BNS jis pranešė, kad iš LRTK narių pasitraukė nuo sausio 4–osios. „Tokio mano sprendimo esmė ta, jog trys LRTK nariai, pirmininkas Mantas Martišius ir nariai Vidmantas Mačiulis bei Laurynas Jonavičius užsiima veikla (turi darbinius santykius su transliuotojais), kuri, pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, nesuderinama su LRTK nario pareigomis“, – atsistatydinimo priežastį nurodė jis. Pasak E. Vaitekūno, dėl šių aplinkybių gali kilti abejonių, ar komisijos sprendimai, kuriuos priimant dalyvavo ir dalyvauja šie komisijos nariai, buvo ir yra teisėti. „Esant minėtoms aplinkybėms ir neturėdamas galimybių pakeisti situacijos, atsisakiau dalyvauti tokios sudėties komisijos darbe priimant sprendimus, kurie gali būti pripažinti neteisėtais“, – BNS nurodė jis. Susiję straipsniai: LRTK: nuostatos dėl draudžiamos informacijos atėjo iš Nacionalinio saugumo strategijos Martišiui siūloma vadovauti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai Pasak E. Vaitekūno, yra rodoma komisijos nario V. Mačiulio laida, M. Martišius dirbo, o L. Jonavičius tebedirba Vilniaus universitete, kuriam komisija yra išdavusi licenciją radijo transliacijoms. E. Vaitekūno teigimu, dėl LRT komisijos narių, kurie turi darbinių santykių su transliuotojais, priimtų sprendimų jau yra kreiptasi į teismą: „Televizijai „Init“ komisija buvo paskyrusi 150 tūkst. eurų bauda, o kai ji sužinojo, kad balsavo ir tie, kurie negalėjo balsuoti, kreipėsi į teismą. Sausio 21 dieną posėdyje esu kaip liudininkas pakviestas“, – BNS teigė jis. Praėjusių metų rugsėjo pradžioje E. Vaitekūnas pasitraukė iš LRTK pirmininkų, bet liko jos nariu. Atsistatydinimo pareiškime E. Vaitekūnas tada nurodė, kad postą palieka, nes gerai nemoka užsienio kalbų, dėl to esą nedalyvavo daugelyje svarbių renginių užsienyje ir susitikimų su užsienio svečiais. Tačiau vėliau jis pripažino, kad tokį žingsnį lėmė pavasarį Seimo patvirtintos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) išvados. NSGK išvadose, be kita ko, remiantis Valstybės saugumo departamento (VSD) pateikta medžiaga, konstatuota, kad koncerno "MG Baltic" atstovai siekė įgyti įtaką Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje. Išvadose nurodyta, kad LRTK vadovu paskyrus E. Vaitekūną koncerno atstovai, palaikydami neformalius ryšius ir gaudami iš jo vidinę informaciją siekė, kadkoncerno valdomos žiniasklaidos priemonės įgytų konkurencinį pranašumą ir įtaką. VSD parlamentarams teiktoje medžiagoje nurodė, kad E. Vaitekūnas įdarbino LRTK administracijoje televizijos LNK generalinei direktorei bei tuometinei Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentei Zitai Sarakienei artimus asmenis, patarė skųsti komisijos LNK skirtą baudą teismui, prašė parodyti dukrą per televiziją, reklamuoti jo draugų koncertus. E. Vaitiekūnas LRTK vadovavo nuo 2013-ųjų, 2015 metų kovą buvo paskirtas naujai ketverių metų kadencijai. LRTK reguliuoja ir prižiūri radijo ir televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą. Komisijos pirmininką Seimo Kultūros komiteto teikimu skiria ir atleidžia Seimas.

