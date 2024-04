Ignas Jomantas kol kas dar nesės į kalėjimą: išgelbėjo neįtikėtinas formalumas

Lygtinio laisvės atėmimo metu I. Jomantas ne tik kelis kartus įkliuvo vairuodamas be teisių, tačiau prie vairo yra sėdęs girtas.

Be to, be Probacijos tarnybos leidimo jis buvo išvykęs į Palangą, o kai po visų šių pažeidimų jam buvo skirtos papildomos pareigos, su juo nepavyko susisiekti dėl dalyvavimo elgesio pataisos programoje.