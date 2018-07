Iš pareigų traukiasi Kalėjimo departamento įmonės „Mūsų amatai“ vadovas Aleksandras Sajenko.

Metus įmonei vadovavęs A. Sajenko BNS patvirtino, kad trečiadienis – jo paskutinė darbo diena. „Metus atkovojau (...), pasakysiu vienu žodžiu – neveiksnumas, traktuokite kaip norite, daugiau komentarų nebus“, – sakė A. Sajenko. Kalėjimų departamento atstovė spaudai Simona Banėnienė BNS patvirtino, kad A. Sajenko pareigas palieka savo noru. „O šiaip, yra numatyti dideli pokyčiai, jie susiję ir su šios įmonės veikla. Teikiami projektai naujam Bausmių vykdymo kodeksui, jame numatyta veikla, orientuota daugiau į nuteistųjų užimtumą“, – sakė S. Banienienė. Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius apgailestavo, kad A. Sajenko palieka pareigas – anot ministro, direktorius buvo iniciatyvus ir jo darbas tenkino tiek ministeriją, tiek Kalėjimų departamentą. „Matyt, kaip įsivaizduoju, direktorius nori susirasti lengvesnį darbą. Jis pats prašymą parašė, jo veikla ministeriją tenkino. Yra tikrai labai daug problemų „Mūsų amatuose“: yra įsiskolinimai, yra didelis turimų prekių sandėlis. Galbūt direktorius mano, kad viską galima per vieną mėnesį išspręsti. Bet biudžetas yra jau sudėliotas, tai yra valstybės įmonė“, - BNS antradienį sakė E. Jankevičius. „Gaila, kad jis išeina, bet ką mes galime padaryti, jei žmogus savo noru išeina – sistema ieškos kito“, – sakė jis. Kalėjimų departamente šiuo metu taip pat svarstoma galimybė perduoti „Mūsų amatams“ dalį paslaugų, pavyzdžiui, įkalinimo įstaigų parduotuvių veiklą – šiuo metu tai daro privačios įmonės, sudariusios sutartis su įkalinimo įstaigomis. „Taip, vyksta šie procesai, jie yra teigiami“, – kalbėjo A. Sajenko. E. Jankevičius sako, kad iniciatyvai pritaria ir ministerija. Nuteistieji patys rūpinsis buitimi, maistu Kalėjimų departamento vadovas Robertas Krikštaponis BNS taip pat patikino, kad A. Sajenko darbu buvo patenkintas. „Jis priėmė tokį sprendimą pasitraukti. Prieš metus jis atėjo, buvo pažadėjęs metus dirbti ir ištempti įmonę. Jis savo pažadą įvykdė, tie metai praėjo ir mes atsisveikiname normaliai, draugiškai“, – BNS aiškino R. Krikštaponis. Anot jo, bus ne tik ieškoma naujo įmonės vadovo, bet ir daugiau permainų: ketinama suformuoti įmonės valdybą, jau nuo rudens Pravieniškių pataisos namai „Mūsų amatai“ turėtų perimti parduotuvės veiklą, taip pat svarstoma, jog jau kitąmet įmonė galėtų perimti ir maitinimo paslaugas kalėjimų sistemoje, taip pat aprūpinti įkalinimo įstaigas inventoriumi, spręsti ūkinius reikalus. „Bausmių vykdymo kodekse parašyta, kad nuteistieji turi būti įdarbinti pagal tai, kiek yra tų darbo vietų. Stengiamės, kad nuteistųjų būtų įdarbinta kuo daugiau, į tą veiklą įdarbinsime ir valstybinę įmonę „Mūsų amatai“. Valstybinė įmonė teiks paslaugas daugiau „į vidų“, nei į išorę. Tai yra ir aplinkos tvarkymas, ir buitis – kėdės, lovos, stalai, praktiškai nuteistieji turėtų gaminti viską savo buičiai, save išsilaikyti“, – planus pristatė R. Krikštaponis. Jis pabrėžė, jog kalėjimų sistemos maitinimo paslaugų rinką „perėmusios kelios įmonės“, ir tai, anot jo, yra „nešvarus žaidimas“. Direktorius patikino, kad per 2019-uosius bus siekiama atsisakyti maisto tiekėjų iš išorės – planuojama, kad maitinimu taip pat rūpinsis „Mūsų amatai“, t.y. čia dirbantys nuteistieji. „Planas yra 2019-aisiais pereiti prie sistemos, kai nuteistieji patys gamintų maistą. Tai būtų įmonė, kuri aprūpintų vidinius poreikius, tvarkytų visą ūkį, nuo maisto gaminimo iki lempučių pakeitimo. Aprūpinimą turėtų vykdyti valstybinė įmonė“, – aiškino jis. Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“, turinčioje filialus Alytuje, Marijampolėje ir Pravieniškėse bei padalinius Vilniuje ir Panevėžyje, dirba per 900 laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų. Nuteistieji gamina metalo ir medienos gaminius, liejinius, baldus, dirba siuvykloje. 2016-ųjų pabaigoje atliktus įmonės auditą, specialistai nustatė valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, turto ir personalo valdymo bei buhalterinės apskaitos pažeidimus. Įmonės veikloje nustačius galimų sukčiavimo, didelės vertės turto iššvaistymo, piktnaudžiavimo požymių, Kalėjimų departamentas pernai metų pabaigoje pradėjo kelis ikiteisminius tyrimus, įtarimai juose buvo pareikšti šešiems asmenims. Ankstesnis bendrovės „Mūsų amatai“ vadovas Alvydas Vadeika po rastų pažeidimų buvo atleistas pernai kovą, patikrinus kriminalinės žvalgybos informaciją apie šios valstybės įmonės vadovo ir jos darbuotojų galbūt neteisėtus veiksmus. Naujienų portalas delfi.lt skelbė, kad „Mūsų amatai“ 2015 metais įkūrė skalbyklą ir pasirašė sutartį su bendrove „Švaros etalonas“, kuriam turėjo būti perduodami darbai, „Mūsų amatams“ laimėjus konkursus dėl skalbimo paslaugų. Nustatyta, kad „Švaros etalonas“ įmonės „Mūsų amatai“ patalpose galėjo naudotis skalbimo įranga ir nuteistųjų darbo jėga savo verslo reikmėms.











