„Pirminiai duomenimis – abu medikai, vienas dirbo Ignalinos rajono ligoninėje ir kitas Ignalinos sveikatos centre“, – BNS sakė SAM atstovė Justina Petravičienė.

Minėti medikai – grįžę iš Dominikos per Suomiją, gydomi Santaros klinikose.

„Delfi“ šaltinių teigimu, abu medikai nepaisė nurodymo saviizoliuotis ir išėjo į darbą. Ignalinos medicinos įstaigos, kurioje dirbo abu medikai, vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai Inga Razdaigora dar penktadienį dieną minėjo nežinanti, ar įstaigai bus nurodyta izoliuoti darbuotojus, tačiau sakė žinanti, kad kažkam iš personalo yra atliekamas tyrimas dėl COVID-19.

Daugiau nei 60 atvejų

Ministerija kiek anksčiau buvo pranešusi apie COVID-19 užsikrėtusį gydytoją, dirbusį Santaros klinikose. Medikas, kuriam patvirtintas teigiamas rezultatas, nekeliavo, jo atvejis – klasterinis.

Iš viso šalyje jau nustatyti 63 ligos atvejai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija.

Tarp penktadienį 14 naujai nustatytų yra ir dar vienas klasterinis atvejis – asmuo, užsikrėtęs nuo artimojo, jis gydomas Kauno klinikinėje ligoninėje.

Devyni naujausi nustatyti atvejai yra įvežtiniai, trys atvejai nustatyti mobiliuosiuose punktuose, dėl jų aiškinamasi.

Per Lenkiją, Čekiją, Prancūziją keliavęs asmuo šiuo metu yra Kauno klinikinėje ligoninėje. Asmuo, iš Šveicarijos grįžęs per Belgiją, – Santaros klinikose, asmuo, atvykęs iš Karibų per Nyderlandus, Vokietiją, – Santaros klinikose, iš Nyderlandų per Ispaniją, – Santaros klinikose, iš Didžiosios Britanijos atvykęs asmuo, – Santaros klinikose, iš Norvegijos grįžęs asmuo – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, grįžęs iš Meksikos – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Su asmenimis, kurių ėminiai paimti mobiliuosiuose punktuose, susisiekta, instruktuota, kaip elgtis, kaip jie bus pristatomi į gydymo įstaigas.