grėsmių nacionaliniam saugumui. Lietuva, kaip ir kitos ES šalys šių priemonių imasi rodydama solidarumą Britanijai dėl buvusio rusų šnipo apnuodijimo.

