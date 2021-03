Iki balandžio galo pažadėtas nacionalinis skiepijimo pažymėjimas: kas gaus ir ką jis duos

Trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje dalyvavusi J. Grebenkovienė pažymėjo, kad ministerija kuria vadinamąjį žaliąjį pažymėjimą.

„Pagrindinis tokio sertifikato tikslas yra užtikrinti žmonių laisvą judėjimą, koronaviruso sukeltų rizikų kitų asmenų sveikatai (mažinimą – aut.p.). Žalieji sertifikatai apims tris aspektus – skiepijimąsi, persirgimą ir tyrimų rezultatus“, – kalbėjo ministerijos kancelerė.

Kaip ji paaiškino, sertifikatas remsis minimaliu duomenų rinkiniu, kuris bus vienodas visose ES šalyse – unikaliu dokumento numeriu ir pasitikėjimo tinklu, užtikrinančiu pažymėjimo autentiškumą.

„Iki balandžio mėnesio pabaigos ketiname realizuoti nacionalinį skiepijimo pažymėjimą – pažymėjimą apie vakcinaciją be validavimo. Tai reiškia, kad nebus QR kodų, bet be QR kodų tokius bus galima rasti savo „Esveikatos“ profiliuose, o gegužės mėnesį jau (planuojama – aut.p) realizuoti pilną nacionalinį skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą irgi be validavimo“, – komiteto nariams pasakojo SAM atstovė.

Pasak J. Grebenkovienės, skaitmeninių pažymėjimų įdiegimas pagal specifikacijas užtruks apie tris mėnesius.

„Tokią specifikaciją jau planuojame turėti balandžio mėnesį, o tai reiškia, kad tokius sertifikatus turėtume turėti apie liepos mėnesį. Šiuo metu turime laikinus sprendimus – kol jie bus sukurti, gyventojai savo „Esveikatoje“ gali atsisiųsti medicinines pažymas ir įrašus“, – teigė J. Grebenkovienė.

Tiesa, kokių apribojimų švelninimų ir kada galėtų sulaukti turintieji imunitetą kol kas lieka neaišku.

Savo ruožtu A. Dulkys, atsakydamas į komiteto narių ir posėdžio svečių klausimus taip pat atkreipė dėmesį, kad imuniteto sertifikato niuansai ES šalyse dar yra diskutuojami. Į tokio sertifikato turinį kol kas planuojama tikrai įtraukti persirgusius ir paskiepytus, antikūnių turinčius asmenis.

„Ant didelio klaustuko kabo bet koks kitas testavimas, nes testo pasidarymas dar nereiškia, kad kitą valandą jau nesi užsikrėtęs. Dabar viename Vokietijos mieste, kur tą bandymą daro, tai to imuniteto sertifikato galiojimą užskaito tokiu atveju tik vienai parai. Čia yra visokiausių niuansų ir šalys mėgina atrasti geriausius atsakymus“, – sakė ministras.

Siūlymų idiegti imuniteto pasą Vyriausybė jau sulaukia kurį laiką. Premjerė Ingrida Šimonytė iki šiol tvirtino, kad tokią idėją būtų galima įgyvendinti tik tada, kai prasidės masinė vakcinacija.

Vis dėlto antradienį Seime ji prabilo apie galimybę atlaisvinti judėjimo tarp savivaldybių ribojimus imunitetą turintiems asmenims. Dėl to Vyriausybė svarstys iškart po Velykų.