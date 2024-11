Iš baimės buvo priversta tylėti: jis grasino, kad į gerklę „suvarys“ peilį

Jis neigė ne tik tai, kad nepilnametę seksualiai prievartavo, bet ir naudojo fizinį smurtą – esą niekas taip ir nematė, jog ši kada nors būtų buvusi sumušta, be to, ir pati nukentėjusioji esą niekam net nebuvo užsiminusi. Maža to, neigdamas seksualinės prievartos faktą jis pabrėžė, jog kai kurie pažįstami net buvo girdėję šį kalbant, kaip jis stengiasi savo įdukrą apsaugoti nuo neigiamos aplinkos ir šiai ne kartą buvo sakęs, kad ji nekaltybę turi išsaugoti iki pilnametystės.