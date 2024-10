Iki 2 mėnesių siūloma pailginti skundo pateikimo terminą administraciniam teismui

„Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą, per 1 mėnesį reikia ne tik susirasti advokatą, bet ir surinkti reikalingus dokumentus, papildomą medžiagą (patvirtinančias faktines bei kitas skundo aplinkybes). Kai byla yra sudėtinga, 1 mėnesio nepakanka tinkamai surašyti skundą, o nekokybiškai surašytą skundą, jei jį pasiseka per 1 mėnesį pateikti teismui, po to bandoma pildyti paaiškinimais. Tai pareikalauja papildomo laiko sprendžiant tokių paaiškinimų priėmimo klausimą. Pasitaiko atvejų, kai pagal bylos pobūdį apskritai nepavyksta surasti advokato, kuris sutiktų per 1 mėnesį surašyti skundą administraciniam teismui“, – dokumento aiškinamajame rašte sako J. Razma.