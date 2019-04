Vilniaus apskrities policijos komisariato suvestinėje nurodoma, kad automobilio vairuotoja dėl kepenų plyšimo, šešių šonkaulių lūžių su hematoroksu gydoma Vilniaus ligoninėje. BMW vairavusiai moteriai – 39-eri.

Iš trečio aukšto iškritęs automobilis apvirto aukštyn kojomis ir stogu rėžėsi į gatvės grindinį. Netrukus atvykę medikai moterį išvežė į ligoninę. Automobilis visiškai sumaitotas.

Liudininkai pasakojo, kad ugniagesiams gelbėtojams traukiant moterį iš automobilio ši buvo sąmoninga, girdėjosi, kaip ji aimanavo iš skausmo.

Įvykio liudininkas pasakojo, kad vairuotoja buvo rasta keleivio sėdynėje. „Iš karto sustojome, pažiūrėjome, ar yra nukentėjusių žmonių. Iš vairuotojo pusės nieko nebuvo, tada pasižiūrėjau iš keleivio pusės. Keleivio pusėje buvo žmogus. Greičiausiai vairuotoja persimetė į kitą pusę“, – LNK žinioms kalbėjo įvykio liudininkas Mantas.

Vyras teigė, kad iš išorės sužalojimų nematė. „Iš išorės nesimatė sužalojimų, bet pusiau su sąmone, pusiau be sąmonės, jeigu galima tai pasakyti, – kalbėjo liudininkas Mantas, kuris teigė, kad jis nuo nelaimės išsigelbėjo tik per plauką. – Išvažinėjau iš aikštelės ir išgirdau didelį trenksmą. Pasižiūrėjau per galinį veidrodėlį, žiūriu – mašina. Antrą gimtadienį švenčiu šiandien.“

Jis teigė, kad trūko vos sekundės, kad BMW būtų užkritęs ant jo automobilio.

LNK žiniomis, pakeliui į ligoninę moteris kalbėjo su medikais.

Iš prekybos centro daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės moteris iškrito išlaužusi metalines pertvaras. Apie įvykį bendruoju pagalbos numeriu buvo pranešta ketvirtadienio popietę.

Avarija Lvovo gatvėje, Vilniuje:

Po įvykusios skaudžios nelaimės paaiškėjo, kad už daugiaaukštės stovėjimo aikštelės saugumą atsakingos yra įmonės „Hanner“ ir „BH Europa“. Prekybos centro „Europa“ vadovė Rasa Vileikytė DELFI sakė, kad aikštelė buvo priduota visoms reikiamoms institucijoms.

„Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis sakė, kad ši aikštelė eksplotuojama buvo jau 15 metų.

„Labai sunku komentuoti šiuo momentu. Viskas labai karšta ir patys nežinome, kas įvyko. Aikštelė buvo eksplotuojama jau 15 metų, o tai ne penkios dienos. Tokių įvykių per tiek laiko nebuvo, tai mums reikia tiesiog išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko, o tada imsimės priemonių, kad tokie dalykai nepasikartotų. Jeigu pastebėsime, kad turime ką patobulinti ir pagerinti, tai mes tai ir padarysime būtinai“, – sakė A. Avulis.

Prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelė: