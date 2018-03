„Seimo darbas tikrai naujomis komisijomis būtų papildomai apkrautas, mes sutarėm, kad klausimas dėl grubaus Konstitucijos pažeidimo, kurį padarė 29 konservatorių frakcijos nariai, turi būti atiduotas Etikos ir procedūrų komisijai. Po jos verdikto bus aišku, kas bus toliau, kreipimasis į Konstitucinį Teismą, ar kažkas“, – po frakcijos posėdžio trečiadienį sakė LVŽS seniūnas Ramūnas Karbauskis. Anot jo, Seimo Etikos ir procedūrų komisija turėtų išaiškinti, ar priėmę sprendimą, kaip turėtų balsuoti dėl apkaltos, konservatoriai nepažeidžia Konstitucijos, laisvo mandato principo. Susiję straipsniai: Karbauskis konservatoriams siūlo du kelius: apkalta arba pripažinimas melavus Karbauskis inicijuoja interpeliaciją 29 konservatorių frakcijos nariams „Etikos ir procedūrų komisija turi pakankamai kompetencijos ir pajėgumo atsakyti, ar tas pažeidimas buvo“, – teigė frakcijos seniūnas. Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis šio „valstiečių“ kreipimosi rimtai nevertina. „Aš siūlau palaukti iki rytojaus ir turbūt ta nuomonė vėl pasikeis. Gal jūs man galit padėt suskaičiuot, kelintas čia jų pasiūlymas. Vakar jie pasakė, kad visą frakciją apkaltai atiduos, šiandien pasakė, kad 29 narius. Tada Širinskienė LRT eteryje pasako, kad vieną Landsbergį atiduos, dabar etikos komisija – jau ketvirtas“, – BNS sakė G. Landsbergis. Po nepavykusio balsavimo dėl M. Basčio mandato panaikinimo parlamentinės frakcijos svaidosi kaltinimais, kas dėl to kaltas. M. Bastys tuo tarpu trečiadienį paskelbė atsisakantis mandato. R. Karbauskis žadėjo inicijuoti apkaltą visai konservatorių frakcijai, kad šie susitarė, kaip balsuos per slaptą balsavimą, tuo metu opozicija registravo projektą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Opozicinės frakcijos teigia, kad ragindami „valstiečius“ fotografuoti slapto balsavimo dėl M. Basčio apkaltos biuletenius jų lyderiai neteisėtai kontroliavo parlamentarus. M. Bastys trečiadienį paskelbė atsistatydinantis parlamente iškilus iniciatyvai perbalsuoti dėl jo mandato panaikinimo. Jis kol kas neatsako, ar dalyvaus rinkimuose Zanavykų vienmandatėje apygardoje. Antradienį už M. Basčio mandato panaikinimą balsavo 72 parlamentarai. Mandatui panaikinti reikia mažiausiai 85 balsų. Konstitucinis Teismas M. Bastį pripažino sulaužius priesaiką ir šiurkščiai pažeidus Konstituciją, kai nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju.











