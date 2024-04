Iš buvusio tarybos nario prašoma priteisti beveik 14 tūkst. eurų, didžiąją dalį naudojo „Porsche“ nuomai

Per teismo posėdį prokuroras nurodė, kad atsakovas, buvęs tarybos narys J. Kvėglys, per tarybos nario kadenciją, t. y. per 2019–2023 metus, iš Radviliškio rajono savivaldybės gavo 13 tūkst. 773 eurus tarybos nario veiklai apmokėti. Dalis lėšų, 920 eurų, buvo skirti automobilio remontui ir likusi dalis, 12 tūkst. 852 eurų, automobilio „Porsche“ nuomai.