Mohammadas Javadas Zarifas trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Iš pradžių sukapotas žurnalistas, o dabar – neteisėtas branduolinių technologijų pardavimas Saudo Arabijai akivaizdžiai demonstruoja JAV veidmainystę“. Diplomatijos vadovas tokiu būdu užsiminė apie Saudo Arabijos žurnalistą Jamalą Khashoggi, kurį spalio mėnesį karalystės konsulate Stambule nužudė Rijado agentai. M. J. Zarifo žinutė taip pat tikriausiai susijusi su antradienį paviešinta ataskaita, kurioje sakoma, kad aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnai siekė per vieną projektą pasidalyti branduolinėmis technologijomis su Rijadu, nepaisydami etikos kontrolierių ir nacionalinio saugumo pareigūnų prieštaravimų. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pernai pasitraukė iš 2015 metų tarptautinės sutarties, kuria siekiama neleisti Iranui gauti branduolinių ginklų. Vašingtono teigimu, šis susitarimas nepakankamai apriboja Teherano branduolinę programą.

