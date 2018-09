Valdančiųjų parengtas projektas R. Paksui leistų kandidatuoti ir į Seimą, ir į prezidentus. Pagal pataisą, per apkaltą pašalintas asmuo Seimo nariu ar prezidentu galėtų būti renkamas praėjus dešimties metų terminui. Šias pataisas priimti siūlo Vyriausybė, tuo tarpu alternatyvų opozicijos inicijuotą projektą – atmesti. Pagal opozicijos parengtą variantą, per apkaltą pašalintam asmeniui būtų leidžiama kandidatuoti tik į Seimo narius, draudžiama būti renkamam į Seimo vadovybę. Vyriausybė savo išvadoje argumentuoja, kad pirmosios pataisos užtikrintų „platesnes galimybes asmenims tinkamai įgyvendinti pasyviąją rinkimų teisę“. R. Paksas negali dalyvauti prezidento ir Seimo rinkimuose nuo 2004 metų, kai per apkaltą buvo pašalintas iš prezidento pareigų. Europos Žmogaus Teisių Teismas 2011 metais nusprendė, kad draudimas iki gyvos galvos dalyvauti rinkimuose yra neproporcingas. Jei kelią kandidatavimui atveriančios pataisos iki spalio nepajudės Seime, Lietuvai gresia Europos Tarybos Ministrų Komiteto sankcijos. Kandidatuoti per apkaltą pašalintiems asmenims draudžiama remiantis Konstitucinio Teismo aiškinimu, jog toks asmuo negali eiti pareigų, kurioms būtina konstitucinė priesaika. Pasak teismo, tokią nuostatą pakeisti galima tik pakeitus Konstituciją. Niekaip nepriimant Konstitucijos pataisų, kurios R. Paksui atvertų kelią į rinkimus, Strasbūro teismo sprendimų vykdymą prižiūrintis Europos Tarybos Ministrų Komitetas Lietuvai pritaikė vadinamąją sustiprintos priežiūros procedūrą. Seimas prieš kelerius metus bandė priimti Konstitucijos pataisas, kurios R. Paksui būtų atvėrusios kelią į rinkimus, bet pritrūko balsų. Konstitucijai pakeisti reikia, kad per priėmimą už pataisas balsuotų ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Dėl pataisų priėmimo būna balsuojama du kartus su trijų mėnesių pertrauka. R. Paksas iš prezidento pareigų pašalintas 2004 metų balandį per apkaltos procedūrą. KT pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, kai išimties tvarka savo finansiniam rėmėjui Jurijui Borisovui suteikė Lietuvos pilietybę.

