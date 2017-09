Per 900 rinkėjų balsavo iš anksto savivaldybės pastate, o dar per 160 – specialiuosiuose paštuose. Aktyviausia yra Armino apylinkė, kur savo valią jau pareiškė beveik 13 proc. rinkimų teisę turinčių gyventojų. Keturiose apylinkėse balsavusiųjų iš anksto nebuvo – Gavaltuvos, Daugirdų, Igliškėlių, Tautkaičių, keliose užfiksuota tik po vieną išankstinį balsą. Balsavimas savivaldybėje, kur savo valią iš anksto galėjo pareikšti sekmadienį į rinkimų apylinkę atvykti negalintys rinkėjai, jau baigėsi. Tuo metu trečiadienį prasidėjęs balsavimas specialiuose paštuose penktadienį dar tęsiamas. Specialiuose paštuose balsuojama ligoninėse, senelių namuose, socialinės rūpybos ar globos įstaigose ir arešto ar laisvės atėmimo vietose. Penktadienį ir šeštadienį tai pat dar vyksta balsavimas namuose. Susiję straipsniai: Marijampoliečiai pradeda rinkti naują merą Norintieji kandidatuoti Marijampolės mero rinkimuose turi pateikti parašus Dėl mero posto rungiasi šeši partijų iškelti ir du savarankiški kandidatai. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Marijampolėje iškėlė Kęstučio Traškevičiaus, Liberalų sąjūdis – Sauliaus Skinkio, Lietuvos socialdemokratų partija – Irenos Lunskienės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Karolio Dvylio, Centro partija – Gedimino Akelaičio, „Tvarka ir teisingumas“ – Dobilo Sinkevičiaus kandidatūras. Taip pat rinkimuose savarankiškai išsikėlė Gintaras Skamaročius ir buvęs susisiekimo ministras Algis Žvaliauskas. Balsavimo teisę šiuose rinkimuose turi 48 tūkst. 789 savivaldybės gyventojų. Nauji rinkimai Marijampolėje rengiami, nes kovą mirė savivaldybės meras socialdemokratas Vidmantas Brazys. Rinkimų apylinkėse balsavimas vyks šį sekmadienį, rugsėjo 10 dieną.

