Numatoma atidžiau tikrinti asmenis, kuriems, pavyzdžiui, nakčiai atvežamas iš girtų tėvų paimamas vaikas. Vilniaus savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Lina Juškevičienė sako, kad naujovės, susijusios su operatyviu vaiko paėmimu, neatitiks geriausio jo interesų, nes vaikai dažniau atsidurs institucijose, o ne jiems palankesnėje giminaičių aplinkoje. „Yra parengti Vaiko globos organizavimo nuostatai, kuriuose yra užsimenama, kad vaikas negalės būti paliktas pas žmones, kurie nėra patikrinti Globėjų ir įtėvių mokymuose. Teisės aktai nėra patvirtinti, bet šiuo metu jau vyksta darbuotojų mokymai, kaip jie po liepos 1 dienos turės dirbti, tai šitas klausimas mums labai iškilo“, – BNS sakė L. Juškevičienė. Ji įsitikinusi, kad vaiko teisių specialistai yra pakankamai kompetentingi įvertinti, ar vaiką saugu palikti pas giminaičius. „Jeigu mes esame parengti specialistai, ar mes tikrai negalime prisiimti atsakomybės, tuo labiau, kad Vilniuje turime jau tokią praktiką ir aš leidžiu savo darbuotojams prisiimti tokią atsakomybę, nes manau, kad tai yra geriausia vaikui“, – aiškino L. Juškevičienė. Ji aiškino, kad praktikoje vaikų perdavimas budintiems globėjams užtrunka, todėl vaikai po liepos 1 dienos greičiausiai dažniau atsidurs institucijose. „Dažnai daugiau informacijos apie tuos giminaičius – teistumus, ligas – mes tikrai neturime, bet vadovaujamės grynai vaiko interesais, kad jam tikrai yra geriau dabar būti pas šituos artimus žmones, negu mes vežtume į krizių centrą ar į ligoninę. Mes dar neturime tokios prabangos, kad turėtume budinčius globotojus, kurie bet kuriuo paros metu galėtų priimti vaikus“, – dėstė Vilniaus savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. Tuo metu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos laikinasis vadovas Janas Maciejevskis teigia, kad vaikai galės būti paliekami pas iš anksto nepatikrintus asmenis, tačiau jie turės būti atidžiau vertinami operatyvaus patikrinimo metu. „Turėsime aiškius ir vienodus kriterijus, tam tikrą klausimyną, kad atlikus operatyvinį pradinį įvertinimą irgi būtų galima nuspręsti – palikti vaiką ar ne“, – BNS aiškino J. Maciejevskis. Visgi jis nebuvo toks palankus giminaičių atžvilgiu kaip Vilniaus savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja. „Pats faktas, kad vaikas yra susijęs giminystės ar emociniais ryšiais, savaime nereiškia, kad tas žmogus supranta vaiko poreikius, kad yra pasiruošęs pasirūpinti vaiku. Tokiais atvejais taip pat kyla rizika, kad tiesiog tas vaikas iš ryto vėl atsidurs tų pačių tėvų, kurie netinkamai rūpinosi vaiku ir iš kurių jis buvo paimtas, globoje. Giminaičiai ir emocinis ryšys su vaiku dažnai reiškia ryšį ir su tėvais, jie tiesiog gali neužtikrinti, kad vaikas ir vėl nepatektų į nesaugią aplinką“, – dėstė jis. Įstatymas nustato, kad ilgesniam laikui vaikas nuo šeimos galės būti atskiriamas tik teismo sprendimu. Jei tarnybos konstatuotų, kad vaiko interesų šeimoje neįmanoma užtikrinti net ir teikiant socialinę pagalbą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo vaiko paėmimo turės kreiptis į teismą dėl leidimo nustatyti vaikui laikinąją globą. Žadama, kad prioritetas bus teikiamas vaiko apgyvendinimui pas giminaičius, tuomet šeimynoje ar pas budinčius globėjus.

