Šis pakeitimas įsigaliojo kovo 10-ąją.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga BNS sakė, kad pakeitimas priimtas, atsižvelgiant į tai, jog išsiplėtė koronaviruso paveiktų šalių skaičius.

„Tai padaryta, kadangi tikrai labai ženkliai išsiplėtė šalių sąrašas, kur nerekomenduojama vykti ir kurios yra reikšmingai paveiktos viruso, kur plitimas yra didelis, tai ir Prancūzija, ir Vokietija, ir Ispanija įtrauktos. Labai didelės šalys. Supraskime, koks skaičius žmonių iš ten grįžta“, – teigė ministras.

„Jeigu visiems be jokių simptomų, be jokio įtarimo dėl tiesioginio kontakto su užsikrėtusiu asmeniu pradėsime dalyti nedarbingumo pažymėjimus, tai ir nespėsime tai padaryti, ir pati priemonė pagaliau nelabai turi prasmę“, – sakė jis.

Rizikingų teritorijų sąrašą antradienį papildė Italija, Prancūzija, Vokietija ir Ispanija. Lieka ir anksčiau į jį įtrauktos Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.

Iš šių valstybių grįžusiesiems rekomenduojama 14 dienų vengti socialinių kontaktų: nesilankyti viešose vietose, pagal galimybes nesinaudoti viešuoju transportu, stengtis laikytis ne mažiau kaip dviejų metrų atstumo nuo kitų žmonių, nesikviesti svečių į namus ir pan.

Taip pat keliautojų prašoma registruotis užpildant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje pateikiamą anketą bei 14 dienų sekti savo sveikatos būklę.

Jei per dvi savaites ligos simptomai neišsivysto, žmogus laikomas sveiku ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

Koronavirusu pasaulyje užsikrėtė per 116 tūkst. žmonių, per 4 tūkst. mirė. Daugiausiai žmonių užsikrėtė Kinijoje, per 80 tūkst. gyventojų, antroje vietoje pagal užsikrėtusių skaičių yra Italija su daugiau kaip 9 tūkst. koronaviruso atvejų.