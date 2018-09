Kaip informavo Informacinių ir ryšių technologijų įmones bei mokslo ir studijų institucijas vienijanti asociacija, KAM naujausiame Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projekte dar labiau išplėtė anksčiau nubrėžtas monopolio ribas. Taip, anot asociacijos, Lietuva rizikuoja pažeisti tiek Europos Sąjungos teisę, bet ir sukelti grėsmių kibernetiniam saugumui bei efektyviam valstybės lėšų panaudojimui. KAM parengtam įstatymo projektui antradienį buvo pritarta Tarpinstituciniame pasitarime, toliau jis bus svarstomas Vyriausybėje. Asociacija laikosi pozicijos, kad įstatymo projekte numatomas reguliavimas „nesukurtų pridėtinės vertės siekiant užtikrinti valstybės informacinių išteklių saugumą“. Be to, pasak asociacijos, monopolinėmis sąlygomis veikianti biudžetinė įstaiga nulemtų didesnes valstybės išlaidas ir mažesnį kibernetinį saugumą. „Infobalt“ teigia pritarianti valstybės siekiui užtikrinti didesnį informacinių išteklių saugumą ir primena ministerijai pateikusi pasiūlymus ir rekomendacijas. „Vis dėlto, analizuojant įregistruoto įstatymo projekto nuostatas akivaizdu, kad juo siūloma suteikti KAM teisę teikti praktiškai bet kokias informacinių ryšių ir technologijų paslaugas bet kurioms jos nurodytoms valstybės įstaigoms bei įmonėms“, – pranešime spaudai sako asociacijos direktorius Paulius Vertelka.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.