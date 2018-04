Interpeliaciją ministrui inicijuoja Socialdemokratų partijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijos, Seimo narių Mišrios grupės atstovai. Šiuo metu po interpeliacijos tekstu yra 29 jai pateikti reikiami parašai, bet dar renkami toliau. Interpeliacijos tekste užduodamas klausimas, ar B. Markauskas nesijaučia kaltas dėl esamų Vyriausybės vadovo ir valstybės vadovės nesutarimų. „Ar manote, kad jūsų ambicijos yra svarbesnės už Vyriausybės ir valstybės stabilumą?“ – rašoma dokumente. Taip pat klausiama, ar pasilikti ministro poste net ir konstatavus galimus pažeidimus yra jo asmeninė pozicija, ar jis yra „įtakojamas ir neturi pasirinkimo laisvės“. Nurodžius, jog Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba konstatavo galimus pažeidimus dirbant svetimą žemę bei gaunant Europos Sąjungos išmokas, klausiama, ar esant tokiai situacijai nederėtų atsistatydinti. Taip pat užduodamas klausimas, kaip žemės ūkio veikla suderinama su Konstitucijos nuostata, kad Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigas Seime, nesuderinamos su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Opozicija remiasi Konstitucinio Teismo nutarimo nuostata, kad ne bet kokia Seimo nario veikla, kuri apibūdinama kaip ūkininkavimas, yra prieštaraujanti Konstitucijai, bet tada, kai perauga į verslą, komerciją. „Vieša informacija leidžia teigti, kad Jūs, atstovaudamas savo motinos ūkiui pagal generalinį įgaliojimą, aktyviai ir nuolat forminote deklaracijas, išmokų gavimui reikalingus dokumentus, sudarinėjote sandorius ir panašiai, tai yra, nuolat administravote ūkininko ūkio reikalus, o tai leidžia teigti, kad tokia veikla peraugo į verslą, komerciją ir yra nesuderinama su Seimo nario ir (ar) ministro konstituciniu teisiniu statusu“, – rašoma interpeliacijoje. Premjeras S. Skvernelis trečiadienį žada priimti sprendimą dėl B. Markausko likimo, o pats ministras kartoja nematąs pagrindo trauktis. Premjeras sakė, kad sprendimą priims gavęs teisėsaugos išvadas. FNTT, atsakydama į konservatorių paklausimą, antradienį nurodė, kad B. Markausko ar jo motinos ūkininkės Sofijos Markauskienės veikloje nėra nustatyta nusikalstamos veikos požymių, tačiau galėjo būti neteisingai deklaruoti pasėliai siekiant gauti ES išmokas. B. Markauskas kritikos sulaukė naujienų portalui 15min.lt paskelbus, kad jo šeima dirbo svetimą žemę be savininkų leidimo bei už tai gavo ES išmokas. B. Markauskas teigia turėjęs žodinius savininkų sutikimus. Ministrą atsistatydinti paragino prezidentė Dalia Grybauskaitė.











