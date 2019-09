Studento skundus nagrinėjęs Klaipėdos miesto teismo teisėjas Raimondas Dilys paskelbė, kad buvęs studentas pinigų už studijas prašo nepagrįstai ir skundas atmetamas.

Studijuodamas Indijos pilietis M. Murugasamy Klaipėdoje gyveno dvejus metus. Pasibaigus leidimus gyventi Lietuvoje, vyras ėmė ieškoti žalos atlyginimo, kaip pats tikina, už nekokybiškas studijas. Studijų suma siekia 4,8 tūkstančius eurų. Vėliau buvęs KU studentas teismui pateikė du ieškinius. Viename nurodė, kad jau nori gauti 38 milijonus eurų. Tiesa, vyras padavė ir dar vieną ieškinį – 35 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo.

Teismo neįtikino vyro argumentai, kad dėstytojai nemoka anglų kalbos, mat ne vienas universitete dirbančių pedagogų dėsto ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių universitetuose. Be to, buvęs studentas kai kuriuose teiginiuose prieštaravo pats sau. Tą teisme argumentavo ir dėstytojai, kurie neslėpė pasibjaurėję buvusio studento skundu – atsiėmęs diplomą vyras šypsojosi, kol mokėsi, niekada nesiskundė sąlygomis, pedagogų kompetencija. Dėstytojai teigė, kad vyras draugiškai bendravo, su pedagogais net elgėsi lyg su draugais, pasakojo apie Indijoje likusią šeimą, rodė nuotraukas. Dalijo net tuo, ką valgo.

Teismas konstatavo, kad ieškiniai nepagrįsti.



Be to, vyras, pretenzijas reikšti ėmė tik baigęs mokslus bei atsiėmęs diplomą, kurio negrąžino KU. Anot KU advokato Rimanto Tumėno, toks buvusio studento gestas rodo, kad jis pripažino diplomą ir taip patvirtino, kad mokslo kokybė jį tenkino. Be to, advokatas nuo pirmų studento skundų nagrinėjimo posėdžių pabrėžė, kad M. Murugasamy reikalavo vizos vos išvykęs iš šalies, ieškojo būdų likti Lietuvoje ilgiau, nei studijų laikotarpiu.

Viename teismo posėdyje dalyvavęs M. Murugasamy pareiškė, kad jis nori pinigų ir iš jį fotografavusio ir KU interneto puslapiui straipsnį kūrusio Povilas Patalba – esą nuotraukos ir straipsnio autorius turėtų M. Murugasamy už jo atvaizdą turi sumokėti 3 milijonus. Tiesa, tai pareiškęs buvęs KU studentas tuomet nedetalizavo, apie kokią valiutą kalba.

DELFI primena, kad kaip trečiuosius asmenis užsienietis įtraukė aštuonis dėstytojus: Ligitą Šimanskienę, Algirdą Giedraitį, Rimantą Stašį, Eduardą Spiriajevą, Daivą Labanauskaitę, Jolitą Viluckienę, ir Eriką Župerkienę.

2016-ųjų rugsėjį pagal studentų mainų programą vyras atvyko studijuoti vadybos. Viename interviu jis teigė, kad atvykęs į uostamiestį jis pamilo Lietuvą. Taip pat pasakojo, kad iki studijų Lietuvoje jau buvo dirbęs bei studijavęs Jungtinėje Karalystėje. Priekaištų šioms studijoms jis tikino neturintis. Interviu tada vyras sakė, kad jam patiko Europa, todėl Lietuvoje studijas pasirinko dėl galimybės atvykti į Senąjį Žemyną. Pasibaigus studijoms, po pusmečio, baigė galioti ir jo viza, tuomet vyras ir kreipėsi į advokatę, kad surašytų ieškinį KU ir teismui pateikė 4,8 tūkstančio eurų ieškinį – tiek jis sumokėjo už studijas.