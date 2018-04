Tai BNS patvirtino VRK vadovė Laura Matjošaitytė. „VRK narė S. Šaltauskienė įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Dėl padidėjusio darbo krūvio tarptautnėse notarų organizacijose, mano žiniomis, kitų (pasitraukimo – BNS) priežasčių nėra“, – sakė L. Matjošaitytė. Anot jos, VRK narė atsistatydina nuo antradienio. Dėl atsistatydinimo pareiškimo dar turės balsuoti Seimas. Su pačia komisijos nare S. Šaltauskiene BNS susisiekti nepavyko, jos telefonas yra išjungtas. S. Šaltauskienę į komisiją delegavo Lietuvos teisininkų draugija. Pasitraukus S. Šaltauskienei, Vyriausiojoje rinkimų komisijoje liks dirbti 11 narių iš 13. Komisija jau nuo kovo dirba nevisos sudėties, iš jos pasitraukus „Tvarkos ir teisingumo“ atstovui Donatui Laurinavičiui. Jis atsistatydino gavęs darbo pasiūlymą iš tarptautinės teisės įmonės.

