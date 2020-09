Išbraukė iš darželio sąrašų be jokio įspėjimo: Rugsėjo 1-oji baigėsi vaiko ašaromis

Su tokia problema susidūrė ir nenorėjusi savo vardo viešinti moteris, kuri papasakojo, kad vos neprarado vietos darželyje dėl nesusikalbėjimo su atsakingais asmenimis. Ji taip pat įspėjo, kad reikia būti labai atsargiems renkantis privatų darželį, nes jie gali būti ne tik niekam neatskaitingi, bet ir vaikams nesaugūs. Savo ruožtu Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) paaiškino, kodėl moters vaikas buvo išbrauktas iš darželio sąrašo.

„Noriu pasidalinti savo patirtimi, kaip vos nepraradome darželyje vietos, ir atkreipti tėvelių dėmesį būti atidiems patikint savo vaikus privačių vaikų darželių priežiūrai“, – sakė su „Delfi“ susisiekusi moteris, kuri nenorėjo viešai atskleisti savo vardo ir pavardės. Ji papasakojo, kad vaikų darželis, kurį lankė jos vaikas, užsidarė dviem mėnesiams dėl vasaros atostogų ir tėvams teko pasukti galvas, kam galėtų palikti prižiūrėti vaiką.

„Liepos mėnesį aš ir vyras ėmėme pakaitomis atostogų, tačiau rugpjūčio mėnesį jau teko ieškoti alternatyvos. Internete radome privatų vaikų darželį, kurio skelbime buvo nurodyta, kad vaikus priima priežiūrai valandomis, dienai, savaitgaliais. Susiskambinome nurodytu internete direktorės telefonu ir pasakėme, kad mums vaiko priežiūros paslauga reikalinga vienam mėnesiui t. y. rugpjūčiui. Privataus darželio direktorė maloniai kalbėjo ir nurodė kito atsakingo asmens telefono numerį dokumentams tvarkyti. Pati sakėsi esanti tik formaliai direktorė, o vėliau tą atsakingą asmenį auklėtojos vadino direktoriumi“.

Jos teigimu, su nurodytu asmeniu labai greitai ir maloniai susitarė, jis taip pat įspūdingai apibūdino ir reklamavo darželį.

„Mūsų susitarimas buvo, kad apmokame sutartą kainą be valstybės kompensavimo, nes vaikas priimamas tik mėnesiui ir be registracijos sistemoje. Taip pat, kad mes neišeiname ir vaikas negali būti išregistruojamas iš ankstesnio darželio buvo kalbėta bent 3 kartus telefonu. Telefonu tas pats asmuo susakė, kokius dokumentus išsiųsti priėmimui elektroniniu paštu, paklausus, ar sutartis bus tam terminui, išgirdome atsakymą, kad yra tik bendro pobūdžio sutartis, bet mes gi susitarėme, jog nereikalaus stojimo mokesčio, nes tik mėnesiui ir t. t. Žodžiu, mes pasirašėme paprastą bendro pobūdžio vaiko priežiūros ir ugdymo sutartį be termino, tik nuo kada“.

Pastebėjo negerus dalykus

Į šį darželį, tęsė ji, vaikas ėjo devynias dienas, nes antrą savaitę tėvams pasirodė, kad ten vyksta negeri dalykai ir vaikui tokia aplinka yra nesaugi. Moteris teigė, kad paprastai pasiimdavo vaiką apie 15-16 val., tačiau vieną sykį, dėl avarijos ir dėl to užtverto kelio, atvažiavo šiek tiek vėliau.

„Kai atvykau, durys buvo užrakintos, todėl pagalvojau, kad visi yra kieme. Skambinau ant lentos nurodytais telefonais, tačiau man niekas neatsakė ir neatskambino. Tada paskambinau vyriškiui, kurį auklėtojos vadino direktoriumi, ir jis man pasakė, kur visus galima rasti. Kai visus radau, kreipiausi į auklėtoją ir vienu, ir kitu vardu, tačiau ji man nieko neatsakė. Tai buvo pirmasis kartas, kai man kilo rimtų įtarimų dėl šio darželio patikimumo“.

Paskui, sakė moteris, jai kilo kitas įtarimas, kai auklėtojos pasakė, kad jį lanko tik berniukai, kadangi mergaitės čia neužsibūna.

„Taigi, paskutinė mūsų diena šiame darželyje buvo, kai dukrą iš darželio parvežė mano vyras ir mergaitės elgesys tądien man pasirodė labai keistas. Kadangi ją parvežė anksti, apie 16 val., o aš dar tvarkiausi, tai tik vakare prieš miegą mes spėjome pasikalbėti, kaip sekėsi darželyje. Ji man pradėjo pasakoti, kad atėjo „dėdė“ ir ji išsigando, pradėjo verkti, kai paklausiau, kodėl, ji nemokėjo paaiškinti, bet jai tas vyras pasirodė baisus“.

Kai moteris dukters paklausė, ką su tuo „dėde“ veikė, ji atsakė, kad darė „kut kut“.

„Aš jos paklausiau, kur tas vyras darė „kut kut“, mergytė parodė padukus. Paskui lyg ir jai berniukas kažkoks darė „kut kut“. Man tai buvo viskas, nusprendžiau vaiko į tą darželį nebevesti. Aišku, iš manęs dar vyras pasijuokė, kad taip jautriai reaguoju į vaikus prižiūrintį vyrą, tačiau aš pasakiau, kad bet kaip suksimės, tačiau nebeisime į šį darželį“.

„Kadangi mes jį lankėme laikinai, tai aš tik parašiau, jog mes susirgome ir pagalvojau, kad daugiau nesivelsiu, nes tokie kaltinimai yra rimtas reikalas. Taip viskas ir baigėsi, parašiau, kad mes susirgome ir daugiau nebeateisime“.

Rugsėjo 1-ąją – šokiruojanti žinia

Moters teigimu, jų šeima nieko blogo neįtarė, toliau ramiai praleido likusias vasaros dienas ir manė, kad sėkmingai galės pradėti naujus metus jiems priskirtame darželyje, tačiau ten nuėjus, laukė staigmena.

„Rugsėjo 1-ą pasipuošusios nueiname į savo darželį ir mus pasitiko nemaloni žinia, kad vaikas yra išbrauktas iš sąrašų, o mūsų vieta – užimta. Aiškinant, kad nebuvo tėvų prašymo nutraukti sutartį, gavome atsakymą, kad nereikia tėvų prašymo, pakanka kitos įstaigos rašto, jog vaikas yra priimtas. Auginame ketvirtą vaiką ir pirmą kartą susidūrėme, kad be tėvų žinios taip galima padaryti. Pradėję klausinėti kitų pažįstamų tėvelių, neradome tokių, kam būtų nereikėję be prašymo nutraukti sutartį ir pereiti į kitą darželį“.

Jos teigimu, vaikas iškart puolė į ašaras, nes labai norėjo grįžti į darželį, bet greitai paaiškėjo ir kodėl galėjo atsitikti toks nesusipratimas. Pasirodo, jiems priskirtas darželis tiesiogiai pavaldus ne savivaldybei, bet ŠMSM, todėl tokiu atveju gali ir nereikėti tėvų prašymo.

„Aš iškart paskambinau to vasarą lankyto darželio direktoriui ir jis man pasakė, kad mygtuką paspaus ir vaikas vėl bus priimtas. Tačiau raštininkė, išgirdusi jo pasakymą per telefoną, pasakė, ką jis čia kalba, jeigu vietos nebėra, jau priimtas kitas vaikas. Aišku, gal kažkiek ir dukra padėjo šioje situacijoje, nes labai norėjo grįžti į darželį ir pradėjo verkti. Tada raštininkė pasakė, kad reikia dar paskambinti direktorei. Direktorė pasakė, kad jeigu pasirašėme sutartį, tada viskas, vietos nebėra, dar išsišaipė, paprašė numerio to privataus darželio direktorės, aš pasakiau, kad duosiu to vyro, bet ji paprašė oficialios direktorės numerio“.

Moteris prisiminė, kad ir pati nesėdėjo rankų sudėjusi, kreipėsi į Vilniaus ir Vilniaus r. savivaldybes, galiausiai jai ir buvo paaiškinta, kad darželis nei vienai iš šių savivaldybių nepriklauso. Visa ši situacija moterį labai išmušė iš vėžių ir ji nusprendė įvykusį nesusipratimą paviešinti, nors ir nenorėjo viešai minėti įstaigų pavadinimų.

„Jos pačios supras, kad čia apie jas. Reikia ir suprasti, kad žmonės netylės ir negalima taip daryti be jokio įspėjimo. Taip, mūsų vaikas buvo sugrąžintas į darželį, tačiau norime įspėti kitus tėvus, kad būtų atsargūs, kai ieškodami alternatyvos gali prarasti taip sunkiai gautą vietą norimame darželyje“.

Ji taip pat pridūrė, kad reikia būti atsargiems ir renkantis privatų darželį, kadangi Vilniaus r. savivaldybė moteriai paaiškino, kad nelabai kas kuruoja ar tikrina privačius darželius ir dažnai dėl jų gaunama skundų.

Atsiprašė dėl kilusio nesusipratimo

ŠMSM atstovai komentavo, kad jiems tiesiogiai pavaldūs tik keli darželiai, tačiau atsiprašė, kad šeimai teko patirti tokius nepatogumus.

„Tikrai apgailestaujame, kad įvyko šis nesusipratimas ir šeimai teko išgyventi tokią nemalonią patirtį. Aiškinomės situaciją, kaip tai galėjo nutikti“.

Ministerijos teigimu, rugpjūčio 3 dieną vaiko lankytas privatus darželis informavo kitą darželį, kad minimi vaiko tėvai nuo liepos 28 d. pasirašė sutartį su jų centru ir prašo vaiką išbraukti iš Mokinių registro.

„Gavusi šį pranešimą ir vadovaudamasi susiklosčiusia praktika, administracija traktavo, kad tėvai parinko vaikui kitą ugdymo įstaigą, todėl išbraukė jį iš Mokinių registro“.

Ši įstaiga, teigė ministerija, išbraukdama vaiką be tėvų prašymo ir neinformuodama apie tai, pažeidė su tėvais sudarytą ikimokyklinio ugdymo sutartį.

„Nors tėvai taip pat turėjo pranešti, kad į kitą ugdymo įstaigą vaiką leis tik trumpam. Geranoriškai spręsdama šį nesusipratimą,vaikas buvo atgal priimtas jau lankytą ikimokyklinio ugdymo grupę“.