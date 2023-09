Iliuzijų dėl kontrpuolimo – vis mažiau: ką raginimai ruoštis ilgam karui reiškia Ukrainai, Rusijai ir Lietuvai

Karas Ukrainoje negali baigtis priešininko pergale. Regis, tokią užduoti sau iškėlė tiek dėl savo išlikimo, nepriklausomybės besikaunanti Ukraina, tiek režimas Kremliuje.

Tai, kad Rusijos „specialioji karinė operacija“ nevyksta pagal planą – turėjo trukti kelias dienas ar daugiausiai kelias savaites, o trunka beveik 600 dienų, regis, nieko nekeičia, nors dvejonių dėl tolesnės karo eigos net pačioje Rusijoje jau buvo kilusi ne viena.

Susiję straipsniai Karas Ukrainoje. Prie Bachmuto sunaikinti elitiniai rusų okupantų daliniai

Kai Rusijos gynybos ministro vienas rusų propagandistas neseniai paklausė „ar mes laimėsime?“, Sergejus Šoigu tik skėstelėjo rankomis.

„Neturime kitų variantų“, – po pauzės atsakė jis. Tokia iškalbinga reakcija, regis, atspindi nuotaikas: aiškaus plano pasiekti pergalę nėra, bent jau Rusijos pusė jo neturi arba nesugeba įgyvendinti, tačiau užtenka trukdyti ukrainiečiams, kad tik jie nelaimėtų fronte. O nepasiekę reikšmingų pergalių fronte šiemet ukrainiečiai puikiai supranta, kad viskas nusikels į kitus metus.

Laiko dar yra, kaip ir galimų lūžio ženklų, tačiau jau kurį laiką aišku, kad galimybių langas pasiekti reikšmingų pokyčių sparčiai veriasi. Ukraina dar turi variantų, o netgi 2014-aisiais okupuotame Kryme tebėra išvadavimo laukiančių ukrainiečių, kurie vis drąsiau rodo svarbius ženklus.

© telegram

Tačiau neatsitiktinai dabar vis garsiau kalbama ne tik apie pergalę, bet pirmiausiai ir apie ilgą karą. Net jei jau iki šiol pralieta tiek kraujo, sudaužyta tiek likimų, pridaryta tiek sunkiai suskaičiuojamos žalos dešimtmečiams ar daugiau į priekį, žudymas dar kurį laiką, tikėtina, netgi ilgai nesibaigs.

Bus dar daugiau aukų, skausmo, vilčių kurstymų ir nusivylimų. Ir tam turi ruoštis ne tik kariaujanti Ukraina, tam nusiteikia ne tik pati Rusija, tam teks iš tikrųjų, o ne vien lozungais bei pažadais nusiteikti ir Lietuvai, kitoms Vakarų šalims, remiančioms ukrainiečius. Bet ar išties suprantame, ką tai reiškia praktiškai? Kaip atrodys tas „remsime tiek, kiek reikės“ po kelių mėnesių ar metų?

Rusai prisitaikė ir ruošiasi naujoms kovoms

Pergalės nei greitai, nei per pirmus mėnesius ar metus nesugebėjusi pasiekti Rusija, regis, supranta, kad laukia ilgas karas. Būtent todėl netyla kalbos apie naują mobilizacijos bangą, būtent todėl Rusija, kaip spėjama, siekia užsitikrinti ilgalaikę paramą šaudmenimis, ginkluote ir kitomis ilgam karui reikalingomis priemonėmis iš Šiaurės Korėjos.

Toks supratimas paremtas ir pastarųjų mėnesių patirtimi: rusų kariai vis dar patiria siaubingų nuostolių, turi problemų su aprūpinimu šaudmenimis, ginklais, o gynyba braška per siūles – kritinius sektorius fronte nuo proveržio saugo permetinėjami elitiniai desantininkų daliniai.

Bet ir pastarieji, ir naujai mobilizuotieji rusai mokosi iš klaidų, padarytų pernai vasarį, pavasarį, vasarą ir rudenį, kai Ukraina atmušė invaziją pradėjusią Rusijos armiją, išstūmė ją, atsikovodama dešimtis tūkst. kvadratinių kilometrų savo teritorijos. Šią vasarą Ukraina nepasiekė tokių pergalių.

Kontrpuolimas, kurio taip ilgai laukta ir kurio įstrigimo priežasčių yra ne viena, bet ne visas jas malonu pripažinti, dažnai siejamas su kritine Vakarų parama. O pastaroji, jei klausysiesi vien tik kai kurių ukrainiečių ar jų karščiausių rėmėjų, kalbančių nebūtinai objektyviai, stringa, vėluoja, yra nepakankama, apribota ir būtent tai iš esmės nulėmė tokį Ukrainos pajėgų pasirodymą, koks buvo.

Tačiau yra ir kita pusė. Tai, kad rusai šį sykį geriau pasirengė, pasimokė iš savo klaidų, paradoksaliai rodo ir vieno desantininkų dalinio vado istorija. Pastarosiomis dienomis ukrainiečių ir jų rėmėjų šaltiniai džiugiai skelbia žinią, kad Ukrainoje žuvo Uljanovsko 31-osios desantininkų šturmo brigados vadas pulkininkas Andrejus Kondraškinas.

31-oji desanto šturmo brigada dalyvavo visuose didžiausiuose Rusijos ir Ukrainos karo mūšiuose, pradedant nuo desanto išsilaipinimo Hostomelio oro uoste, baigiant kovomis Donbase.

© twitter

Šis, kaip ir kiti desantininkų daliniai, nepaisant patirtų didelių nuostolių vis dėlto yra vadinami elitiniais, gebančiais vykdyti sunkias užduotis, kurios būtų neįkandamos mobilizuotais rezervistais užpildytiems daliniams. Desantininkų veiksmai pernai pagrindinėms rusų pajėgoms leido tvarkingai pasitraukti iš Chersono, išvengiant apsupimo ar sunaikinimo.

Būtent todėl rusų desantininkai pastaraisiais mėnesiais veikia kaip ugniagesiai – permetinėjami į karščiausius fronto sektorius tam, kad sustabdytų ugningus ukrainiečių proveržius ir užlopytų skyles gynyboje. Pats plk. A. Kondraškinas buvo vertinamas kaip kompetentingas vadas, o svarbiausia – vienas tų retų vadų, kurie nebijojo pripažinti skaudžią tiesą apie tai, kaip nevykusiai rusų desantininkai pasirodė karo pradžioje, ir ko išmoko nuo to laiko.

„Manau mes greičiau prisitaikėme. Lyginant pernai ir šiemet, visiškai skirtingai veikia daliniai, taktiką naudoja atitinkamai veikiant priešui. Sakyčiau, ne tiek pasimokėme, kiek išmokome“, – rugpjūtį rusų propagandistui Vladimirui Solovjovui interviu teigė A. Kondraškinas.

Ką ilgas karas reiškia Ukrainai?

Žinoma, tokie jo žodžiai gali nuskambėti ironiškai, turint omeny, kad jis ir daugelis jo karių bei karininkų, nepaisant visų kalbų apie prisitaikymus, žuvo. Juk būtent 31-osios desanto šturmo brigados daliniams buvo pavesta atremti Ukrainos pajėgų ataką piečiau Andrijivkos kaimo, kad nebūtų apsupti 72-osios motorizuotųjų šaulių brigados likučiai. Bet to padaryti nepavyko – virš Andrijivkos iškilo Ukrainos vėliava, o čia buvę rusų daliniai sutriuškinti, desantininkai atmušti.

Kita vertus tokios nuožmios kovos, net ir išvaduojant vieną ar kitą kaimą strateginės reikšmės kol kas ukrainiečiams neturi, bent jau praktine prasme kol kas šios pergalės neišnaudojamos dėl seniai žinomų priežasčių – rusai turi įrengę daug gynybos ruožų, bet kokį proveržį stebi dronais, stabdo sutelkta artilerijos ir aviacijos atakų banga. Tad vaizdas ir toliau primena technologiškai pažangesnę Pirmojo pasaulinio karo Vakarų fronto versiją – galimi pasistūmėjimai kelis kilometrus į priekį, bet esminio proveržio, griaunančio visą frontą nėra. O didelių nuostolių patiria ir Ukrainos pusė.

Su tokių nuostolių pasekmėmis Ukrainai pamažu tenka susidurti – patyrusius karius fronte keičia vakardienos civiliai, gavę tik bazinį kario parengimą, o išmokyti daugiau ir greičiau tiesiog nėra galimybių. Senkant žmogiškiesiems ištekliams Ukrainos laukia ir nepopuliarių sprendimų – visuotinės mobilizacijos klausimai.

Karas Ukrainoje Scanpix

Bet esminis klausimas šiuo metu, regis, turėtų būti paprastesnis: o kas, jei kontrpuolimas nepavyks? Jei iki rudens darganų, kurie apsunkins dalinių mobilumą, žvalgybinių ir kitų dronų, pilotuojamų orlaivių efektyvų panaudojimą frontas nesubyrės ir teks sustoti savaitėms, mėnesiams, kas tada?

Pačiame fronte tai reikš apsunkintas, galimai, apverktinas sąlygas kariams – Zaporižės srityje ukrainiečiai neturi tokių ilgai rengtų įtvirtinimų, kokius turėjo Donbase.

Čia, stepėse, nėra daug miestų, miestelių, išskyrus tuos, kuriuos kontroliuoja Rusija – plynėje nepasislėpsi, o vienintele priedanga tapę siauri medžių ruožai, kurių kone kiekvienas yra tapęs apkasais, taps namais tūkstančiams karių slogiausiu metų laiku. Prastos sanitarinės sąlygos, ligos, kartu su nesibaigiančiais apšaudymais, tikėtina kirs per abiejų pusių kovinę dvasią.

Bet kažkaip ištempti teks, nes Ukraina supranta negalinti atsitraukti ar juo labiau pralaimėti, nes pralaimėjimas reiškia šalies žlugimą, jos piliečių pasmerkimą kančioms, siaubui ir vergovei. Tokia paprasta lygtis veda prie loginės išvados: jei negali pasiekti pergalės dabar ir artimiausiu metu, bet negali kariauti amžinai, privalai nusiteikti ilgai, sekinančiai kovai, kurią teks žūtbūt laimėti.

Apie tai, kad teks nusiteikti ilgam karui kalbėta ir prieš jo pradžią, o tada, jam prasidėjus bei pakitus padėčiai fronte, kalbos vėl atsinaujino. Pavyzdžiui, neseniai tai pabrėžė ir NATO vadovas Jensas Stoltenbergas. O pernai tai pažymėjo dabar jau buvęs Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas, panašių vertinimų būta ir daugiau.

Netgi pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui „The Economist“ teigė, kad nenori galvoti apie ilgą karą, tačiau kaip tik tam ir ruošiasi.

„Aš turiu būti pasiruošęs, mano komanda turi būti pasirengusi ilgam karui, ir emociškai aš esu pasiruošęs“, – sakė V. Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad daugėjant smūgių pačioje Rusijoje, rusai ims klausinėti nepatogių klausimų apie jų kariuomenės nesugebėjimą jų apsaugoti. Ukrainos dronai, anot V. Zelenskio, ir toliau atakuos Rusiją.

Tai patvirtino ir Ukrainos žvalgybos vadas generolas Kyrylas Budanovas kitame interviu „The Economist“. Jis neslėpė, kad dronų smūgiais rusus siekiama palaužti ir psichologiškai – tegu pajunta skonį to, ką patys pradėjo. Anot K. Budanovo, net jei ir ukrainiečiai supranta, kad „Ukraina nebaigs karo paradu Maskvoje“, patys rusai neturėtų tikėtis panašaus parado Kyjive, kokį planavo surengti sėkmingai susiklosčius „kelių dienų specialiajai operacijai“.

Jis taip pat pabrėžė, kad „pagrindo nerimauti turi Rusija, o ne Ukraina“. Ir ne tik todėl, kad rusai beveik nebeturi rezervų, bet ir dėl Vakarų karinės paramos, kurios esą dar galima tikėtis didesnės.

Viskas priklausys nuo paramos

Tad ilguoju laikotarpiu tai reikš dar daugiau karui reikalingų išteklių iš NATO ir kitų Vakarų šalių. Jei Vakarai jau suteikė Ukrainai paramos ginklais, šaudmenimis, technika ir kitomis priemonėmis, tai teks suvokti, kad viso to reikės dar daugiau ir neapibrėžtą laiką.

Atsiribojimas nuo lūkesčių, kurie siejami su kontrpuolimu yra viena strategijos esminių atramų – negalima visko matuoti pagal tai, kaip dabar ukrainiečiams sekasi pulti ir kur jie bus po savaitės ar kelių mėnesių, kuriame nors konkrečiame geografiniame taške.

Šiuo požiūriu netgi nėra svarbu, ar Ukrainos vėliava keliama virš su žeme sulyginto kaimelio Zaporižės stepėse, ar virš Tokmako, Melitopolio ar Berdiansko. Netgi perkirtus rusų gynybines linijas, suardžius logistinius kelius Rusijos armija turės didelių sunkumų, bet vien dėl to nebūtinai nustos kariauti arba išsivaikščios. Svarbiausia palaužti rusų valią kariauti, nes Rusija iš esmės yra priklausoma nuo savo galimybių, kai Ukraina – nuo Vakarų paramos. O kaip ją prognozuoti?

Viena vertus, yra Ramšteino formatas, dvišaliai susitarimai ir kiti tarptautiniai įsipareigojimai, kurie numato ilgą laiką remti Ukrainą ir tai, regis, turėtų nuraminti skeptikus. Esą kad ir kokie būtų politiniai pokyčiai Europoje ar JAV, parama Ukrainai išliks nuosekli, stipri, reikšminga ir įgalins ukrainiečius pasiekti pergales ar bent jau atgrasinti Rusiją ilguoju laikotarpiu.

Ne paslaptis, kad ilguoju laikotarpiu Ukraina gali tikėtis to, ko dabar ukrainiečiams taip trūksta – modernių naikintuvų, su kuriais jie teoriškai galėtų vykdyti jungtines operacijas, remiant sausumos pajėgas ir kaunantis su rusų pilotuojamais orlaiviais danguje. Tačiau dėl JAV gamybos naikintuvų F-16 perdavimo Ukrainai ne vieną mėnesį buvo juntamas pasipriešinimas Vašingtone. O įveikus šį pasipriešinimą pasirodė skeptiški vertinimai, ar to ukrainiečiams reikia, ar jie išties pajėgūs laimėti.

Pavyzdžiui, kadenciją baigiantis JAV Jungtinių štabų viršininkas generolas Markas Milley viešai nesyk išsakė savo abejones dėl ukrainiečių galimybes artimiausiu metu pasiekti pergalę, susigrąžinti Krymą, Donbasą, kitas Ukrainos teritorijas ir dėl to sulaukė daug kritikos.

Charlesas Q. Brownas © JAV Karinių oro pajėgų nuotr.

Bet iš esmės jis pasakė tai, ką kartoja ir jį pareigose tuoj pakeisiantis generolas Charlesas Q. Brownas. Šis būsimasis JAV Jungtinių štabų viršininkas, kuris šiuo metu vadovauja JAV Karinėms oro pajėgoms dar pernai atsargiai vertino ukrainiečių galimybes naudoti naikintuvus F-16.

„Reikia sukurti ilgalaikį planą dėl oro pajėgų plėtros, dėl tokių oro pajėgų, kurių jiems (ukrainiečiams) reikės ateityje“, – interviu „Reuters“ teigė CQ. Brownas, kuris ir pats yra buvęs naikintuvų F-16 pilotas instruktorius, turintis 3 tūkst. skrydžio valandų patirtį. Net jei pirmieji 10 ukrainiečių pilotai bus parengti šiemet ar kitų metų pradžioje, jų poveikis nebus žaibiškas.

Ne visi, raginantys kuo skubiau perduoti ukrainiečiams naikintuvus F-16, kurie, tarsi magiška, sidabrinė kulka staiga pakeistų karo eigą, regis, supranta, kad naikintuvai tėra dalis pajėgumo. Tai yra sistemos – skirtingų elementų dalis.

Užtrunka ne tik įgulų ir aptarnaujančio personalo apmokymas, bet ir taktinių, ginkluotės panaudojimo ir kitų svarbių elementų integracija, o efektyvumas gali būti pasiekiamas orlaivius naudojant kartu su žvalgybiniais, kitais pajėgumais. Visa tai užtrunka mėnesius. Per juos daug kas gali pakisti pačiame fronte, tačiau parengimas yra ilgalaikio įsipareigojimo dalis.

Pavyzdžiui, už paramą Ukrainai atsakingas Vokietijos generolas Christianas Freudingas viename renginyje viešai pažadėjo, kad Vokietijos įsipareigojimas karinėmis priemonėmis remti Ukrainą yra ilgalaikis – mažiausiai iki 2032 metų.

Brigadier General Christian Freuding gives a clear message on his visit to Ukraine: We are ready and prepared for a long-lasting war. The aid to Ukraine is already financially secured until 2032!

PS: Can you finally stop thinking that Germany won't let Ukraine liberate Crimea? https://t.co/TIpdfbP02F pic.twitter.com/EemPED0QKh

— deaidua.org 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) September 10, 2023

Tačiau iki to laiko dar bus ne vieneri rinkimai, politinės valdžios ir situacijos fronte pasikeitimai.

Vėl kraujas, triūsas, ašaros ir prakaitas

Tai taip pat reiškia, kad iki tokių pajėgumų, kaip naikintuvai ar raketos ATACMS pasirodymo ukrainiečiams teks kautis su tuo, ką turi sausumoje bei ore. Tikėtina, kad galiausiai Vokietija perduos savo kruizines raketas „Taurus“, kurios, kaip ir britiškos „Storm Shadow“ ar prancūziškos „Scalp“ galės efektyviai ar dar efektyviau naikinti taikinius Rusijos pajėgų gilumoje.

Dabar vakarietiškos raketos jau naikina ne tik rusų generolus, vadavietes ar amunicijos sandėlius, bet ir vertingus rusų karo laivus, pavyzdžiui, viename Sevastopolio sausųjų dokų sunaikinti desantinis ir povandeniniai laivai buvo kritiškai svarbūs rusų operacijoms.

Ukrainai, kuri neturėjo didelio laivyno, o karo metu jį faktiškai prarado, tai yra reikšmingos pergalės prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną, kuris jau neteko savo flagmano, kelių desantinių laivų ir povandeninio laivo (neskaitant kitų smulkesnių bei apgadintų laivų) kare su silpnesne varžove.

Photos have been published showing the improved Kilo-class submarine, seemingly destroyed, hit by Ukrainian cruise missiles while in dry dock in Sevastopol.https://t.co/xFIEToDkIX pic.twitter.com/himc4ouai8 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 18, 2023

Bet didžiąją dalį darbo teks atlikti ukrainiečių pėstininkams ir artilerijai. Pastaroji garsėja kaip daugiausiai nuostolių priešui pridaranti ginklų rūšis, tačiau nuolatinei kovai buvo, yra ir bus reikalingi tiek patys pabūklai, tiek pakaitiniai vamzdžiai, pakeisiantys susidėvėjusius arba deformuotus nuo intensyvaus šaudymo, tiek, žinoma, šaudmenys.

O tai reiškia, kad šaudmenų medžioklė bus dar intensyvesnė. Vakarų šalių gamybiniai pajėgumai, net ir padvigubinti ar patrigubinti, lyginant su tais, kurie buvo pernai, net jei bus ir dar labiau padidinti, vis tiek artimiausiu metu nepatenkins nuolatinio Ukrainos poreikio.

Tai reiškia, kad Ukrainai reikės daugiau klasterinių šaudmenų (į lietuvių kalbą iš rusų išvertus dar vadinamų kasetinių), dėl kurių ir Lietuvoje jau kyla diskusija, ir įprastų 155 mm bei kito kalibro šaudmenų. Lietuva tokių Ukrainai yra perdavusi, nors pati negamina, negali gaminti ir neturi daug, o užsakymų eilėje Lietuvos kariuomenė taip pat laukia tiek įprastų 155 mm kalibro sviedinių turimoms savaeigėms haubicoms PzH2000 bei būsimosioms „Cesar“, tiek padidinto nuotolio išmaniųjų sviedinių „Vulcano“, kuriuos dideliais (iki 70 km) atstumais jau naudoja ukrainiečiai.

The first footage of Vulcano 155 high-precision guided artillery munition in service with the Ukrainian PzH 2000 crew. Claimed range ~70-80km (52 caliber guns), CEP 5m.

In 2022 it was announced that 225 of these guided artillery shells will be delivered to Ukraine. pic.twitter.com/z2iVGxr0DC — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 17, 2023

Galiausiai būtent kitais metais gali būti pasiekta tiek politinės kantrybės, tiek gamybinių pajėgumų riba – jei Vakarų šalių politika toliau intensyviai remti Ukrainą gali priklausyti nuo rinkimų, tai gamybiniai ginkluotės ir šaudmenų pajėgumai nėra priklausomi nuo politikų, nebent nuo jų valios rizikuoti strateginių rezervų aukojimu, tikintis, kad tie rezervai bus greitai atstatyti.

Ir tai yra gerasis scenarijus, tikintis, kad ukrainiečiai naudos turimus šaudmenis, ginkluotę ir techniką tokiais tempais, kaip dabar, patiriant tiktai tokius nuostolius, kurie yra patiriami pastaraisiais mėnesiais. Situacija, žinoma, gali pakisti ir dinamika gali būti naudinga Ukraina, ypač įveikus rusų gynybines linijas, bet lygiai taip pat gali ir lemti didesnius, nei dabar planuojama, nuostolius. Kas ir iš kokių rezervų ar gamybinių linijų ir už kokius pinigus Ukrainai perduos papildomus vienetus, jei to prireiks? Vargu ar kas dabar žino ar nori žinoti atsakymą.

Bet atsakymų gali prireikti, kai atsakymo „remsime tiek, kiek reikės“ sprendimų priėmėjams ar jų rinkėjams neužteks – reikės nurodyti konkretesnius skaičius, o vakarykščiai argumentai nebūtinai veiks taip pat bus tokie įtikinantys ir efektyvūs, kaip 2022 ar 2023 metais.

Alternatyva, žinoma, visada yra nepopuliarus politinis spaudimas Ukrainai siekti paliaubų, atsižvelgiant į esamą padėtį fronte – tai, tikėtina, nieko nepakeistų vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, galbūt tik padėtų laimėti laiko, tačiau patenkintų balsus tų, kurie Vakaruose pasisako už tokį scenarijų. Suprantama, kad jis primena pralaimėjimą, daugeliui, įskaitant ir Lietuvą, atrodo nepriimtinas, o Ukrainai bent jau kol kas oficialiai – ir neįsivaizduojamas.

Pavyzdžiui, kai Vakaruose V. Zelenskis klausiamas ar net raginamas mainais į paliaubas ar taiką atsisakyti kai kurių Ukrainos teritorijų, jo atsakymas bent jau viešai būna paprastas: ne.

60 Minutes’ Scott Pelley asks Ukrainian President Zelenskyy: “Can you give up any part of Ukraine for peace?” https://t.co/KVMb7F0epu pic.twitter.com/vIn6y6fwHH — 60 Minutes (@60Minutes) September 18, 2023

„Tai mūsų teritorija. Prieš savaitę aš įteikiau žuvusiųjų artimiesiems medalius. Skirtingiems žmonės – buvo moteris su trimis vaikais, senoliams, vos vaikštantiems žuvusio vienturčio sūnaus tėvams, nėščiai moteriai su dar vienu vaiku, kuris nepamatys savo tėčio.

Ką aš jiems turėčiau pasakyti? Kad jie žuvo todėl, kad Rusija galėtų viską pasiimti? Viskas, ką aš jiems galiu duoti yra pergalė“, – sunkiai tvardydamas ašaras televizijos „CBS News“ laidai 60 minutes prieš vizitą į JAV teigė V. Zelenskis. Tai jau girdėti panašūs žodžiai.

„Negaliu pažadėti nieko – tik kraują, sunkų triūsą, ašaras ir prakaitą. Mūsų laukia itin sunkus išbandymas. Mūsų laukia ilgi mėnesiai kovos ir kančių. Klausiate, kokia bus mūsų politika?

Atsakau – kariauti sausumoje, jūroje ir ore. <...>.

Klausiate, koks yra mūsų tikslas? Pergalė, pergalė bet kokia kaina! Nepaisant viso teroro, kad ir koks ilgas ir sunkus kelias bebūtų, nes be pergalės nebus išlikimo“, – tai yra ištrauka iš kalbos, kurią, regis, galima būti priskirti dabartiniam Ukrainos prezidentui.

Iš tikrųjų tai yra Britanijos premjero žodžiai, kuriuos Winstonas Churchilis pasakė vos pradėjęs eiti pareigas 1940-ųjų gegužę, kai sąjungininkams padėtis fronte klostėsi tragiškai, o vilčių atrodė nedaug. Bet alternatyvų taip pat nebuvo, kaip ir dabar nėra ukrainiečiams.

Todėl, kaip ir britams 1940-ųjų gegužę, taip ir Ukrainiečiams 2023-ųjų rudenį nelieka nieko kito, tik nusiteikti ilgiems mėnesiams, galbūt net ir metams kovos ir kančių, karo sausumoje, jūroje ir ore, nes tikslas dabar atrodo vienintelis.