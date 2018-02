Apie sprendimą trauktis BNS patvirtinęs profesorius neigia savo kaltę – anot jo, pareiškime jis nurodė, jog traukiasi įvertinęs aplinkybes, kurios žemina jo orumą, kenkia jo karjerai ir „griauna VDA institucinę reputaciją“. Jis anoniminius skundus vadina katedros vedėjo Jono Vaitiekūno puolimo prieš jį dalimi. „Aplinkybės tokios, kad šitoks puolimas atsirado tada, kai aš parašiau labai realų skundą, apskųsdamas katedros vedėją pareigų nesilaikymų, statuto pažeidimais ir visokiais kitokiais dalykais. Pradedu surišinėti galus, kas čia ką galėjo padaryti. Situacija yra vulgari iki tokio lygio, kad ir man nervai nelaiko, mano šeima yra įsižeidus, skaudžiai reaguoja, žmona verkia. Esu padėtyje, kai iš manęs atimamos egzistencinės teisės“, – BNS sakė J. Gasiūnas. Susiję straipsniai: Prabilo apie dar vieną nutylėtą sekso skandalą VDA: yra ir liudininkų Seksualinėmis priekabėmis įtariamas VDA dėstytojas traukiasi Dėstytojas teigia atsidūręs beviltiškoje situacijoje ir traukiasi, nes nori nusiraminti, kad netaptų „pavojingas ir agresyvus“, o vėliau žada ieškoti būdų atskleisti anoniminių skundų tinklaraštyje akadespaslaptis.worldpress.com autores, taip pat neatmeta, jog kreipsis į teismą dėl šmeižto. „Taip, be abejonės. Nes tai yra visiškas absurdas. Matau susidorojimo galimybes iš didžiulio tinklo. Kadangi gali kreiptis bet koks negabus studentas ir pareikšti pretenzijas fiktyvias, jei nepasisekė gauti gero pažymio. Gali būti tokių tūkstančiai per mano karjerą. Mane bando paversti idiotu. Tie santykiai su merginomis yra išgalvoti, tai yra visiškas pirdalas“, – teigė jis, paklaustas, ar skųsis teisme dėl šmeižto. „Pasisamdysiu advokatą. Bet praradęs darbą aš nebeturiu jokio finansinio šaltinio, atsiduriu „ant ledo“, – pridūrė J. Gasiūnas. Savo ruožtu VDA rektorius Audrius Klimas tvirtina, kad Senatos etikos komitetas tirs J. Gasiūno elgesį – išvadas žadama pristatyti vasario 14-ąją. Rektorius sako, kad anksčiau akademijoje yra sklandę gandų dėl galbūt netinkamo dėstytojo elgesio, bet tai niekada nebuvo paviešinta raštu. J. Gasiūnas anksčiau vadovavo Tapybos katedrai. A. Klimas taip pat neigia dėstytojo įtarimus, kad anoniminius skundus galėjo organizuoti dabartinis katedros vedėjas J. Vaitiekūnas. „Pareiškimus vertinu skeptiškai, nes reikia labai daug organizacinių pastangų tokio lygio skandalą suorganizuoti ir tikrai nėra dėl ko. Bet Aš nemanau, kad dabartinė situacija tapybos katedroje yra sveika, toleruotina – bus pokalbis ir su kitais katedros dėstytojais, kaip keisti situaciją iš esmės. Dėl studijų aplinkos, atmosferos, požiūrio į darbą. Yra daugybė aplinkybių, kurias reikėtų keisti“, – sako jis. J. Gasiūno poziciją neigti visus kaltinimus VDA rektorius laiko „neproduktyvia“. „Nemanau, kad tai yra produktyvi pozicija. Ne tiek, kad turime žinių, bet nebūna dūmų be ugnies. Nejaugi staiga čia susimoko ir pradeda iš piršto laužti istorijas nežinia dėl ko?“, – kalbėjo J. Vaitiekūnas. J. Gasiūnas sulaukė dviejų kaltinimų seksualiniu išnaudojimu. Viena iš merginų, tinklaraštyje paskelbusi, kad su 1954 metais gimusiu J. Gasiūnu būdama studente turėjo seksualinių santykių, sako, kad daug žmonių ir institucijų toleravo netinkamą J. Gasiūno elgesį. 2008 metais į akademiją įstojusi mergina sako po studijų nusprendusi emigruoti, nes turėti potencialūs meno rinkos kontaktai buvo priklausomi nuo J. Gasiūno. Kita anonimiškai pasipasakojusi mergina teigia pirmą kartą su savo dėstytoju VDA turėjusi intymių santykių taip pat dar būdama 18-mete pirmakurse, kaip spėja, jo studijoje Vilniuje – ji sako, kad tuomet ją J. Gasiūnas išnaudojo dėl jos girtumo, vėliau intymius santykius tęsė jausdama jo spaudimą, baimę prarasti jo palaikymą studijuojant. Dėl šių santykių mergina teigia puolusi į alkoholį, vėliau gydžiusis vaistais. Ketvirtadienį paskelbtas dar vienas anoniminis pasakojimas, kuriame mergina taip pat nurodė, jog 2001-aisiais VDA įteikė raštišką skundą, jog paskaitų metu J. Gaisūnas buvo neblaivus ir prie studentės seksualiai priekabiavo. A. Klimas BNS teigė tuo metu nedėstytojavęs taip pat sako abejojantis, ar daugiau nei prieš 15 metų rašytas skundas išliko. J. Gasiūnas savo ruožtu yra perdavęs skundą Senatos etikos komitetui dėl J. Vaitiekūno, kurį kaltina, kad šis be dalies katedros darbuotojų sutikimo įdarbino savo tuberkulioze sirgusį brolį, jo artimą draugę, kuri yra kartu ir Tapybos katedros, ir rektoriaus referentė, taip pat kritikuoja vedėją dėl konservatyvių pažiūrų, kurios, jo nuomone, kenkia katedrai. Su J. Vaitiekūnu BNS ketvirtadienį nepavyko susisiekti.

