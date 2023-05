Jo teigimu, klausant Kremliaus vadovo Vladimiro Putino kalbos, galima pagalvoti, jog tai eilinis minėjimas: skamba tos pačios frazės apie kovą su fašizmu. Tačiau realybė rodo visai ką kitą, teigė L. Kojala.

„Akivaizdu, kad tas naratyvas, ideologinis V. Putino kalbų pamatas nesikeičia, bet pats fonas rodo, kad Kremliaus okupacinės armijos tikslai nebuvo pasiekti ir Kremlius jaučiasi pažeidžiamas net ir savo šalies ribose.

Dėl to tie ribojimai, dėl to kai kur buvo atšaukti paradai. Ir dėl to toks bendras nerimo jausmas, kurį mes matome iš Maskvos“, – LNK eteryje kalbėjo RESC vadovas.

Atsisakyta buvo ir nemirtingojo pulko žygiavimo, galvojant, kad greičiausiai tarp nuotraukų būtų atsiradę ir kare Ukrainoje žuvę Rusijos kariai. L. Kojalos teigimu, tokią riziką Kremlius vertina kaip realią.

„Vadinasi, tai galėtų atskleisti tikrąjį „specialiosios karinės operacijos“, o mes puikiai suprantame – brutalaus karo mastą, taip pat ir aukas. Mes girdime, kad nuo pat gruodžio mėnesio okupacinės pajėgos galėjo netekti 20 tūkst. karių, kurie žuvo. Jau nekalbant apie sužeistuosius ir tai, kad iki gruodžio tai akumuliavosi gana sparčiai.

Gegužės 9-osios paradas Rusijoje Scanpix

Vadinasi tai yra karas, kuris nusineša daugybę gyvybių. O iš pačių Rusijos gyventojų, matant nuomonių apklausose bendrą palaikymą tam, kas vyksta, didelio noro įsitraukti į tai akivaizdu, kad nėra“, – tikino L. Kojala.

RESC direktorius teigė, jog V. Putino kalba buvo skirta ne tik vidinei auditorijai, bet ir visam pasauliui.

„Tas Kinijos paminėjimas taip pat buvo svarbus veiksnys. Mes puikiai suprantame, kad Kremlius šiai dienai būtent su Pekinu mato artimiausią ryšį ir kalba apie tą daugiapolio pasaulio kūrimą.

Tokio pasaulio, kuriame tokie režimai kaip Rusijos turėtų didesnę įtaką ir galią spręsti ne tik savo pačių likimą, bet ir kaimyninių šalių likimą, ką ir bando brutalia agresija daryti Ukrainoje“, – LNK vidurdienio žinių eteryje tikino RESC direktorius L. Kojala.

Visą LNK vidurdienio žinių pokalbį su L. Kojala žiūrėkite čia: