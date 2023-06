Turtingiausias Lietuvos verslininkas

T. Janonio tyrimą apie tai, kaip Delfi bandė patekti į Verkių regioniniame parke esantį mišką, galite rasti čia.

Sekmadienį apie tai savo Yuotube kanale vaizdo įrašą paskelbė ir S. Malinauskas. Ten jis viešai kreipėsi į turtingiausią Lietuvos verslininką M. Railą, valdantį įmonę „Girteka“. Taip pat S. Malinauskas paviešino informacijos apie šio kvartalo prabangių vilų savininkus.

„Kokie žmonės Lietuvoje staiga susidomėjo poilsiniu verslu? „Verslo žinių“ portalo 2021 m. gruodžio mėnesį sudarytas topas. Šiuo atveju mus domina turtingiausias Lietuvos verslininkas. Logistika, sandėliavimu ir nekilnojamuoju turtu besiverčiantis M. Raila, žurnalo skaičiavimais, turi 1,35 mlrd. Eur. Tuo tarpu N. Numos turtas šiuo metu vertinamas 100 mln. Eur mažiau – 1,25 mlrd. Eur. Sunku net įsivaizduoti. Jūs galite išsinuomoti poilsinę labai vaizdingoje vietoje iš turtingiausio Lietuvos verslininko. Aišku, teoriškai“, - kalbėjo S. Malinauskas, omenyje turėjęs tai, kad formaliai tai nėra nuolatiniam gyvenimui skirtos vilos. Dokumentuose nurodyta, kad tai poilsiui ir nuomai skirtos sodybos.

Visas 14,5 ha valstybinės žemės sklypas išnuomotas UAB „Gulbinų turizmas“.

„Šiuo metu „Gulbinų turizmo“ valdybos narys yra Edvardas Liachovičius, smulkesnysis „Girtekos“ akcininkas. Pabaigiant „Girtekos“ ir turtingiausio Lietuvos verslininko (M. Railos – red. past.) temą, taip pat UAB „Gulbinų turizmas“ akcininkė yra jo žmona Ina Railienė.

Beje, labai nustebau, kad tarp UAB „Gulbinų turizmas“ akcininkų ir vadovų yra labai daug mano buvusių epizodų herojų. Apie „Girteką“, poną Railą ir apie jų verslą Rusijoje jūs galite pasižiūrėti mano kanale, susiradę epizodą“, - dėstė S. Malinauskas.

Rado ryšių su A. Pukeliu



Dėl verslininko, „Gulbinų turizmas“ akcininko N. Dagilio S. Malinauskas taip pat turėjo ką pasakyti. Jis esą turėjo ryšių su Arūnu Pukeliu.

„Na, ir dar vienas štrichas į šitų „Hermis capital“ berniukų portretą. 2009 m. rugpjūčio 3 d. „Vakarų ekspresas“ rašo: „Trijulei užsegė pavadėlius““, - žiniasklaidą citavo S. Malinauskas.

„Neseniai Tauragės teismas nusprendė uždrausti A. Pukeliui bendrauti su bendrovės valdybos pirmininku N. Dagiliu ir projektų vadovu bei bendrovės akcininku 35 metų Titu Sereika (buvęs „Gulbinų turizmas“ vadovas – red. past.). Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos pareigūnų nuomone, šios trijulės bendravimas kelia pavojų visuomenei“, - rašė žiniasklaida.

„Jums jau girdėtos visos pavardės. Apie A. Pukelį, jeigu žiūrite mano epizodus, neabejoju, taip pat girdėjote. Jeigu labai trumpai, tiesiog priminsiu: policija įrašo šios trijulės pokalbius, po to, kai N. Dagilis nusiperka iš kito svarbaus verslininko, „Topo centro“ savininko Aurelijaus Rusteikos popieriaus fabriką. Na, ir A. Pukeliui pasirodė, kad buvo permokėta 700 tūkst. litų. Ir jis pasakė, kad tuos pinigus iš verslininko išmuš. Šiuos pokalbius fiksuoja policija. Ji pati kreipėsi į A. Rusteiką, pasako, kad jo gyvybei gresia realus pavojus. Jis sutinka bendradarbiauti, duoti parodymus. Na, ir aišku didžiulė byla teisme pasibaigia niekuo. Tai yra kelių tūkstančių eurų bauda A. Pukeliui. Ir jis gauna dar vieną eilinį savo teistumą.

Būtent toks teisingumas, būtent tokia sistema, būtent taip veikianti valstybė sudaro galimybes ir A. Pukeliui, ir tiems, žmonėms, kurie yra su juo susiję, elgtis štai tokiu būdu. Man net neapsiverčia liežuvis tai vadinti verslu. Iš esmės tai yra tiesiog aferos. Aš jums detaliai papasakosiu apie Gulbinų aferą ir kaip mes visi esame apgauti“, - dėstė S. Malinauskas.





Tuomet jis perėjo prie kito „Gulbinų turizmo“ akcininko Viliaus Kavaliausko.

„Kitas labai gerai žinomas asmuo, kuris buvo ir mano epizodo herojus, yra ne vieno žurnalistinio tyrimo herojus Vilnius Kavaliauskas. Portalas LRT.lt 2022 m. 11 mėn. 13 d. Tai yra Šarūno Černiausko, žurnalistinio tyrimo centro „Siena“, bendradarbiaujant su Baltarusijos kolegomis atliktas žurnalistinis tyrimas, kuris vadinasi „Misteris milijardas“. Na, ir čia eina kalba apie mažiausiai 10 mlrd. eurų – režimo pinigai. Iš esmės Lukašenkos pinigai.

Pirmiausia ši vieta: „Dvi Lukašenkos piniginės ir vienas A. Pukelis“. Matote tą pačią pavardę kaip ir šalia N. Dagilio. Na, ir tos dvi piniginės yra Jurijus Čyžas ir Vitoldas Tomaševskis. Mums šiuo atveju įdomi kita pavardė. „Lewben įkūrėjas V. Kavaliauskas. Jis „atsakė į dalį šioje istorijoje keltų klausimų ir save įvardijo kaip milijardinę apyvartą generuojantį bendrovės faktinį vadovą. Kai kurie klausimai, labiausiai liečiantys V. Tomaševskį, liko neatsakyti“.



Dali Van Rooij Rakutytė ir Mindaugas Raila © DELFI / Audrius Solominas



Na, o čia kita informacija. 2019 m. 03 19. Portalas 15min, šaltinis BNS. „VSD blokavo „Lewben Investment Management“ planus įsigyti „Verslo trikampio“ pirkėją“.“ – dėstė S. Malinauskas.

„Lietuvos žvalgyba blokavo investicijų bendrovės „Lewben Investment Management“ planus įsigyti įmonę, numatančią investuoti į netoli Seimo rūmų esantį biurų kompleksą „Verslo trikampis“. Remdamasi Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta informacija, Vyriausybės komisija nedavė leidimo sandoriui“, - rašė 15min.

„Paprasčiau tariant, bendrovė buvo įvertinta kaip neatitinkanti Lietuvos nacionalinio saugumo interesų. Bet dabar man viskas tampa labai aišku. Jeigu tau draudžiama investuoti į „Verslo trikampį“ šalia Seimo dėl to, kad tu nesi patikimas, aišku, tada tu gali investuoti į Gulbinų stovyklą, į Gulbinų poilsiavietę ir daryti verslą taip.

Apie V. Kavaliauską aš pakankamai daug kalbu savo epizode, kuris yra skirtas „Bankerai“ ir jų nusipirktam bankui. V. Kavaliauskas yra teisininkas, kuris tvarko labai labai turtingų žmonių klausimus ofšoruose. Tai yra žmogus, kuris labai gerai išmano visus teisinius niuansus, kuris gali pabūti ir faktiniu vadovu, kaip jūs patys girdėjote, milijardinių įmonių, kuris gali padėti jums tas įmones įsteigti, padaryti kažkokius įsigijimus ir pan.“, - aiškino S. Malinauskas.



Arūnas Pukelis © DELFI / Julius Kalinskas



Kreipėsi į M. Railą

S. Malinauskas dėstė, kad kvartale, panašu, stovi ne poilsinės, bet nuolat gyvenami namai. Todėl siūlė nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, kad šiuos statinius reikėtų nugriauti, o sklypą grąžinti valstybei.

„Ten stovi ne poilsinės, ten stovi gyvenamieji namai. Tai ką būtų galima padaryti teisinėje valstybėje? Ką galėtų padaryti teismai, ką galėtų padaryti kiekvienas iš mūsų? Na, pavyzdžiui, kreipiasi į teismą institucija. Ji galėtų paprašyti pono Railos ar pono Kučinsko ar pono Dagilio, ar kitų ten gyvenančių labai turtingų asmenų: prašau, pateikite mums sutartis, kiek kartų, pavyzdžiui, pono Railos namas buvo išnuomotas“, - teigė blogeris.





Ir galiausiai jis viešai kreipėsi į verslininką M. Railą: „Beje, aš viešai kreipiuosi į poną Railą, „Girtekos“ savininką: ar jūs galėtumėte man pateikti informaciją, kokiomis sąlygomis jūs tą savo poilsiavietę nuomojate? Galbūt susimestų žmonės ir mes už tuos pinigus vienai parai išsinuomotume tą poilsiavietę. Atvažiuotume, pafilmuotume, parodytume, kaip iš tikrųjų prabangiai galima pailsėti. Bet jeigu jūs pabandytumėte išsinuomoti štai tokią „poilsiavietę“, jūs pamatytumėte, kad tai yra neįmanoma. Kontaktų nerastumėte ir pan. Mes ne kartą bandėme skambinti į UAB „Gulbinų turizmas“ ir ten tiesiog niekas nekelia ragelio.“

Jei nuomos sutartis pažeidžiama, S. Malinauskas siūlė sutartį nutraukti: „Teisėje galioja labai aiškus principas – turinio pirmenybė prieš formą. Jeigu formaliai ten yra poilsiavietė, o realiai, gyvenamieji namai, tai reiškia valstybė turi sakyt: mielieji, jūs mus apgavote, jūs pažeidėte nuomos sąlygas, ir mes nutraukiame šitą nuomos sutartį. Valstybė nėra geras savo turto šeimininkas. Ji tiesiog renkasi nieko nematyti, neprasidėti su rimtais, įtakingais žmonėmis, ir tiesiog viską palikti. Apsimeskime, kad ten yra poilsiavietė.

Galima skirti baudą kelių tūkstančių, kuri, aišku, juoką kels tokį turtą valdantiems žmonėms. Atsakymas čia yra paprastas. Jeigu mes tikrai gyventume teisinėje valstybėje, kur galiotų įstatymai, ir nebūtų žiūrima į žmogaus turtą, į žmogaus įtaką ir t.t., teismai galėtų priimti labai paprastą sprendimą, kuris yra akivaizdus. Jūs pažeidėte sutarties sąlygas, jūs pažeidėte įstatymus, reiškia sutartis nutraukiama. Žemė grįžta į valstybės rankas, jūsų turtas stovi ant valstybinės žemės, su tuo turtu galite daryti, ką norite, bet jo ten turi nelikti.

Čia yra kita problema, kuo naudojasi tokie asmenys: kas atsitiktų su šituo turtu, su tais prabangias namais, jeigu iš tikrųjų nuomos sutartis būtų nutraukta. Ar jie turėtų būti griaunami, ar valstybė turėtų kažką kompensuoti. Didžiulės teisinės džiunglės, į kurias niekas eiti nenori. Tuo yra naudojamasi. Jeigu būtų bent keli precedentai, kurie parodytų, kad tokių schemų daryt neapsimoka, nes paskui pats iš savo kišenės žalą ir apmokėsi, tai nei Dagilis, nei Pukelis, nei kiti tokių dalykų nedarytų.“

Įvardijo gudrią schemą

Galiausiai jis aiškino, kad N. Dagilis dar tik pradėjus statybas viešai žiniasklaidai kalbėjo, kad tai bus poilsiavietė ir įstatymų bus laikomasi. Tačiau, anot S. Malinausko, taip nenutiko. Vis dėlto, jo žodžiais tariant, dar tik pradėjus statybas kilo įtarimų, kad dygsta ne poilsio kvartalas.



Vilius Kavaliauskas © Organizacijos nuotr.



„Čia esminis dalykas yra schema. Visur yra sakoma: valdininkai, kurie išdavinėja leidimus, iš karto žino, kad bus tiesiog apgauti. Iš karto žino, kad ten stovės ne poilsiavietė, o prabangių namų kvartalas. Tačiau jie vis tiek tuos leidimus išdavinėja. Ir mes matome, kad nepaisant to, jog galų gale, mes visi buvome apgauti, mes nieko padaryti negalime“, - sakė S. Malinauskas.

Savo video epizode, jis nusistebėjo, kaip iš sklypo dokumentų galėjo dingti miškas.

„Va čia tai fokusas. Deividas Koperfildas Amerikoje kažkada yra pradanginę lėktuvą. Netgi laisvės statulą kažkada yra pradanginęs. Bet pradanginti tiek teritorijos su valstybiniu mišku man atrodo nesugebėtų net ir jis. Jūs taip pat turėtumėte paklausti, kas čia per stebuklas teisinėje valstybėje. Kaip gali būti, kad turtingi, įtakingi žmonės, išsinuomoję teritoriją su valstybiniu mišku, padaro taip, kad jo dokumentuose neliktų. Aišku, čia įsijungia žiniasklaida, tada įsijungia Generalinė prokuratūra, STT, ir buvo pareikalauta, kad miškas būtų grąžintas“, - dėstė blogeris.

Galiausiai jis išdėstė poziciją, kad varteliai Gulbinų kvartale tikrai ne visada yra atrakinti.

„Labai trumpai noriu paaiškinti vieną dalyką. Yra atsitiktinumas, kuris mums padėjo užfiksuoti įrodymus, kaip iš tikrųjų yra. Kai mes atvykome į Didžiuosius Gulbinus, kai paprasčiausiai pabandėme įeiti per pagrindinį įėjimą į valstybinį mišką, mums buvo pasakyta, kad negalima to daryti: eikite per vartelius. Ir aišku mes nespėjome užfiksuoti, kaip varteliai buvo atrakinami. Jūs įsivaizduokite, koks yra įžūlumas.

Tai yra jie, stebėdami, kur mes eisime, atrakino tik vienus vartelius. Mes nuėjome, jie buvo atrakinti, jūs visa tai matėte. Tačiau kai mums nebuvo leista eiti toliau, išsikvietėme aplinkos apsaugos darbuotojus, kameros mus toliau stebi, mes ten penkiese stovim. Na ir fotografas Andrius Ufartas sako: aš labai greitai nubėgsiu iki automobilio. Jis ramiai vienas nubėga iki automobilio, tai matyt labai stipriai užmigdė apsaugos darbuotojų budrumą, nes jie mato, kad ta grupelė toliau stovi. Ir tik tada, kai Andrius Ufartas praėjo pro pagrindinį postą, jie staiga suprato, kad eina žmogus prie kitų vartelių. Greitai ten pasiuntė žmogų, kad tie varteliai būtų atrakinti, net nesuprasdami, kad A. Ufartas paprasčiausiai ėjo prie automobilio. Ir jis sako: aš matau, kaip eina rakinti tuos vartelius. Aišku, mergina nebuvo tokia greitai kaip A. Ufarto kamera. Mums pavyko akivaizdžiai užfiksuoti, kaip yra atrakinėjami varteliai. Viskas yra akivaizdu, tai yra elementari apgavystė. Varteliai yra tik dėl akių, tvoros yra likusios, jos yra rakinamos“, - teigė S. Malinauskas.





Jo teigimu, jau ilgus metus vyksta poilsiautojų grumtynės su kvartalo apsauga.

„Kai aš pasidalinau šiuo epizodu, man parašė labai daug žmonių, netgi žurnalistai, su kuriais man yra tekę dirbti. Ir sako: čia tokia sena problema, net neįsivaizduojame, kaip šitą klausimą būtų galima spręsti. Nes, pavyzdžiui, plaukiame baidarėmis, sustojame vienoje iš tų nedidelių prieplaukų, iš karto atėjo apsauga, pradėjo keiktis, pradėjo mus varyti. Mes paaiškinome, kad mes galime čia sustoti, na bet jiems tai yra nė motais. Netgi man buvo pasakojama, kad susitumdymai įvyksta, kai žmonės pabando pakliūti į teritoriją, į kurią jie turi teisę pakliūti. Situacija yra visiškai absurdiška. Bet šitos situacijos esmė yra ne apsaugininkas, ne tvora. Situacijos esmė, kad pačioje gražiausioje Vilniaus vietoje turtingi žmonės tiesiog apeidami įstatymus pasistatė sau prabangias pilis“, - kalbėjo S. Malinauskas.

Delfi kreipėsi į „Gulbinų turizmą“ prašant sureaguoti į S. Malinausko video epizodą. Taip pat kreiptasi į šiame tekste minimų verslininkų valdomas įmones. Tačiau atsakymo kol kas negavome. Jeigu jį gausime vėliau, tekstą papildysime.