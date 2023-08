Incidentas pasienyje – žadėtų provokacijų dalis: ko dabar galima tikėtis iš Lukašenkos ir „Wagner“

Rugpjūčio 1 d. Lenkijoje yra šventa: 1700 valandą ima kaukti sirenos, žyminčios herojiško lenkų pasipriešinimo naciams – 1944-ųjų Varšuvos sukilimo pradžią.

Bet šiemet šventę jau nuo pat ryto apkartino Lenkijos kaimynės – Baltarusijos kariškiai, kurie kirto sieną Belovežo rajone, maždaug už 250 kilometrų į rytus nuo Varšuvos. Lenkijos Gynybos ministerija nurodė, kad sraigtasparniai skrido mažame aukštyje, todėl radarams buvo sunku juos aptikti.

Ir nors iš pradžių Lenkijos pareigūnai neigė sienos pažeidimo faktą, greitai pasklidusios nuotraukos nepaliko jokių abejonių: su niekuo nesupainiojami du baltarusių sraigtasparniai Mi-8MTV-5 ir Mi-24P, aiškiai pažymėti šalies režimo naudojamos vėliavos spalvomis sukiojosi virš Belovežo miestelio, Lenkijos teritorijoje, už 3 km nuo Baltarusijos. O tada ir pasipylė reakcijos: nuo diplomatinių notų iki Lenkijos pajėgumų stiprinimo pasienyje.

The helicopters flew from Belarus to Poland near the village of Grudki, went about three kilometers inland, turned around and flew over Białowieża.

Polish side officially denies the incursion, saying that the radar systems did not record violations of Polish airspace. pic.twitter.com/JONoNMOS7I

— Clash Report (@clashreport) August 1, 2023

Karas Ukrainoje jau ir taip verčia pasienio gyventojus jaustis nejaukiai ir reaguoti jautriau į panašius incidentus – o kas, jei prasidėjo dar vienas karas, apie kurį su Lenkija ir kitomis NATO šalimis ne kartą grasinančiu tonu užsiminė Baltarusijos neteisėtas lyderis Aliaksandras Lukašenka?

Pastaruoju metu ir taip tvyro įkaitinta atmosfera dėl Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“, kurio dalis įsikūrė Baltarusijoje esančiose stovyklose ir, anot A. Lukašenkos, „prašosi ekskursijos į Varšuvą ir Žešuvą“, o ir Lenkijos valdžios atstovai neatsilieka savo pareiškimais apie „Wagner“ tikras ar tariamas grėsmes – esą Baltarusijoje jau sutelkta apie 4 tūkst. samdinių, jų skaičius gali išaugti 10 tūkst.

🇱🇹Lithuania plans to strengthen border security by the army because of Wagner PMC in Belarus — Nausėda

The media write that today Polish Prime Minister Morawiecki met with Lithuanian President Nauseda "urgently" in the 14th anti-tank regiment in Suwałki. Politicians discussed… pic.twitter.com/oxTRmc6hlw

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) August 3, 2023



Tad jei Lietuvoje iki šiol neatslūgęs ir vis pakurstomas nerimas dėl „Wagner“ samdinių bei A. Lukašenkos sumanymų primena nuolatinį kalbėjimą apie tą patį, kaimyninėje Lenkijoje į galimas provokacijas reaguojama dar jautriau. Kodėl? Nejau grėsmės išties yra realios, kaip bandoma sudaryti įspūdį?

Nori užbėgti įvykiams už akių?

Pastaruoju metu mėgstama pabrėžti, kad jautri lenkų pareigūnų reakcija susijusi su šių metų rudenį rengiamais parlamento rinkimais – valdantieji privalo pasirodyti gerai, tad dabar reikia demonstruoti ryžtą ir pateisinti augančias išlaidas gynybai. O kaip tai geriau padaryti, nei motyvuoti grėsme iš Rytų, kuri savaime yra reali, bet nebūtinai tokia, apie kokią kalba Lenkijos valdžia.

Tai, kad iš „Wagner“ galima sulaukti įvairių provokacijų, nėra jokia naujiena. Juk būtent ši samdinių grupuotė dar 2018 metais Sirijoje leidosi į žygį prieš amerikiečius: ir Rusijos karinė vadovyė, ir patys samdiniai žinojo prieš ką jie kelia ginklus, tačiau vis tiek jų kolona įžūliai pajudėjo link Deir Az Zoro naftos telkinių, kur sulaukė triuškinančio amerikiečių atsako.

O ir kovose dėl Bachmuto Ukrainoje „Wagner“ demonstravo nesiskaitymą su saviškių gyvybėmis – į savižudiškas atakas buvo mesti ir žuvo tūkstančiai samdinių, tiesa – daugiausiai iš kalėjimų užverbuotų nusikaltėlių, kurie mainais į laisvę rizikavo savo gyvybėmis.

„Wagner“ samdiniai Baltarusijoje © telegram

Tačiau kalbos apie dabar Lenkijai ir Lietuvai keliamą „Wagner“ grėsmę vis tiek sulaukia prieštaringų vertinimų – be sunkiosios ginkluotės ir technikos, be Ukrainoje įstrigusios Rusijos armijos logistinės ir oro paramos daugiausiai ko galima tikėtis iš samdinių, tai įvairių provokacijų pasienyje. Regis, neatsitiktinai tokius scenarijus, kaip galimus, siekiant užbėgti įvykiams už akių viešojoje erdvėje mėto Lenkijos ir Lietuvos vadovai.

Pavyzdžiui, į migrantų būrius, M. Morawieckio vertinimu, gali įsimaišyti Baltarusijos ar Rusijos režimui lojalūs asmenys, kurie patekę, pavyzdžiui, į Lenkiją imtųsi diversijų, sabotažo. O tai esą turėtų labai dramatiškų pasekmių. „Tai yra realios grėsmės, kurios mūsų sąjungininkų patvirtintos“, – pridūrė Lenkijos premjeras. Jis sakė esąs įsitikinęs, kad provokacijos iš Baltarusijos pusės kartosis. „Šitų provokacijų kiekis augs“, – vertino Lenkijos premjeras.

Taigi, gali susidaryti įspūdis, kad realūs incidentai pasienyje – net jeigu ir netyčiniai, išties yra neatmestini. Juk apie migrantų apginklavimą yra kalbėjęs pats A. Lukašenka.

Net jei tokie grasinimai gali būti tik įsivėlimas į A. Lukašenkos primestą spektaklį ar jo dalis, prie kurio prisideda ar netgi jam diriguoja Rusijos lyderis Vladimiras Putinas, gali išprovokuoti visai kitokio pobūdžio susidūrimus, nei iki šiol. Būtent tai rodo ir incidentas Lenkijos pasienyje.

Pažadai ir realios galimybės skiriasi

Ironiška, kad pats incidentas pasienyje su sraigtasparniais nutiko kaip tik po to, kai A. Lukašenka viešai mėgino prigesinti savo paties sukeltą informacinį gaisrą dėl „Wagner“ samdinių ketinimų.

Sraigtasparniu atskridęs iš Minsko į vieną savo rezidencijų Viskuliuose, t.y. įrengtą ten pat, kur 1991 metų gruodį buvo pasirašyti Belovežo susitarimai, palaidoję Sovietų sąjungą, A. Lukašenka išskrido į susitikimą su agromiestelio Belavežskio gyventojais, kuriems jau aiškino juokavęs apie „Wagner“ kėslus.

Per tą susitikimą A. Lukašenka pakomentavo ir Lenkijos ministro pirmininko Mateuszo Morawieckio pareiškimą, esą „daugiau kaip 100 „Wagner“ samdinių pajudėjo link Suvalkų koridoriaus“.

© Maxar nuotr.

Savo paties pareiškimą apie tai, kad „Wagner“ smogikus vilioja ekskursija po Varšuvą, A. Lukašenka pavadino šmaikščiu pokštu. „Aš pajuokavau, kai kalbėjau, kad „Wagner“ samdiniai tarp savęs kuždasi, esą būtų gerai nuvykti į ekskursiją po Žešuvą. Kodėl? Todėl, kad iš Žešuvo buvo gabenama technika ir ginklai ten, kur tie „Wagner“ samdiniai kovėsi – prie Bachmuto. Ten žuvo tūkstančiai vaikinų. Ir šito jie neatleis“, – aiškino A. Lukašenka.

„Jei ne mes, jie būtų įsiveržę ir į tą Žešuvą, ir Varšuvą taip, kad maža nepasirodytų. Todėl nereikia man priekaištauti, o tegul sako ačiū“, – pareiškė A. Lukašenka.

Bet niekas jam Lenkijoje nepadėkojo, nes A. Lukašenka, o ir V. Putinas, kad ir kaip bandytų teisintis, yra praradę bet kokį pasitikėjimo kreditą praradę. Tad bet kokia provokacija gali būti įvertinta kaip tiesioginė agresija, kuriai lenkai žada griežtą atsaką.

Kas tai galėtų būti? Ne vienas stebėtojas greitai priminė 2015-ųjų atvejį, kai neapsikentę savo oro erdvės pažeidimų turkai numušė Rusijos lėktuvą Su-24. Jei turkai galėjo be baimės pademonstruoti tokį ryžtą ir drąsą, kodėl to negalėtų pakartoti lenkai ar lietuviai? Juk ta pati NATO visus saugo.

Problema ta, kad lenkų pažadai dėl atsako ir realios galimybės šiek tiek skiriasi. Viena yra padidinti karių skaičių pasienyje, visai kas kita – laiku ir vietoje turėti reikiamus pajėgumus, juos išlaikyti neterminuotą laiko tarpą, numatyti aiškias procedūras kas ir ko gali imtis.

Ar lenkų kariai dabar galėtų numušti sieną kirtųsį baltarusių orlaivį? Galbūt. O kokios būtų pasekmės? Griežto atsako šalininkai kaip mat atšautų, kad nėra ko kalbėti apie pasekmes, nėra čia ko baimintis ir svarstyti – reikia tiesiog kalti pažeidėjams į dantis, kad mažai nepasirodytų ir viskas.

Arba, jei tik pasirodo neaiškūs ginkluoti asmenys pasienyje, esą reikia šauti pirmiau, o klausimus uždavinėti jau po to.

Tik kaip tai padaryti – permesti šimtus ar tūkstančius karių su oro gynybos sistemomis, šarvuočius, kurie galėtų reaguoti į „Wagner“ samdinių arba baltarusių sraigtasparnių pasirodymą?

Jei taip, į kurią konkrečiai pasienio vietą, kuriam laikui permesti tokias pajėgas, kaip užtikrinti jų efektyvumą, rotacijas, su tuo susijusias papildomas išlaidas? Ir net jei visa tai išsprendžiama – kas gali garantuoti, kad nebus skylių?

Pavyzdžiui, du kariniai baltarusių sraigtasparniai, kurie pažeidė Lenkijos oro erdvę – įskrido į Belovežo miestelį, kuris XV a. tai buvo Lietuvos ir Lenkijos valdovų Jogailos ir Vytauto medžioklės rezidencija, iš pradžių nė nebuvo užfiksuoti.

Susipainioti, kur yra pasienis miškingoje teritorijoje – Belovežo giria yra viena paskutiniųjų Europos sengirių galima baltarusių pilotai galėjo ir netyčia – galėjo pavesti netikslūs navigaciniai prietaisai, o ir prastai finansuojamos ir aukštu parengties lygiu negalinčios pasigirti Baltarusijos karinės oro pajėgos bei pilotai, kuriems trūksta skrydžių patirties, galėjo suklysti.

Bet tai galėjo būti ir tyčinė provokacija – žvalgybinė misija, bandymas stebėti lenkų reakcijas, išprovokuoti juos reaguoti taip, kaip nori Minsko režimas. Ir tai pavyko, viešumoje iš pradžių lenkams nesutarus dėl to, kas nutiko, o tada pripažinus, kad radarai nefiksavo taikinių.

Tokių skylių oro erdvės stebėjimo sektoriuose gali pasitaikyti ir yra pasitaikę ir Lietuvoje – rusų ar baltarusių orlaiviai įskrenda, jie vizualiai identifikuojami, tačiau techninių duomenų siekiant įrodyti pažeidimo faktą konkrečioje vietoje gali pritrūkti.

Skylėta oro gynyba ir provokacijų rizika

Priežastis paprasta: Lenkijos (o ir iš dalies Lietuvos atveju) oro gynyba yra modernizuojama – diegiamos naujos radarų sistemos, artimojo, vidutinio nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemos, tačiau visa tai daroma iš lėto, neatliepiant dabartinių poreikių. Todėl ir kyla tokios situacijos, kai žmonės nedraugiškos šalies orlaivius pastebi ir fotografuoja, o valdžia apie tai nieko nežino.

The Polish Ministry of Defense has announced that a Belarusian Mil Mi-8 “Hip” Transport Helicopter and a Mil Mi-24 “Hind” Attack Helicopters did in fact briefly cross into Polish Airspace earlier today near the Town of Białowieża which is roughly 2 Miles from the… pic.twitter.com/4uX6Zlig4Q — OSINTdefender (@sentdefender) August 1, 2023

Panaši situacija ir Lietuvoje –esamų radarų, artimojo ir vidutinio nuotolio oro gynybos priemonių neužtenka, norint matyti visą paveikslą, o prireikus – reaguoti taip, kaip skamba politikų deklaracijose – žaibiškai.

Pavyzdžiui, gali susidaryti įspūdis, kad įspūdingais tempais ir už dar įspūdingesnes sumas pastaruoju metu gynybos srityje ginkluotės ir technikos sistemas pasaulinėse rinkose šluojanti Lenkija jau turi turėti vieną pažangiausių kariuomenių Europoje.

Galbūt turės, bet dar nereiškia, kad turi, nes kai kurie įsigijimai, ypač oro gynybos srityje vykdomi iš lėto – pirkimai ir, kas yra svarbiausia – pristatymai, apmokymas, sistemų integravimas į bendrą tinklą yra artimiausių kelerių metų perspektyvos klausimas. Lenkijos karinės pajėgos šiuo metu yra pereinamajame etape.

Tai reiškia, kad trumpojo nuotolio gynybos sistemos „Poprad“, CAMM ir kitos Lenkijos pajėgose reikiamais kiekiais, kuriuos būtų galima drąsiai permesti prie Baltarusijos sienos, ten atsidurs anksčiausiai po kelerių metų.

© Wikipedia

Dabar lenkai turi verstis tuo, ką turi – daug senesnių, sovietinės gamybos oro gynybos priemonių Lenkija yra perdavusi Ukrainai, o turimų priemonių neužtenka, norint padengti visą pasienį tiek su Baltarusija, tiek su Rusija. Pastarosioms šalims provokacijų langas atsiveria kaip tik dabar.

Net jei Lenkija turi savo oro pajėgas, naikintuvus F-16, o tokiais dažnai Lietuvos oro erdvėje patruliuoja ir NATO oro policijos misijos dalyviai, norint laiku nukreipti naikintuvą link taikinio būti jį laiku užfiksuoti, identifikuoti. Trumpai tariant, tam reikalinga sudėtingesnė stebėjimo ir reagavimo sistema, kad reikia techninių, žmogiškųjų, finansinių išteklių.

Pavyzdžiui, Lenkija paskubino oro erdvės ir kontrolės lėktuvų (AWACS) įsigijimą iš Švedijos – sudarytas sandoris perimant švediškus žvalgybinius lėktuvus Saab 340. Bet tol, kol šie du orlaiviai pasieks pilną operacinį pajėgumą, praeis bent keli metai.

Karas Ukrainoje jau parodė, kad pažangi vakarietiška ginkluotė ir technika gali būti pranašesnė, tačiau nemokant išnaudoti visų jos galimybių, t.y. nesugebant jos integruoti į kompleksišką sistemą, skubinant procesus, viskas gali baigtis ir nesėkme.

Iš dallies Lenkijos oro erdvės stebėjimo sistemų trūkumus kompensuoja NATO sąjungininkai – virš Lenkijos ir Lietuvos dažnai patruliuoja elektroninės žvalgybos, o taip pat ir oro erdvės stebėjimo, kiti orlaiviai, kurie laikinai gali pateikti vaizdą sausumoje ir ore, netgi Baltarusijos gilumoje.

Tačiau jei Lenkija nori pati matyti pilną paveikslą ir išties, o ne priešrinkiminiais lozungais užkirsti kelią provokacijoms, apie kurias pati kalba, tad reikės gerokai daugiau pastangų.

© twitter

Panašios užduotys bei iššūkiai keliami ir Lietuvos kariuomenei: su kuklesnėmis galimybėmis ir ilgesniu pasieniu su Baltarusija tai padaryti, t.y. užtikrinti pasienio apsaugą nėra paprasta. Net ir pasitelkus sąjungininkų pajėgumus ir stebint tai, kas vyksta Baltarusijoje, nepavyksta visuomet visko pamatyti laiku.

Juk net ir pastačius tvoras pasieniuose su Baltarusija, iš pastarosios toliau mėgina patekti šimtai nelegalių migrantų, kurie gadina, pjausto minėtas tvoras. Kita vertus, kitaip, nei Lenkija, Lietuva turi vieną privalumą – jau nuo 2014-ųjų pratybose nuzilintą algoritmą, kaip reaguoti į hibridines grėsmes.

Kol kas realių išbandymų, išskyrus pačią migrantų krizę ar pavienius oro erdvės pažeidimus nebuvo, tačiau, kaip minėjo Lenkijos premjeras, tikėtina, kad iš Baltarusijos pusės provokacijų tik daugės. Net jei A. Lukašenkos režimas suvokia nesantis pajėgus šokti visa jėga prieš Lenkiją ar net Lietuvą – NATO nares, incidentai pilkojoje zonoje ir gali tapti tuo tikruoju išbandymu.