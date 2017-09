DELFI šaltiniai atskleidė šiurpą keliančias detales apie I. Strazdauskaitės nužudymą – per imituotą eismo įvykį pagrobta ir daugybę valandų automobilio bagažinėje įkalinta mergina ne iš karto buvo nuvežta į Kėdainių rajoną, kur buvo šaltakraujiškai nužudyta.

Per apklausas policijoje tyčiniu nužudymu iš savanaudiškų paskatų įtariami Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas ir Mantas Bieliauskas pareiškė, kad neketino I. Strazdauskaitės žudyti ir galvojo, jog jiems dėl pagrobto prabangaus automobilio nekils jokių problemų – bus lygiai taip pat, kaip po Latvijos piliečiui priklausančios transporto priemonės pagrobimo. Kaip žinia, tiriant šį nusikaltimą įtariamųjų iš karto nepavyko nustatyti.

Nors ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai dar negali tiksliai sudėlioti įvykių, nutikusių kovo 5-osios vakarą, netoli Elektrėnų, kai per imituotą eismo įvykį buvo pagrobta I. Strazdauskaitė ir jos vairuojamas tamsiai rudos spalvos automobilis „Audi A7“, tačiau jau aišku, kodėl mergina buvo nužudyta.

Kaltę dėl tyčinio nužudymo pripažįsta tik pusbroliai Leonas ir Mantas, tuo metu jiems vadovavęs Karolis ne kartą keitė parodymus, nuslėpdamas daugybę svarbių detalių apie tragiškus įvykius. Maža to, jis net bandė klaidinti ilgametę patirtį tiriant labai sunkius nusikaltimus turinčius tyrėjus.

Tačiau iš Leono ir Manto pasakojimų aiškėja, kad nužudyti plungiškę nuspręsta tik dėl to, jog ji savo pagrobėjams pasipriešino, nors jiems ir aiškino, kad į policiją esą nesikreips. Be to, įtariamieji išsigando, kad mergina galėjo įsidėmėti jų veidus ir vėliau atpažinti policijoje.

Šaltinių teigimu, kovo 5 d. vakarą pusbroliai iš anksto prie Kauno tykojo aukos ir net neįtarė, kad ja gali tapti mergina. Tačiau tada, kai pastebėjo jaunos merginos vairuojamą prabangų beveik naują „Audi A7“, vyrai nutarė nesnausti – ėmė persekioti merginą. O ši, supratusi, kad yra sekama, važiuodama nuo Kauno link Vilniaus gerokai padidino greitį.

„Mes manėme, kad galbūt jos nepavysime“, – vėliau per vieną apklausų prisipažins vienas pusbrolių.

Imituoti atokioje ir neapšviestoje kelio juostoje eismo įvykį nebuvo sudėtinga, todėl, kai „Audi A7“ sustojo, vyrai iš karto puolė prie merginos. Dar priešintis bandžiusi mergina buvo greitai „nugesinta“ – nedidelio ūgio, bet sportiški vyrai I. Strazdauskaitę įgrūdo į automobilio bagažinę.

Iš jos paimtą mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“ vyrai numetė ant kelio, kai važiavo į Kauno pusę. Tiesa, kodėl jis buvo rastas be jokių įbrėžimų, įtariamieji negalėjo paaiškinti. Kaip ir tai, kodėl telefono dėklas buvo rastas laukuose maždaug už kilometro nuo tos vietos, kur buvo rastas aparatas.

Jau žinoma, kad iš karto po pagrobimo Karolis ir Leonas sėdo į I. Strazdauskaitės vairuotą „Audi A7“, o Mantas sekė iš paskos, vairuodamas vienam pusbrolių priklausantį automobilį, kuriuo ir buvo sukeltas eismo įvykis.

Tą vakarą plungiškė automobilio bagažinėje praleido mažiausiai kelias valandas – iš nusikaltimo vietos vyrai vyko į Marijampolę, kur gyvena jų giminaičiai ir draugai, užsiimantys automobilių remontu, o savo auką ketino išmesti iš automobilio ir palikti prie valstybės sienos su Rusija arba Lenkija.

Prie pasienio jie net buvo nuvažiavę, tačiau savo planus pakeitė, kai atidarę bagažinę ėmė bendrauti su mergina.

Vienas įtariamųjų per vieną apklausų pareigūnams nurodė, kad iš bagažinės ištraukta mergina prašė paleisti, tačiau ir užsiminė, kad jiems neatleis už padarytą skriaudą ir būtinai praneš policijai. Ji taip pat užsiminė ir apie savo draugą, kuris esą jos laukia Vilniuje ir tikrai jau susisiekė su policija – pareigūnai padarys viską, kad ši būtų surasta.

Būtent po tokių merginos žodžių pusbroliai ir nusprendė atsikratyti savo auka.

Per apklausas Mantas ir Leonas pareigūnams aiškino, kad viskam „dirigavo“ jų pusbrolis Karolis – esą būtent jis priėmė sprendimą merginą įgrūsti į bagažinę, o ne palikti pakelėje prie automobilio pagrobimo vietos. Kodėl, pusbroliai negalėjo paaiškinti – esą Karolis ir pats negalėjo paaiškinti savo netikėtai priimto sprendimo.

Kai buvo priimtas sprendimas nužudyti I. Strazdauskaitę, vyrai nutarė atsikratyti ir automobilio – įtarė, kad jų tikrai gali ieškoti policija ir merginos draugas. Atokioje miško vietoje „Audi A7“ palikę vyrai galbūt ir būtų grįžę jo pasiimti, bet jau kitą dieną žiniasklaidoje mirgėjo pranešimai apie dingusią I. Strazdauskaitę.

Šį automobilį, įtariama, vyrai ketino parduoti – būtent Karolis, Kėdainiuose demonstravęs prabangų gyvenimo būdą, užsiėmė automobilių perpardavimu.

I. Strazdauskaitė buvo nužudyta Kėdainių rajone, Daukšių aerodromo teritorijoje tą pačią naktį – merginos egzekucijoje dalyvavo visi trys įtariamieji. Šaltinių teigimu, per apklausą policijoje Leonas Bieliauskas prisipažino, kad būtent jis merginą daužė kastuvu.

„Ji po pirmo smūgio atsijungė“, – esą taip kriminalistams nurodė labai sunkiu nusikaltimu įtariamas vyras.

Pusbroliai buvo įsitikinę, kad mergina nebus surasta, tačiau vėliau, kai buvo sulaikyti ir suimti, patys įtariamieji kriminalistams parodė aukos kapavietę.

Tai – tik maža dalelė to, ką ikiteisminį tyrimą atliekantiems pareigūnams pavyko nustatyti aiškinantis baisaus nusikaltimo aplinkybes. Daugiau detalių turėtų paaiškėti tuomet, kai prokurorai baudžiamąją bylą perduos į teismą – planuojama, kad kaltinamasis aktas bus surašytas jau gruodžio mėnesį, o bylą teisėjai atvers ne anksčiau kaip kitų metų sausį.

Šiuo metu Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo skirtingose kamerose laikomiems pusbroliams nėra galimybės bendrauti tarpusavyje, todėl jie negali suderinti savo pozicijų. Tačiau jie visi lyg susitarę aiškina, kad esą nuoširdžiai gailisi dėl savo poelgio.

„Aš niekada negalėjau pagalvoti, kad mes taip pasielgsime, po merginos nužudymo mane ištiko šokas“, – sakė vienas įtariamųjų.

Visus tris įtariamuosius gina valstybės paskirti advokatai, nes įtariamieji savo gynėjų nepasisamdė. Akivaizdu, kad jie jau susitaikė su gresiančiomis griežtomis bausmėmis.

Trečiadienį Bieliauskai pirmą kartą parodė savo veidus – Vilniaus apygardos teismas svarstė, ar patenkinti ikiteisminį tyrimą atliekančios Generalinės prokuratūros prašymą dėl įtariamųjų suėmimo pratęsimo. Prokurorai siekia, kad tyčiniu nužudymu įtariami pusbroliai būtų įkalinti dar mažiausiai trims mėnesiams, nes gali pasislėpti nuo teisėsaugos bei daryti naujų nusikaltimų.

Be to, pareigūnai dar ieško įtariamųjų, kurie gali būti susiję su Latvijos piliečiui priklausančio 2015 m. pagaminto „Volkswagen Passat“ pagrobimu – transporto priemonė buvo pagrobta 2016 m. balandžio pradžioje.

Nukentėjusiuoju pripažintas latvis pareigūnams nurodė, kad nakties metu jo vairuojamas automobilis buvo pradėtas persekioti ties Kėdainiais, o imitavus eismo įvykį sustabdytas visai netoli Kauno.

Kaimyninės valstybės piliečiui pasisekė labiau – jis su kartu važiavusiu kolega buvo palikti šalikelėje.