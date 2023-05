„Tai buvo didžiausia mūsų klaida“, – Delfi.lt prisipažino vieno nepilnamečio, kuris nukentėjo nuo R. Jakščio, tėvai. Jie dabar tenori vieno – kuo greičiau pamiršti jų sūnaus gyvenimą vos nesugriovusį „mentorių“, kuriam terūpėjo tik patenkinti savo seksualinius įgeidžius su dar nesubrendusiais jaunuoliais.

Ir jis net neplanavo sustoti – net tada, kai jau turėjo problemų su teisėsauga dėl santykių su nepilnamečiais ir kai su šiais net buvo uždrausta bendrauti, R. Jakštys ir toliau ieškojo naujų aukų. Maža to, jis vienos televizijos žurnalistą, su kuriuo buvo susipažinęs feisbuke, mokė, kaip galima suvilioti ir turėti intymių santykių su heteroseksualios orientacijos vyrais.

„Nu bet užtrunka biškį tas procesas, bet, nu žodžiu, aš tave pamokysiu – bus Remigijaus mokykla“, – kone kasdien iš televizijos ekranų matomam žurnalistui aiškino R. Jakštys.

Delfi.lt pirmą kartą atskleidžia siaubingus nukentėjusiųjų liudijimus – tai, ką vaikai patyrė bendraudami su R. Jakščiu, mažų mažiausiai šokiruoja.

Baudžiamojoje byloje yra užfiksuotas ir vieno labai gerai žinomo Lietuvos humoristo bei televizijos laidų ir renginių vedėjo vardas ir pavardė – jis socialinėje erdvėje rašė apie R. Jakščio organizuojamą tarptautinę stovyklą vaikams, prie šios diskusijos prisijungė ir pats stovyklos organizatorius, nepilnamečiams žadėjęs vos ne tikrų tikriausius stebuklus. Jis save pateikė kaip kone gimusį po laiminga žvaigžde, net girdavosi, su kokiomis Lietuvos garsenybėmis bendrauja.

Trečiadienį Kauno apylinkės teismas toliau tęs R. Jakščiui iškeltos jau antrosios baudžiamosios bylos nagrinėjimą – jis kaltinamas ne tik dėl savo vadovaujamos viešosios įstaigos „Mokinio karjera“ apgaulingo buhalterijos tvarkymo, bet ir nepilnamečių tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Šioje byloje nukentėjusiaisiais yra pripažinti trys nepilnamečiai.

Ikiteisminio tyrimo metu R. Jakštys nepripažino kaltės ir atsisakė duoti parodymus, tačiau teismui atvertus baudžiamąją bylą po kilusio skandalo, kai jo nuomojamame bute policijos pareigūnai aptiko paslėptą nepilnametį, jis pakeitė savo poziciją – kaltę pripažino visiškai ir tikino, jog esą gailisi. Dėl šios priežasties teismas nutarė bylą nagrinėti sutrumpinto proceso tvarka, būtent todėl, jeigu R. Jakštys bus nuteistas, jam skirta bausmė turėtų būti sumažinta trečdaliu.

Ketvirtadienio posėdyje valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras R. Jakščiui turėtų pasiūlyti bausmę.

„Mes tikimės, kad bus siūloma skirti realią bausmę, nes atleisti už tai, ką jis padarė mūsų sūnui, neįmanoma – mes kovosime, kiek galėsime, jeigu vėl jo pasigailės, nuosprendį skųsime, nes manome, jog jis turi gauti didelę pamoką, tik patekęs už grotų jis galės apmąstyti savo veiksmus“, – prisipažino vieno nukentėjusiųjų tėvai.

Anot jų, net teisme kaltę pripažinęs R. Jakštys elgėsi ciniškai – aiškino, kad su visais nepilnamečiais seksualinio pobūdžio veiksmai esą vyko „abipusiu susitarimu“.

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė irgi neslėpė, kad su jauduliu laukia šios baudžiamosios bylos baigties.

„Tiek visų nukentėjusiųjų ir jų šeimų, tiek mūsų, kaip pagalbos organizacijos vardu galiu pasakyti, mes laukiame tik vieno – teisingumo, – kalbėjo K. Mišinienė. – Tikimės, kad paskutiniame posėdyje staiga nuskambėjęs teisiamojo prisipažinimas, palydėtas jo kreivų šypsenėlių ir ženklų liudijančiai aukai, nėra tik išradingas gynybos triukas, skirtas suminkštinti teismą ir išplėšti lengvesnę bausmę. Kad serga ir nevaldo savo potraukio nepilnamečiams, teisiamasis tikriausiai suprato ne prieš mėnesį, bet sėkmė tikrai lydėjo šį nusikaltėlį tiek aplinkos, tiek teismų atžvilgiu.“

KOPŽI vadovė nedrįso pasakyti, kokią reikėtų bausmę skirti R. Jakščiui, tačiau pažymėjo, kad tokių mentorių gali būti ir daugiau – juk niekas jų kriminaline praeitimi net nesidomi.

„Koks bebūtų šį kartą nuosprendis, po jo mes kviestume visus atsakingus asmenis pasekti prokuratūros ir Probacijos tarnybos pavyzdžiu – kritiškai peržiūrėti savo laikyseną, sprendimus, ieškoti atsakymų, kodėl taip ilgai ir taip viešai šis žmogus galėjo vilioti, išnaudoti pasirinktas aukas, kodėl švietimo sistema nematė jokių problemų įsileisti jį į savo valdas, – klausimų daug, į juos reikės atsakyti“, – sakė K. Mišinienė.

Visi trys nukentėjusieji ir R. Jakščio prašo priteisti po 10 tūkstančių eurų neturtinei žalai – tai tik simbolinė suma, parinkta atsižvelgiant į Lietuvos teismų praktiką. Tačiau net ir tokių pinigų buvęs jaunimo mentorius nenori mokėti – teisme tikino, kad šiuo metu jo finansinė padėtis yra labai sunki, nelabai net turi pinigų maistui, todėl prašė ieškinius sumažinti bent perpus. Jis taip pat mano, kad galėtų toliau likti laisvėje ir dirbti – juk reikės nukentėjusiesiems atlyginti padarytą žalą.

Mokytojos įtarė, bet tylėjo

R. Jakštys jau kartą buvo teistas – šiek tiek daugiau kaip prieš metus tyliai išnagrinėtoje byloje viešosios įstaigos „Mokinio karjera“ direktorius pripažino, kad Lenkijos ir Vokietijos viešbučiuose seksualiai išnaudojo keturis nepilnamečius.

Dabar teisme nagrinėjamoje byloje veiksmas vyko ne tik užsienyje esančiuose nebrangiuose viešbučiuose, bet ir jo nuomojamame bute Kaune. Tiesa, R. Jakštys jaunuoliams girdavosi, kad butas priklauso jam – savo aplinkai ir net visuomenei jis stengėsi sudaryti itin turtingo jaunuolio įspūdį, net didžiuodamasis sakydavo, jog bendradarbiauja su pasaulinėmis kompanijomis, patikliems paaugliams žadėdavo, kad šie galės tapti garsiomis žvaigždėmis ir filmuosis kompanijos „Netflix“ kuriamuose filmuose.

Galbūt dėl to juo tikėjo daugelio Lietuvos mokyklų mokytojai, sudarydavę sąlygas R. Jakščiui bendrauti su tūkstančiais paauglių. Tačiau dabar aiškėja, kad vis dėlto, kai kurie pedagogai įtarė, jog „Mokinio karjera“ vadovas nėra toks, kokiu bando save pateikti – vienos Kauno mokyklos mokytoja, su kolegėmis ir nepilnamečiais vykusi į R. Jakščio organizuojamą ekskursiją Varšuvoje, teisėsaugos pareigūnams prisipažino, kad Lenkijoje R. Jakštys kitaip žiūrėjo į nepilnamečius ir net bandė įvesti tvarką.

„Viešbutyje jis pasakė, kad užtikrins tvarką, turi raktus nuo visų kambarių ir gali į juos užeiti patikrinti vaikų, – kalbėjo viena pradinių klasių mokytoja. – Su tuo kategoriškai nesutikome – pasakėme, kad būtent mes atsakome už vaikus, o jis to net nebandytų daryti.“

Pedagogė prisipažino, kad jai tądien „širdyje buvo kažkaip neramu“, todėl vakare, kai vaikai jau nuėjo į savo kambarius miegoti, ji pasiėmė kėdę ir atsisėdo viešbučio koridoriuje. Kitos dienos popietę moteris iš kartu į šią ekskursiją vykusio savo sūnaus išgirdo neįtikėtiną pasakojimą: „Po ekskursijų nuėjome į makdonaldą, čia organizatoriais kalbėjo apie homoseksualumą ir žiūrėjo, kaip vaikai į tai reaguoja.“

Po šios dienos ekskursijų nepilnamečiai ir pedagogai vėl grįžo į tą patį viešbutį, vėliau R. Jakštys paaugliams pasiūlė suorganizuoti naktinę ekskursiją po Varšuvą „be mokytojų“. Tačiau nepilnamečiai nutarė niekur neiti, o kai jau po vidurnakčio mokytoja ėjo patikrinti, ar jos priežiūrai patikėti vaikai jau miega, ji kambaryje, kuriame buvo apsistoję keturi berniukai, aptiko R. Jakštį.

„Jis teisinosi, kad ką tik atėjo, nes labai garsiai buvo žiūrimas televizorius, – sakė pedagogė. – Tada jam pasakiau, kad šis net neįjungtas, o jis ėmė aiškinti, jog atėjo patikrinti, ar vaikai nevartoja alkoholinių gėrimų. Aš jam pasakiau „lauk iš čia“, o kai išėjo į koridorių, jis man ir kolegei pasakė, kad buvo žadėjęs vaikus prižiūrėti, o mes turėjome miegoti.“

Moteris tikino, kad nuo R. Jakščio sklido alkoholio kvapas, tą vakarą nuo alkoholio buvo apsvaigę ir kiti organizatoriai.

„Tik kai grįžome namo į Lietuvą man sūnus papasakojo, kad tą vakarą, kai vaikai buvo R. Jakščio kambaryje, jis siūlėsi padaryti masažą, o kai aš atėjau į kambarį, jis vienam berniukui glostė koją“, – sakė mokytoja.

„Kai mes jau važiavome namo ir pakeliui trumpam sustojome, renginio organizatoriai ėmė mums grasinti, kad mes visą kelionę terorizavome vaikus, neleidome jiems atsipalaiduoti, sakė, jog jie turi labai daug pažinčių ir galių, todėl mes toliau mokykloje nebedirbsime“, – kalbėjo kita ekskursijoje dalyvavusi mokytoja.

Bet apie savo įtarimus nei ši, nei kita į ekskursiją vykusi pedagogė nepasidalino su teisėsaugos pareigūnais – galbūt tuo metu būtų pavykę apsaugoti kitus vaikus, kurie jau tuo metu buvo patekę į R. Jakščio pinkles. Be to, aiškėja, kad jau tada mentoriui galėjo būti draudžiama bendrauti su vaikais – jis atsisakydavo fotografuotis bendrose nuotraukose, taip pat buvo užsiminęs, jog dėl to gali turėti labai didelių nemalonumų.

„Labai išsigandau, klausiau, ką tu darai, o jis atkirto, kad nieko blogo nedaro“

Tačiau tai, kas vyko ekskursijoje Lenkijoje, tėra tik lašas jūroje – šiurpą kelia baudžiamojoje byloje nukentėjusiaisiais pripažintų paauglių pasakojimai. Vienas jų pareigūnams prisipažino, kad su R. Jakščiu artimai susipažino visiškai netikėtai – vieną dieną telefonu į snapčatą gavo žinutę su nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas prabangiame automobilyje sėdintis vaikinas.

„Man rašiusį vaikiną pažinau – žinojau, kad jis važinėja po mokyklas ir skaito paskaitas apie verslumą, – sakė tuo metu 15 metų sulaukęs jaunuolis. – Jis man pasiūlė darbą, bet tuo metu negalėjau sutikti, norėjau pasitarti su tėvais.“

Kol tėvai svarstė, ar leisti sūnui laisvalaikiu užsidirbti pinigų, R. Jakštys ir toliau bendravo su nepilnamečiu – siuntė jam savo nuotraukas, ėmė klausinėti apie „bokserius“. Berniukas nieko nesuprato – manė, kad mentorius kalba apie bokso pirštines, bet vėliau, kai šis jam atsiuntė nuotrauką, kurioje buvo nufotografuota, kaip jis savo ranką laiko ant lytinius organus dengiančių apatinių kelnaičių, suprato, kas iš tikrųjų yra tie „bokseriai“.

„Jis prašė, kad irgi jam atsiųsčiau tokią nuotrauką“, – sakė paauglys, tuo metu dar net nesuvokęs, kokių tikslų turi garsusis mentorius.

Kai gavo tėvų leidimą dirbti, R. Jakštys paauglį pakvietė į, kaip pats sakė, savo globėjos namus – tuo metu ji buvo išvykusi.

„Namuose buvo dar keli jaunuoliai, mes dėliojome čekius dėl kažkokių mokesčių“, – pasakojimą tęsė jis. Ir jau tą pačią dieną sulaukė išskirtinio R. Jakščio dėmesio.

„Tada jis mane nusivedė į kitą kambarį ir ėmė glostyti – labai išsigandau, klausiau, ką tu darai, o jis atkirto, kad nieko blogo nedaro“, – teisėsaugos pareigūnams kalbėjo nepilnametis.

Asociatyvi nuotrauka © ELTA / Josvydas Elinskas

Tai nebuvo vienintelis toks kartas, vėliau jis su R. Jakščio organizuota grupe vyko į ekskursiją Lenkijoje – nepilnametis prisipažino, kad nenorėjo į ją važiuoti, bet nedrįso pasakyti, nes į namus atvažiavęs mentorius prašė leisti jį išvykti į artimąjį užsienį.

„Šios kelionės metu jis kalbėjo apie prostitutes, net siūlė jų užsakyti, kad galėčiau pavirsti tikru vyru“, – 15-mečio teigimu, šios kelionės metu R. Jakštys taip pat lįsdavo bučiuotis, naktį bandė suartėti, bet jis šį atstūmė, pasakęs, kad tai yra nenormalu.

O kas bus, jeigu išsukinės pirštus ir išraus dantis?

Akivaizdu, kad šiuo paaugliu mentorius buvo taip susižavėjęs, jog jo nenorėjo paleisti iš savo akiračio ir šį net vadindavo savo broliu, o kai nebūdavo šalia jo, siųsdavo žinutes su širdelėmis.

Kartą, kai R. Jakštys vėl pabandė suartėti su nepilnamečiu, šis ne juokais supyko ir pažadėjo nutraukti bet kokius ryšius. O tada sulaukė tikro „spektaklio“.

„Jis ėmė atsiprašinėti, pradėjo verkti, pasakojo, kad serga sunkia liga, liko nedaug gyventi, jau buvo komos būsenoje, gulėjo su lašelinėmis ir aparatais, – tačiau aš tuo nelabai tikėjau“, – aiškino gerai mentorių pažinojęs paauglys.

Jo teigimu, vėliau, kai jis grįžo į savo namus, iš R. Jakščio sulaukė žinutės – rašė, kad jį myli, prašė apie tai, kas įvyko, nepasakoti tėvams.

„Jis sakė, kad dirbo mafijoje, jam buvo labai sunku išsisukti, jis taip pat papasakojo, kaip susidorotų su tuo, kuris prieš jį ką nors turėtų, kad nutrauktų rankas, išsukinėtų pirštus, išrautų dantis, – siaubingą realybę atskleidė nepilnametis. – Buvau labai išsigandęs, bet jis patikino, kad mano šeimai taip neatsitiks.“

Nežinia, kas tuo metu dėjosi paauglio galvoje, bet vėliau R. Jakštys jam pasiūlė išskirtinį pasiūlymą – dalyvauti „Erasmus“ programoje. Bet buvo viena sąlyga – nepilnametis turėjo gyventi savo mentoriaus namuose, esą tokia organizatorių sąlyga, jis turi turėti savo vadovą.

Tai buvo dar vieni spąstai – kai paauglys apsigyveno R. Jakščio namuose, šis jo nepaliko ramybėje net tuo metu, kai vaikas ruošdavo pamokas. Mentorius savęs nevaržė ir tuo metu, kai į namus atvykdavo jo draugų: „Aš ruošdavau pamokas, o jie žiūrėdavo filmus su keiksmažodžiais“.

„Buvo atvažiavęs toks žurnalistas iš Vilniaus, jis yra gėjus – jie žiūrėdavo pornografinius filmus per televizorių, man taip pat rodė, bet nežiūrėjau, taip buvo du kartus“, – jo teigimu, R. Jakštys sakydavo, kad tokius filmus privalu žiūrėti, nes reikia žinoti, „kaip viskas vyksta, ką reikės daryti užaugus sekso metu“.

Prieš akis prabėgo visas gyvenimas

Maždaug pusantro mėnesio R. Jakščio namuose gyvenęs paauglys nebežinojo, ką daryti, norėdamas apsaugoti savo šeimą net bijojo pasikalbėti su tėvais: „Išeiti labai bijojau, nes jis man grasino, kad susidoros, sakė, jog pasamdys žudiką, kuris susidoros su manimi ir mano šeima.“

Apklausos metu paauglys net apsiverkė – sakė, kad labai bijojo šių grasinimų, jis net juo manipuliuodavo peiliu, braižydavo juo sau per rankas.

„Kartą, kai važiavome automobiliu, mačiau, kaip jis iš nervų išvažiavo į priešpriešinę kelio eismo juostą, kiti automobiliai tuo metu važiavo tiesiai priešais mūsų automobilį, galvojau, kad viskas jau baigta“, – 15-mečiui per tas sekundes prieš akis prabėgo visas gyvenimas.

Bet paauglys surado drąsos išeiti iš R. Jakščio namų – tik tada tėvams papasakojo, kokį pragarą patyrė žiniasklaidoje ir švietimo įstaigose plačiai išreklamuoto mentoriaus namuose. O tada vaiko motina prisiminė, kaip mokyklos, kurioje mokėsi jos sūnus, pedagogės, sužinojusios apie ryšius su R. Jakščiu, iš karto paragino kuo greičiau su juo nutraukti bet kokius santykius. Kodėl, mokytojos taip ir neišdrįso pasakyti, tik užsiminė, jog R. Jakštys, kai mokėsi mokykloje, esą buvo keistuolis, lįsdavo prie kitų berniukų, taip pat esą „pavogė verslo informaciją ir panaudojo savo tikslams“.

„Mano sūnus turėjo lankytis pas psichologus – grįžęs į namus jis ir toliau gyveno baimėje, jam visą laiką atrodė, kad jį seka, taip pat tapo agresyvus ir piktas“, – motina negalėjo sau atleisti, kad buvo pasitikėjusi R. Jakščiu.

„Avinėlis, vis neprasilauži“

Gyvenimą garsusis mentorius sugriovė ir kitam 15-mečiui – su juo taip pat iš pradžių bendravo internete, kol galop šis jam pasiūlė užsidirbti pinigų. Paaugliui tokia idėja patiko, neprieštaravo ir nieko blogo neįtariantys tėvai, pasirašę sutartį. O tada jam iš karto buvo pasiūlyta važiuoti į seminarą Vilniuje – jau šios kelionės metu R. Jakštys berniuko ėmė klausinėti: „Ar duosi?“.

Vaikas tuo metu dar nesuprato, ko mentorius iš jo nori, bet vakare, kai liko nakvoti viename viešbučio kambaryje su kitu paaugliu, sužinojo, kokie yra tikrieji R. Jakščio tikslai. Kai jaunuolis šį atstūmė, mentorius lindo prie kito berniuko – jis taip pat pripažintas nukentėjusiuoju, jis taip pat buvo apsigyvenęs R. Jakščio namuose.

Mentorius, anot paauglio, prie jo „lindo“ ne vieną kartą, šis bandė priešintis, bet tada sulaukdavo atsako: „Jis man atskaitydavo moralą, mane spausdavo psichologiškai, sakydavo, jog Europoje žmonės yra laisvesni, ne kartą sakė, kad esu jam skolingas, nes mane vežėsi į užsienį.“

„Avinėlis, vis neprasilauži“, – R. Jakščio žodžius atkartojo daugybę kartų seksualinį smurtą patyręs paauglys.

Į kokius spąstus yra patekęs nepilnametis, šio motina iš pradžių sužinojo net ne iš savo sūnaus – vieną dieną netikėtai sulaukė nepažįstamos moters skambučio. Tai buvo kito paauglio motina – antrojo nepilnamečio, gyvenusio R. Jakščio namuose. Būtent tą dieną jos sūnus paliko mentorių ir motinai papasakojo, kad mentorius seksualiai priekabiavo ne tik prie jo, bet ir kito berniuko, kuris maždaug porą kartų per savaitę ateina į namus „atlikti praktikos“.

„Ji man papasakojo, kad šiandien kreipėsi į policiją dėl R. Jakščio grasinimų, perskiojimo, terorizavimo, taip pat nurodė, jog jis priekabiavo prie jos ir mano sūnaus, o anksčiau – ir prie kito berniuko“, – susijaudinusi kalbėjo vaiko motina.

Šis pasakojimas jai sukėlė tikrų tikriausią šoką – juk ji kartu su savo sutuoktiniu prieš tai buvo susitikę su R. Jakščiu, jis sudarė rimto žmogaus įspūdį, pasakojo, jog užsiima kelionių organizavimu moksleiviams ir studentams, net ne iš karto jų sūnų priėmė atlikti praktiką keliones organizuojančioje įmonėje „Tutolabs“.

„Tada su vyru pasikvietėme pasikalbėti sūnų – jis viską papasakojo, kas su juo buvo daroma“, – prisipažino moteris.

Išgėręs vandens staiga užmigo

Siaubingą patirtį pareigūnams atskleidė ir kitas paauglys – tuo metu jam jau buvo 17 metų, tačiau R. Jakštį jis pažinojo jau nuo 14 metų, kai šis buvo atvykęs į mokyklą skaityti paskaitos apie motyvaciją. Būtent po jos mentorius moksleiviams pasiūlė kartu važiuoti į kompiuterinių žaidimų parodą Vilniuje. Po šio renginio R. Jakštys bandė užmegzti ryšį su šiuo paaugliu, net siūlė Kaune susitikti, bet susitikimas taip ir neįvyko – paauglys pasiūlė pasimatyti vienoje picerijų, mentorius nesutiko į ją eiti, nes kaip pats sakė, tai yra „myžalynė“, todėl berniukas nusprendė, kad jam nereikia „tokio draugo, jis yra labai pasikėlęs“.

Po 3 metų nepilnametį likimas vėl suvedė su R. Jakščiu – iš pradžių jie ėmė bendrauti virtualiai, o vėliau, sužinojęs apie jaunuolio aukštus pasiekimus mokykloje, pasiūlė dalyvauti savo vadovaujamos įmonės veikloje, bandė įteigti, jog jis privalo siekti savo užsibrėžto tikslo, o dirbdamas galės dar užsidirbti pinigų.

„Iš tikrųjų buvau apgautas – nei užsidirbau pinigų, nei ką, man tik gyvenimą sugriovė“, – šiandien sako jaunuolis.

Kai gavo tėvų sutikimą užsiimti papildoma veikla, jaunuolis ėmė vis dažniau susitikinėti su R. Jakščiu, o šis stengėsi kuo labiau sužavėti paauglius – kviesdavo pažaisti boulingo, taip pat sugalvodavo ir kitų užsiėmimų.

„Kartą po boulingo R. Jakštys pasiūlė nuvažiuoti į jo namus – norėjo parodyti, kai jis gyvena „fancy“ gyvenimą, siūlė pažaisti kompiuterinių žaidimų“, – sakė 17-metis.

Tai buvo pirmas kartas, kai atsidūrė mentoriaus namuose, bet šį susitikimą įsiminė ilgam – namuose jaunuolis išgėrė stiklinę vandens, tada netikėtai užmigo, o kai vėliau atsibudo, suprato, jog R. Jakštys jį lietė.

„Paklausiau, ar tai tiesa, bet jis paneigė, nors aš tikrai jaučiau, tačiau kažkaip pasitikėjau žmogumi, galvojau, man pasivaideno“, – sakė jis.

Po dviejų savaičių, kai jaunuolis turėjo pradėti atlikti praktiką R. Jakščio vadovaujamoje įstaigoje, jis sužinojo, kad biuro nėra – visa tai vyks jo namuose kartą per savaitę.

„Gavosi taip, kad važiuodavau pas jį ne praktikos atlikti – R. Jakštys vis sakydavo, jog manęs pasiilgo, praktiką vėliau atliksiu“, – pasakojo jis.

Nepilnametis suprato, ko nori mentorius, bet jo neprisileido, o šis jau negalėjo valdytis: sugriebdavo nepilnamečiui už genitalijų ir sakydavo „kokie geri tavo kiaušai“, o kartais važiuojant automobiliu liesdavo kojas ir klausdavo, ar šis „nenori nusiimti“. Apatinių kelnaičių.

Vietoj pamokų – seksas

„Pas R. Jakštį ateidavo kitas mentorius, su juo kalbėjausi apie tai, bet jis sakė, kad jam viskas yra gerai, jog jam tai daro“, – nepilnamečio teigimu, netrukus ir jis pats asmeniškai patyrė seksualinį smurtą.

„Tada su R. Jakščiu daug keliaudavome, bet jam buvo apribojimas – kiekvieną antradienį jis turėjo atsižymėti policijoje, nes buvo iškelta byla, tik nesakė dėl ko, tačiau sakė, kad ją laimės, nes turi Lietuvoje geriausią advokatę Ručienę, o jeigu kažkas nepavyks, skųs Europos teismui“, – kalbėjo jis.

Šis nepilnametis taip pat buvo apsigyvenęs R. Jakščio namuose – taip pat dalyvavo „Erasmus“ programoje, o mentorius buvo jo vadovas. Tik tai nebuvo mentorystė – nepilnametis buvo daugybę kartų seksualiai išnaudojamas. Tai jam nepatiko, be to, mentorius juo manipuliuodavo, kaltindavo dėl mažiausių smulkmenų, nuolat tikrindavo mobiliojo ryšio telefoną ir net nuolat stebėjo jo buvimo vietą, kone kasdien pasitikdavo išeinantį iš mokyklos, – teisindavosi, kad važiavo pro šalį.

„Aš net su draugais negalėjau susitikti, jis sakydavo, kad turiu būti su juo ir, kaip sakydavo, žaisti su juo“, – sakė nukentėjusysis.

Jis neslėpė, kad R. Jakštys jį taip pat vežėsi į keliones užsienyje, pirko drabužius ir vesdavosi į kavines, tačiau už visa tai jis privalėdavo „atsilyginti“.

„Kai buvome Prahoje, jis sakė, kad 5 žvaigždučių viešbutyje visi pagal etiketą miega nuogi, o ryte dar juokdamasis pasakė „haha, čia nemokamai gavau“, – pasakojo 17-metis. – Už tai jis man ne tik pinigų, bet ir kompiuterį siūlė.“

Nukentėjusiojo teigimu, tuo metu, kai jis gyveno mentoriaus namuose, čia ateidavo ir kiti paaugliai. Ir tikrai ne mentoriaus paskaitų klausėsi: „Jis man sakydavo, štai, ir tu turėtum taip daryti, kartą net norėjo, kad būčiau kartu su kitu paaugliu, bet aš nesutikau, mačiau, kad ir tas kitas berniukas jautėsi nejaukiai, o R. Jakštys net papriekaištavo, kad „kaip čia jūs neprisileidžiate“. Tada nuėjau į savo kambarį ruošti pamokų.“

Jaunuolio teigimu, šį nepilnametį jis pristatydavo kaip prokuroro sūnų, nors iš tikrųjų taip nebuvo.

„R. Jakštys labai dažnai norėdavo mane nufilmuoti ir nufotografuoti, sakydavo, koks tu gražus, o paskui per snapčatą siųsdavo savo draugui gėjui – jis žurnalistas, esu matęs jo nuotraukas instagrame, jis man buvo rašęs, nes sureaguodavau į jo storius“, – pareigūnams pasakojo moksleivis.

Jis negalėjo paaiškinti, kodėl apsigyveno R. Jakščio namuose – juk jau anksčiau ne kartą buvo patyręs šio mentoriaus seksualinį išnaudojimą, be to, jis nuolat kalbėdavo apie seksą.

„Negaliu pasakyti, gal tai buvo baimė ir gailestis, – kalbėjo jis. – Prieš apsigyvenant jis man buvo pažadėjęs, kad daugiau manęs nelies. Taip ir buvo, bet labai trumpai. O paskui turbūt bijojau, kad manimi niekas nepatikės, jis sakydavo, jog turi penkis Lietuvoje geriausius advokatus.“

„Žinai, mama, daugiau netylėsiu“

Nepilnametis neslėpė, kad R. Jakščio namuose patyrė ne tik seksualinę prievartą, bet net ir negalėjo iš namų išeiti kada nori, mentorius kartais net piktindavosi, kaip „tu gali manęs nemylėti“.

„Man vieną dieną trūko kantrybė, tuo metu jau galvojau apie savižudybę, bet tada apie tai, ką patyriau, papasakojau tėvams – jaučiausi kaltas, kad ilgai tylėjau“, – prisipažino jis.

Kad aklai pasitikėjo R. Jakščiu, šiandien sau negali atleisti šio nepilnamečio tėvai – neįtikėtina, bet tuo metu, kai jų sūnus apsigyveno mentoriaus namuose, teismas ką tik buvo jį nuteisęs dėl kitų keturių nepilnamečių tvirkinimo ir net buvo uždraudęs bendrauti su nepilnamečiais.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Tėvų teigimu, jų sūnus pas plačiai išreklamuotą R. Jakštį turėjo mokytis verslumo, o tuo metu, kai apsigyveno jo namuose, dalyvavo „Erasmus“ programoje.

„Jis sakydavo, kad sūnus turi gyventi su juo, nes bet kada gali atvažiuoti iš Europos Sąjungos institucijų ir patikrinti, o jeigu jo neras, bus nutrauktas finansavimas, – kalbėjo paauglio motina. – Po kurio laiko pastebėjau, kad sūnus pasidarė nervingas, jam net rankos drebėdavo, bet jis taip ir neišdrįso papasakoti, kas nutiko, tepasakė, kad su R. Jakščiu pykstasi dėl buitinių reikalų ar kitų smulkmenų.“

Motina netrukus sužinojo, kad sūnus ėmė prasčiau mokytis, todėl kartą, kai šis ėjo į polikliniką, pakvietė užeiti į namus.

„Tik spėjau paklausti, kaip jis gyvena, sūnus iš karto apsiverkė ir papasakojo, kad visą naktį negalėjo užmigti, net norėjo nusižudyti, – labai išsigandau, pasakiau, jog nedelsiant reikia nutraukti sutartį su R. Jakščiu, bet jis taip bijojo, kad net sunku žodžiais nusakyti, ką jis jautė“, – motina prisipažino, kad nutarė nedelsti ir imtis atsakomųjų veiksmų. Tik tada ji dar nežinojo, jog sūnus daugybę kartų buvo patyręs seksualinę prievartą – jis tebuvo papasakojęs, kaip R. Jakštys jį terorizuoja ir nuolat persekioja, nė minutei nepalieka vieno, skaito visas žinutes telefone ir net neleidžia jam negirdint pasikalbėti su tėvais.

Moteris taip pat parašė pareiškimą policijai dėl sūnaus persekiojimo, o kitą dieną šis jos netikėtai paklausė, ar ji nenorėtų pasikalbėti su berniuko, kuris anksčiau gyveno R. Jakščio namuose, motina.

„Jis man davė telefono numerį, paskambinau, ji man pasakė, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet detalių nepasakojo, – kai pasakiau, jog ir mano sūnus nesutardavo dėl buities, ji man pasakė: „Ar tikrai tik buitiniai konfliktai, ar jūs tai suprantate?“ – pasakojo 17-mečio motina. – Tada viską supratau. Šį pokalbį girdėjo ir sūnus, bet tada nieko nesakė – išėjo į parduotuvę. O grįžęs pasakė: „Žinai, mama, daugiau netylėsiu.“ Ir tada papasakojo, kokį pragarą jis patyrė R. Jakščio namuose.“

Pamokos žurnalistui: kaip suvilioti vyrą

Kad R. Jakščio santykiai su nepilnamečiais yra ne tokie, kokie turėti būti, įtarė ir ne viena su juo dirbusi bei bendravusi mergina – viena jų nusistebėjo, kad kartą vieną berniuką vyras pristatė kaip savo brolį. Tada ji nieko neįtarė, bet kai kartu ėjo į kino teatrą ir paaugliui netikėtai paskambino šio motina, R. Jakštys ėmė teisintis, jog yra taip prisirišęs prie berniuko, kad jį broliu vadina.

Į policijos komisariatą buvo iškviestas ir žinomas vieno televizijos kanalo žurnalistas, apie kurio bendravimą su R. Jakščiu savo apklausose pasakojo du nukentėjusieji nepilnamečiai – 15-metis ir 17-metis. Šis žurnalistas Delfi.lt tikino, kad savo iniciatyva kreipėsi į policiją ir pranešė apie 17-metį, kuris tuo metu bendravo su R. Jakščiu. Tiesa, tuo metu policija apie mentoriaus draugą jau žinojo – apie jo santykius su R. Jakščiu pas ikiteisminio tyrimo teisėją gerokai anksčiau buvo papasakojęs 15-metis.

Apklausos metu žurnalistas policijos tyrėjams aiškino, kad su R. Jakščiu taip pat buvo susipažinęs per feisbuką, bet kaip artimi draugai nebendravo: „Tiesiog kokį kartą ar du per metus susirašome ar susitinkame.“

Jis teigė, kad kartą svečiavosi R. Jakščio namuose, būtent tada šis ir papasakojo, jog bendrauja su 17-mečiu: „Jis man telefone rodė jų susirašinėjimo žinutes, turinio nepamenu, tik mačiau daug širdelių.“

Šio susitikimo metu R. Jakštys taip pat prisipažino, kad turi problemų su teisėsauga – vieno vaiko, kurį jis prieš keletą mėnesių buvo matęs Vilniuje ir kurį jam pristatė kaip pusbrolį, tėvai pasiskundė, kad šis seksualiai prie šio nepilnamečio priekabiavo.

„Todėl man jo bendravimas su 17-mečiu sukėlė įtarimų, bet jam apie tai nieko nesakiau“, – liudytojas teigė, kad po šio susitikimo ne kartą klausė R. Jakščio, kaip klostosi santykiai su nepilnamečiu, o šis jam siųsdavo ne tik nuotraukas, bet ir vaizdo įrašus, kurie buvo vis intymesnio turinio.

Žurnalistas tikino, kad šias nuotraukas ir vaizdo įrašus išsaugojo telefone – juk jau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

„Iš susirašinėjimų buvo aiškus R. Jakščio tikslas – lytiniai santykiai su nepilnamečiu“, – prisipažino jis.

Liudytojas pareigūnams taip pat nurodė, kad po kelių mėnesių R. Jakštys jam pranešė, jog santykiai su 17-mečiu nutrūko, tačiau aplinkybių neaiškino, o dar po poros mėnesių papasakojo apie teisme vykusią apklausą – jos metu nepilnametis prisipažino, kad mentorius žurnalistui siųsdavo jo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

„Jis prašė, kad jeigu būsiu iškviestas į apklausą, apie tai nieko nesakyti“, – kalbėjo žinomas televizijos veidas, pareigūnams pateikęs nuotraukas, vaizdo įrašus ir susirašinėjimus su R. Jakščiu.

Į baudžiamąją bylą televizijos žurnalistas pateikė ir garso įrašą – tai buvo jo pokalbis su R. Jakščiu. Tačiau tai – ne visas pokalbis: buvo įrašyti tik R. Jakščio pasakyti žodžiai, o šį įrašą daręs asmuo, nenorėdamas, kad būtų užfiksuota tai, ką jis pasakė, savo žodžius užtildė. Šis žurnalisto padarytas įrašas puikiai atskleidžia, kokių tikslų turėjo R. Jakštys – jis bičiulį mokė, kaip galima suvilioti heteroseksualios orientacijos vyrus. Šio pokalbio kalba netaisyta.

„Reikia, supranti, paimti ir sakyti, kad jeigu tipo streit bachūrą pasigauni ir nori iš jo gauti, tai jam reikia imti ir pasakyti tiesiai šviesiai, žiūrėk, tu esi streit, viskas tvarkoj, jeigu tu kažką tai bydži gausi, ar dar kažką, tai tu sakyk tiesiai šviesiai, kad tu netapsi gėjum, o kad tu tiesiog išbandysi kažką naujo ar panašiai. Nu čia bent jau aš taip darau, visiems sakau, kad gausi, tai va“, – kalbėjo R. Jakštys. Ką jam atsakė žurnalistas įraše užtildyta, bet akivaizdu, kad kalbama ta pačia tema.

„Būtent, – toliau pokalbį tęsia R. Jakštys. – Nes, supranti, bachūrai streit jie galvoja, kad tipo jeigu kitas bachūras padarys bydži arba palies ar dar kažką, tai tipo esmė yra tokia, kad jie galvoja, kad tipo bachūras, tu patapsi tipo tokiu, kad jie galvoja, kad jie irgi gėjai tampa arba pataps. Tai jie tipo to bijo. Tai aš dažniausiai sakau, kad tu nepatapsi, kad čia tipo vienas vienkartinis atvejis, tu čia pasibandysi kažką naujo, bet tipo reikia taip ne iš karto pult, bet tipo, nu pabendraujant, ten dar kažką, tik po to taip po truputį, po truputį. Arba ten užvesti temą, pavyzdžiui, masažus arba dar kažką. Pavyzdžiui, jeigu užsivestum temą apie masažą ten kažkaip taip subtiliai, kad moki ir padarytum masažą, tai jo masažą darant nugaros, nugaros, tada kojos, tada paprašai apsiversti, kūnas, kūnas, galva, na, sakykim, krūtinė, kojos ir po truputį, po truputį taip prie pypy eini ir tada taip masažuoji, masažuoji, po truputį, bet taip ne iš karto, bet taip, nu jauti, kad stojasi, stojasi, nu ir tada jau drąsiai gali lįsti.“

Toliau įraše – vėl kalba žurnalistas, bet jo žodžiai užtildyti, o pokalbį užbaigia „mokytojas“ R. Jakštys:

„Nu jo, čia jau keli metai patirties, žinok, esu, patikėk, esu žiauriai, žiauriai daug bachūrų streit gavęs ir bydži padaryt ir prie jų paliest ir juos pamasažuot, nu bet užtrunka biškį tas procesas, bet, nu žodžiu, aš tave pamokysiu. Bus Remigijaus mokykla tau.“