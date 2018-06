„Aš manau, kad dirbu, bet keistai įsakymai interpretuojami ir kažkodėl visi reikalai – finansai, ūkis – perduodami ne man, o pavaduotojui V. Zaksui, nors aš dirbu. Kam to reikia, aš šito nesuprantu. Tai čia tų keistenybių juridinių labai daug yra“, – penktadienį BNS sakė A. Sasnauskas. Jis teigė nenorintis vertinti, kaip turėtų būti skaičiuojama jo kadencija VLK. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai yra aiškinę, kad A. Sasnausko kadencija turėtų baigtis šių metų liepą. „Aš nenoriu nieko manyti, tiesiog kaip bus pagal teisės aktus, taip ir bus. Mane nuteisė – sėdėjau, mane nušalino – buvau nušalintas, mane išmetė – buvau išmestas, dabar atstatė – dirbu. Tai aš tiesiog nieko nenoriu manyti“, – teigė A. Sasnauskas. Susiję straipsniai: Algis Sasnaukas grąžintas į VLK vadovo pareigas, buvusi VLK vadovė perkelta į kitas pareigas Sasnauskas grįžo į VLK, bet įstaigai vadovauja Sabalienė Kartu jis aiškino, kad santykiuose su ministerija nejaučia įtampos. „Jokių aš nematau niekur įtampų, pertrauka yra gal dar geriau. Iš mano pusės nėra jokios įtampos, aš ant nieko nepykstu, aš tiesiog gražiai gyvenu“, – kalbėjo į darbą grįžęs VLK vadovas. „Jie yra viršininkai, aš tiesiog dirbu. Ko gero, čia nėra kažkokių santykių, tiesiog vyksta teisminiai reikalai, įsijungusi Lietuvos teisė, kuri, aš labai džiaugiuosi, yra, kažkuriuo metu atrodė, kad gal tos teisės ir teisingumo Lietuvoje nėra, bet lyg dar yra“, – dėstė jis. Pastaruoju metu VLK vadovavusiai Jūratei Sabalienei, kuri po A. Sasnausko grąžinimo į darbą pačios prašymu perkelta į VLK Tarptautinių reikalų skyriaus laisvas patarėjos pareigas, jis sako tiesiog linkintis gero darbo. „Jinai tame skyriuje dirbo, jinai tą darbą išmano, aš į kažkokias emocijas ar intrigas niekada nesileidžiu“, – sakė A. Sasnauskas. Anot grąžinto vadovo, svarbiausias jo darbo principas, kaip ir anksčiau, bus sprendimus grįsti duomenimis ir analize. Bendrai savo karjeros peripetijas jis sakė galintis palyginti nebent su partizanų patirtimi. „Dešimt metų per stuburą važinėja su tanku nekaltai vien už tai, kad neleidau švaistyti pinigų. Negi jums atrodo, kad mane už tuos keliolika tūkstančių čia teisė ir provokaciją darė? Deja, ne. Aš ir atsėdėjau devynis mėnesius, čia ne šiaip sau yra. Man atrodo, kad nedaug kas gyvenime tai yra pergyvenęs. Galbūt partizanai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę“, – svarstė A. Sasnauskas. Vilniaus apygardos administracinis teismas gegužės pabaigoje nurodė skubiai vykdyti nutartį dėl A. Sasnausko grąžinimo į pareigas. Teismas taip pat paskelbė, kad neteisėtai atleistam A. Sasnauskui priteista beveik 45 tūkst. eurų – ši suma susidarė nuo jo nušalinimo dienos iki teismo sprendimo. A. Sasnauskas VLK vadovo pareigų neteko 2016 metų liepą, kai Apeliacinis teismas paliko galioti jam paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį piktnaudžiavimo byloje. Ji susijusi su 2009 metais VLK organizuotais ir vykdytais tariamai viešųjų intelektualinės saugos paslaugų pirkimais, nors realiai jais siekta pirkti paslaugą pasiklausymo aparatūrai aptikti ir ją neutralizuoti. Įtarta, kad to siekė pats įstaigos vadovas A. Sasnauskas, siekdamas apsisaugoti nuo teisėsaugos institucijų tyrimų. Tačiau šiemet kovą bylą dar kartą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas buvusį VLK vadovą visiškai išteisino. Pernai gegužės 22 dieną A. Sasnauskas parašė prašymą sveikatos apsaugos ministrui A. Verygai, prašydamas jį grąžinti į ankstesnes pareigas. Birželio 12 dieną ministras pateikė atsakymą, kad atsisako tenkinti šį prašymą. Birželio pabaigoje A. Sasnauskas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kad neteisėtais būtų pripažinti sveikatos apsaugos ministro veiksmai. A. Sasnauskas skundė ir ankstesnio sveikatos apsaugos ministro Juro Požėlos 2016 metų liepos 18 dienos įsakymą, kuriuo jis atleistas iš pareigų. Vilniaus apygardos administracinis teismas šiemet gegužės pabaigoje paskelbė, kad abiejų ministrų raštai ir įsakymai dėl A. Sasnausko grąžinimo bei jo atleidimo panaikinami. A. Sasnauskas ministro Aurelijaus Verygos įsakymu į darbą grąžinamas nuo penktadienio. VLK ne vienus metus dirbo be nuolatinio vadovo. Laikini vadovai nuo 2014 metų buvo skiriami dėl ilgai užsitrukusio A. Sasnausko baudžiamosios bylos proceso. VLK pastaruoju metu vadovavo J. Sabalienė, laimėjusi konkursą praėjusių metų rugsėjį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.