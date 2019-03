Automobilis, kurį D. Baraniūnas vairavo neblaivus, pirkta išsimokėtinai, kaltinamasis už ją iki šiol moka įmokas. Įstatymas numato, kad neblaivių vairuotojų automobiliai konfiskuojami arba konfiskuojama jų vertę atitinkanti suma. Automobilis vertas daugiau nei 18 tūkst. eurų, tačiau po avarijos jo vertė nukrito iki 10 tūkst. eurų. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį paskelbė, kad D. Baraniūnas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal laidavimą ir dvejiems metams perduodamas laiduotojui, ilgamečiam draugui, Antstolių rūmų prezidiumo nariui Vitaliui Milevičiui. Eksprokuroro baudžiamoji byla nutraukta, paskirtas 1 tūkst. eurų užstatas. „Pamoka yra“, – po teismo nuosprendžio žurnalistams sakė D. Baraniūnas. Teisėjas Alenas Piesliakas pabrėžė, kad vairavo Vilniaus mieste, kur intensyvus eismas, kėlė labai didelę grėsmę eismo saugumui, nes net neatsimena dalies kelio, kaip vairavo. Susiję straipsniai: Girtas šviesoforą taranavęs buvęs prokuroras Baraniūnas prašo nenuteisti: ši istorija – labai gera pamoka Teismas taip pat uždraudė vairuoti pusantrų metų. V. Milevičius buvo D. Baraniūno klasės draugas, jie draugauja šeimomis. V. Milevičius teigė su eksprokuroru pažįstamas apie 40 metų. Po įvykio tarnybos prokuratūroje netekęs D. Baraniūnas tapo bedarbiu. Jis pripažino kaltę ir sutiko duoti parodymus. Jis pripažino, kad įvykio išvakarėse vartojo alkoholį ir jo išgėrė daug. „27 metai tarnybos, jūs puikiai žinote mūsų darbo specifiką“, – teismui sakė kaltinamasis. Jis tvirtino alkoholiu bandęs malšinti tarnyboje susikaupiantį stresą. Valstybės kaltintoja, Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokurorė O. Zabelina pripažino, kad prokurorai savo darbe patiria nuolatinį stresą, tačiau tai nėra pateisinanti aplinkybė vartoti alkoholį. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų gruodžio 5-osios rytą, apie 6.46 val., Vilniuje, Rinktinės ir Žvejų gatvių sankryžoje, tuometinio prokuroro automobilis „Mitsubishi Outlander“ atsitrenkė į pakelės šviesoforą. Alkoholio kiekio matuokliu vairuotojui nustatytas 2,79 promilės girtumas. Tuo metu kraujo tyrimas nustatė 3,52 promilės girtumą. Įstatymas už vairavimą išgėrus numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienų metų. TV3 vaizdo medžiagoje matyti, kaip į policiją atvežtas prokuroras ketina atsukti alkoholio butelį, tačiau pastebėjęs, kad jį filmuojama, butelį deda į šalį. Prokuratūros duomenimis, per pastaruosius keletą metų dėl aplinkybių, susijusių su alkoholio vartojimu, darbo prokuratūroje neteko penki asmenys.​ Dėl šio įvykio generalinis prokuroras pradėjo tarnybinį patikrinimą, o pernai gruodžio 27 dieną atleido D. Baraniūną iš pareigų. Šis prokuroras yra palaikęs kaltinimą dėl neteisėto praturtėjimo teisto ir paskui išteisinto buvusio advokato Juzefo Kozubovskio byloje, taip pat vadinamojoje mailiaus byloje, joje teistas ir išteisintas buvęs ambasadorius ir buvęs Lietuvos banko valdybos pirmininkas Romualdas Visokavičius.

