Ilgai laukta statistika: Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės

Per praėjusią parą Lietuvoje buvo nustatyti 241 koronaviruso atvejai. Bendras sergamumas Lietuvoje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 169,5 atvejo, o teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas – 1,6 procento.

Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis siekia jau 46,3 procento.

Lietuvoje praėjusią savaitę buvo likusi tik viena juoda savivaldybė – Molėtų rajono. Tačiau ir jai pavyko pagerinti sergamumo rezultatus.

Čia 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 379 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis – 9,7 procento.

Lietuvoje nebeliko nė vienos juodos COVID-19 savivaldybės. © Statistikos departamento nuotr.

Lietuvoje yra ir dvi jau žalios savivaldybės – Neringos ir Birštono savivaldybės.