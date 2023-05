„Pagal tai mes galime spręsti, kokio aukšto lygio prioritetas tai yra Kremliui, t. y. tokie pinigai skiriami ne be reikalo. Analizuodami paskutinius dvidešimt metų, mes matome, kad pastaruosius trejus metus šių išlaidų – didžiulis padidinimas, net padvigubėjimas, galima sakyti. Pastaruosius dešimt metų buvo normalu išleisti apie milijardą. 2021 metais jau buvo 1,5 milijardo, 2022 metais – 1,9 milijardo dolerių. Tai tikrai labai reikšminga suma ir didžiulės išlaidos visoms televizijoms, radijams ir vietiniams portalams, kuriuos Kremlius išnaudoja savo propagandai ir dezinformacijai skleisti“, – teigia V. Daukšas. Anot jo, dalis šių išlaidų keliauja ir į užsienio portalus, kuriuos rusai naudoja vykdydami operacijas užsienyje ir skleisdami dezinformaciją už savo šalies ribų.

Pašnekovas taip pat priduria, kad, remiantis neoficialiais duomenimis, galima spėti, jog nežmoniškai dideles sumas propagandai skiria ir Kinija. Anot jo, kiniškų operacijų taip pat sparčiai daugėja.

„Matuojant paskutinius kelerius metus ir kodėl tos dezinformacijos tiek daugėja, tai galime sieti su tuo, jog Kremlius ruošėsi karui, – jie skleidžia visą šitą propagandą, kad įtikintų Rusijos piliečius, ir akivaizdu, jog tai veikia. Jeigu pažiūrėtume į apklausas, kiek yra vis dar palaikančių Putiną, kiek yra palaikančių karą, – jų vis dar daug. Gal galime pasidžiaugti tiek, kad bent jau tendencija yra neigiama, palaikymo šiek tiek mažėja ir tų propagandinių kanalų žiūrimumas net ir Rusijoje irgi mažėja. Čia gal keli tokie teigiami pokyčiai“, – sako pašnekovas.

Ką rusai pasiekia su tokiais propagandos mastais tiek pačioje Rusijoje, tiek už jos ribų?

„Turbūt lengviausiai pamatuojamas pasiekimas – koks procentas Rusijos piliečių vis dar palaiko Putiną. Tai lengviausias faktas, įrodantis, kad ta propaganda ir dezinformacija, kurią jie kuria, veikia. Atsiradimas, augimas įvairių konspiracinių judėjimų, tų kraštutinių dešiniųjų judėjimų, vėlgi, yra tam tikras ženklas, kad operacijos veikia. Apklausos įvairiose šalyse, kiek žmonių tiki įvairiausiomis konspiracijų teorijomis, – irgi gana neblogas rodiklis, kuris parodo, kad ta dezinformacija ir propaganda daro poveikį, ir daro jį tikrai neigiamą“, – teigia V. Daukšas.

„Be abejo, tai pavojinga, kai kurie atvejai – absoliučiai kraštutiniai. Nuo to etapo, kai įvestos sankcijos ir Kremliaus kanalai buvo blokuojami Europos Sąjungoje, Amerikoje, Jungtinėj Karalystėj, akivaizdu, jog jie pasidarė labiau desperatiški ir netgi pradėjo kurti naujus pavadinimus, kad apeitų sankcijas. Net buvo kuriami nauji puslapiai, pripirkta daugybė domenų, kur apsimetama tarptautine žiniasklaida. Pavyzdžiui, vietoj BBC.com buvo BBC.co ir panašiai. Prikurta virš 360 tokių puslapių ir įdėta netikrų naujienų, kurios platintos per socialines medijas. Tai tiesiog desperacinė reakcija į sankcijas, kas labai gerai parodo, kad sankcijos iš tikrųjų veikia“, – aiškina nevyriausybinės organizacijos „Debunk.eu“ vadovas.

Ar įmanoma prieš tai kovoti ir ką dėl to daro kitos šalys?

„Europos Sąjunga tikrai lyderiauja šitoj srity visame pasaulyje. Dabar didžiausia naujiena bus skaitmeninių paslaugų aktas, kuris padės šiek tiek labiau sureguliuoti informacinį saugumą, mažinti nelegalų turinį Europos Sąjungoje; manau, tai labai didelis progresas. Šitas aktas didžiosioms platformoms įsigalios jau po trijų mėnesių, – turėtumėm matyti daugiau efekto, platformos turės daugiau raportuoti tiek šalim narėm, tiek Europos Komisijai“, – apie Europos Sąjungos žingsnius pasakoja V. Daukšas.

„Ką dar galime daryti? Pavyzdžiui, matome, kad yra didelių problemų su socialinių medijų botų fermomis. Tikrai reikia papildomo reguliavimo, kad tai būtų paskata pačioms platformoms tokį turinį ir tokias paskyras šalinti“, – teigia pašnekovas. Anot jo, tokios paskyros yra valdomos programuotojų ar IT specialistų, o per jas skleidžiama dezinformacija bei propaganda, iš to uždirbami pinigai bei padedama autoritariniam režimui.