Dalį raketų Izraelio oro erdvės gynybos sistemos numušė, per šią ataką žmonės nenukentėjo, žurnalistams sakė kariuomenės atstovas pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas. Jis pridūrė, kad Izraelio pajėgos surengė atsakomąjį smūgį, bet nepaaiškino, koks buvo atsako pobūdis. Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį paryčiais šalies pajėgos numušė dešimtis į šalį paleistų Izraelio raketų. „Dešimtys raketų buvo numuštos Sirijos oro erdvėje priešlėktuvinių sistemų“, – nurodė valstybinė naujienų agentūra SANA. Anksti ketvirtadienį Damaske girdėjosi sprogimai. „Izraelis siekė sunaikinti priešlėktuvinės gynybos sistemas ir radarą“, – pridūrė SANA. Izraelio kariškiai savo ruožtu nurodė, kad raketų į izraeliečių priešakines linijas Golano Aukštumose tuojau po vidurnakčio vietos (ir Lietuvos) laiku paleido Sirijoje dislokuoti Irano Kudso (Jeruzalės) brigados daliniai . Kudso pajėgos yra misijas užsienyje vykdantis Irano elitinės Revoliucinės gvardijos specialusis padalinys. „Žinome, kad tai surengė Kudso pajėgos, – sakė J. Conricusas. – Izraelio kariuomenė labai rimtai vertina šia Irano ataką prieš Izraelį.“ Šis incidentas įvyko smarkiai padidėjus įtampai tarp Izraelio ir Irano dėl padėties Sirijoje po kelių su izraeliečių pajėgomis siejamų operacijų prieš iraniečių interesus karo krečiamoje šalyje.











