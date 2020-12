„Vakar kartu su partneriais įregistravome įstatymo projektą, kuriuo siūlome panaikinti baudžiamąją atsakomybę už nedidelio psichiką veikiančių medžiagų kiekio turėjimą be tikslo platinti ir siūlome pakeisti administracine atsakomybe – įspėjimu arba bauda, arba galimybe pasikonsultuoti su gydytoju ir jeigu yra liga, įpareigoti gydytis“, – projektą trečiadienį pristatė Laisvės frakcijos atstovė Morgana Danielė.

Pasak jos, 2017 m. įvyko nesusipratimas ir nedidelio narkotinių medžiagų kiekio laikymas buvo kriminalizuotas. Todėl išaugo su narkotikais susijusių bylų skaičius.

„Žmonės pradėti teisti net už nuodegulius peleninėje, jeigu ten aptinkama kažkokių nuodegulių nuo narkotinių medžiagų. Iš tikrųjų daugybė jaunų žmonių yra persekiojami, jiems yra siuvamos nusikaltėlių etiketės ir skiriamos tūkstantinės baudos“, – spaudos konferencijos metu sakė M. Danielė.

Šiuo projektu siekiama, kad asmenims už mažų narkotinių medžiagų turėjimą, nesiekiant jų platinti, būtų taikoma ne baudžiamoji, bet administracinė atsakomybė. Siūlomos esamo reguliavimo pataisos numato, kad už nedidelio kiekio narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų gaminimą, perdirbimą, įgijimą, laikymą, gabenimą ir siuntimąsi be tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, būtų užtrauktas įspėjimas arba bauda nuo dvidešimt iki vieno šimto eurų.

Siūlomų pataisų priėmimas, jų iniciatorių teigimu, padėtų formuoti į sveikatą orientuotą narkotikų politiką. „Įstatymo projektas leis formuoti sveikesnę visuomenę ir pereiti nuo apsimestinio, parodomojo sprendimo prie tikrojo sprendimo ir pagalbos žmonėms, kuriems to reikia“, – teigė M. Danielė.

Seimo narys, konservatorius Kazys Starkevičius aiškino, kad esamas reguliavimas nėra tinkamas. O žengus siūlomą žingsnį, Lietuva tikrai netaptų narkotine valstybe. Tai būtų galimybė suklydusiam žmogui pasitaisyti.

„Kodėl aš palaikau šią iniciatyvą? Per visą šį laikotarpį pamačiau, kad jauni žmonės, kurie galbūt iš tokių vaikiškų svajonių šiek tiek nukrypsta į šoną, ir kada patenka į kalėjimą, jis tikrai jų nepataiso. Jis juos tik dar labiau įtraukia į tą bendrą liūną ir už tai bausti, sodinti į kalėjimą pagal baudžiamąją atsakomybę yra per daug didelė nuodėmė, kuri užtraukiama visam gyvenimui be teisės žmogui pasitaisyti. Nubaudus pagal baudžiamąjį kodekstą, uždėta visam gyvenimui tamsi dėmė“, – poziciją pristatė K. Starkevičius.

Dėmesys priklausomybės ligoms ir teisinei sistemai

M. Danielė pabrėžė, kad dėl esamo reguliavimo priklausomybės ligomis sergantys žmonės sukasi įkalinimo ir ligos rate bei yra ne gydomi, bet kalinami.

„Toks ydingas ratas gali suktis 20-30 metų. O už visus tuos teismus ir įkalinimus, ir laikymus kalinimo įstaigose, ir ne gydymą moka mokesčių mokėtojai“, – aiškino Laisvės frakcijos atstovė.

Dėl tokių veiksnių, kaip pabrėžė ji, yra apkrauta teisėsaugos sistema ir užtrunka net ir rezonansinių bylų sprendimas. Jungtinės Tautos, anot M. Danielės, nerekomenduoja už mažų narkotinių medžiagų laikymą be tikslo platinti taikyti baudžiamosios atsakomybės. Sekant Jungtinių Tautų aiškinimu, tai prieštarauja tvirtiems mokslo įrodymams ir sukelia didelę naštą visuomenės sveikatai.

„Pasauliniu lygmeniu mes turime tvirtus mokslo įrodymus, kad tokios bausmės ne tik nepadeda pasiekti rezultatų, kurių iš jų tikimasi, bet, negana to, dar daro žalą visai visuomenei, žmonėms ir šalių ekonomikai, taip pat žmonių sveikatai“, – sakė parlamentarė.

Įstatymo projekto tikslas, kaip nurodoma įstatymo projekto aiškinamaje rašte, yra užtikrinti tinkamą protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kraštutinės priemonės principų taikymą. Vadovaujantis užsienio šalių gerąja praktika ir tarptautinių organizacijų rekomendacijomis, formuoti į visuomenės ir asmens sveikatą orientuotą narkotikų politiką Lietuvoje. Šie žingsniai, kaip pastebėjo ji, Lietuvoje jau pamažu žengiami, o Seime tiek tarp partnerių valdančiojoje daugumoje, tiek tarp opozicijos atstovų yra žmonių, kurie nori siekti mokslu grįstos politikos formavimo. Todėl laukiama tvirto projekto palaikymo Seime.

Mažas narkotinių medžiagų kiekis būtų nustatomas ir reglamentuojamas, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos jau patvirtintomis rekomendacijomis. Su jomis susipažinti galima čia.

Ankstesnės politikos tęstinumas

Spaudos konferencijoje, skirtoje pristatyti Laisvės frakcijos inicijuojamą projektą, teisininkas Mindaugas Lankauskas tikino, kad siūlomame projekte įžvelgia ir nueinančios Vyriausybės veiklos tęstinumą, kuris rodo skirtingų politinių jėgų sutarimą šiuo klausimu.

„2018 m. jau dabar nueinanti Vyriausybė patvirtino Valstybinio narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018-2028 m. programą, kurios 97.1 punktas numato dekriminalizuoti mažiau pavojingas, su narkotikų vartojimu susijusias veikas, už jas numatant administracinę atsakomybę, užtikrinant individualaus vertinimo pagrindu taikomas, švietimo, socialinės sveikatos priežiūros sistemos intervencijos priemones vietoje baudžiamųjų“, – aiškino teisininkas.

Projektas, M. Lankausko teigimu, tikrai nėra radikalus.

Planuose – ir kiti žingsniai

Paklausta apie marihuanos legalizavimo galimybes rekreaciniais ar net pramoginiais tikslais, M. Danielė paaiškino, kad kalbama apie du skirtingus žingsnius.

„Vienas žingsnis, kurį žengėme šiandien, yra vakarykštis, tvirtais mokslo įrodymais pagrįstas, čia mes smarkiai atsiliekame. Dėl to šitą žingsnį skubame žengti kuo greičiau. O kanapės įteisinimas rekreaciniais tikslais ir šios rinkos sureguliavimas buvo vienas iš Laisvės partijos rinkiminių tikslų ir tikrai darbą šia kryptimi tęsime“, – kalbėjo ji.