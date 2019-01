Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) antradienį konstatavo, kad šis komitetas nebeturi būtino narių skaičiaus. Pagal įstatymą, visuomeninį rinkimų komitetą sudaryti turi ne mažiau kaip dvigubai daugiau narių nei toje savivaldybėje renkama politikų. Kaišiadorių rajone renkami 25 tarybos nariai, tad visuomeninį komitetą privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 žmonių. VRK duomenimis, komitete „Už Kaišiadoris“ liko 46 nariai. Jo atstovas Virginijus Valentinavičius per VRK posėdį sakė, kad iš pradžių komitete buvo 71 narys, tačiau gruodį ir sausį jį paliko 25 žmonės. „Mums buvo visai netikėta ir nesuprantama“, – sakė jis. V. Valentinavičius prašė nenaikinti komiteto registravimo, nes iš esmės jis jau visas savo funkcijas atliko. „Komitetas atliko savo funkciją: surinko komandą, iškėlė kandidatus, surinko parašus. Komiteto funkcija tuo ir baigiasi, jis nebereikalingas. Leiskite, komitetui sąrašui eiti į rinkimus“, – sakė komiteto koordinatorius. Tačiau VRK rėmėsi jau buvusia praktika, kai dėl tos pačios priežasties sausio 17-ąją panaikino visuomeninio rinkimų komiteto „Piliečių jėga ir teisingumas“ registraciją. VRK nariai, anksčiau svarstydami „Piliečių jėga ir teisingumas“ klausimą, atkreipė dėmesį, kad įstatyme nenumatytas joks terminas, po kurio jau nebebūtų galima naikinti komiteto registravimo. Jie tai vertino kaip įstatymo spragą. Panaikinus komiteto „Už Kaišiadoris“ registraciją, šiame rajone savivaldos rinkimuose liko vienas visuomeninis komitetas – „Vardan Kaišiadorių krašto“. Savivaldos rinkimai vyks kovo 3 dieną.

9 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.