Seimo vicepirmininkas „valstietis“ Arvydas Nekrošius BNS sakė manantis, kad per susitikimą su Lenkijos kolegomis bus sutarta ir dėl būsimos Asamblėjos datos. „Tai yra formatas, kurio pageidavo Lenkija, kad prieš mūsų Asamblėją būtų susitikimas, kurio metu mes galėtume aptarti, ką galėtume nagrinėti Asamblėjos metu, paruošiamieji darbai“, – sakė Seimo vicepirmininkas. „Lenkijos pusė nori, mes norime, todėl manau, kad rasime bendrą sprendimą“, – į klausimą, ar bus nuspręsta dėl Asamblėjos datos, atsakė A. Nekrošius. Į Varšuvą su A. Nekrošiumi vyksta „valstiečiai“ Arūnas Gumuliauskas ir Viktoras Rinkevičius, socialdemokratas Algirdas Sysas, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Jaroslavas Narkevičius. Į Vilnių delegacija grįš antradienį. Anot A. Nekrošiaus, bus aptariami ūkinio, kultūrinio, energetinio bendradarbiavimo klausimai, taip pat tautinių mažumų situacija. „Bus aptarti tautinių mažumų tam tikri klausimai, švietimas, aukštosios mokyklos, vardų pavardžių rašymas ir taip toliau“, – sakė vicepirmininkas. Lietuvos ir Lenkijos Parlamentinės Asamblėjos veiklą tikimasi atgaivinti jau šiemet. Anot A. Nekrošiaus, pirmasis posėdis turėtų įvykti iki šių metų pabaigos Varšuvoje. Pastarąjį kartą Lietuvos ir Lenkijos Parlamentinė Asamblėja posėdžiavo 2009 metų gegužės 11 dieną. Lietuvos lenkų tautinės bendrijos problemos temdė Lietuvos ir Lenkijos dvišalius santykius, tačiau pastaruoju metu Varšuva sušvelnino toną šiuo klausimu, abi šalys apsikeitė aukšto rango vizitais. Šiuo metu Lietuvos ir Lenkijos parlamentarai yra sudarę trišalę asamblėją su Ukraina.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.