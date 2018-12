Savivaldybės rinkimų komisijai perduotame kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą sąraše – 44 pavardės. Sąrašą ves Vytauto Didžiojo universiteto profesorius krepšinio treneris Rūtenis Paulauskas. Kandidate į meres keliama rinkodaros specialistė Inga Laurušonė. Tarp kandidatų – olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, atlikėjas Vaidotas Baumila, penkiakovės pasaulio čempionas Justinas Kinderis, krepšinio komentatorius Vaidas Čeponis, pranešė visuomeninis komitetas. „Džiaugiamės, kad idėja, jog Vilnių reikia išjudinti, patikėjo tiek daug miestiečių, kurių dalis ryžosi žengti žingsnį kandidatuoti į savivaldybės tarybą. Tai, kad ėmėmės veiksmų, jau duoda rezultatų – apie mums rūpimas temas ima kalbėti ir kiti rinkimų kampanijos dalyviai, dalis mūsų idėjų – jau ir favoritais laikomų kandidatų į merus lūpose”, – pranešime cituojamas R. Paulauskas. Penktadienį baigėsi kandidatų į merus ir savivaldybių tarybų narius pareiškinių dokumentų priėmimas. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų kovo 3-iąją.

