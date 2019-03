„Net neabejoju, kad signataro, profesoriaus autoritetas ir išmintis parlamente yra labai reikalinga, o kompetencija finansų ir ekonomikos srityse neabejotinai bus naudingos einant Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigas”, – Liberalų sąjūdžio frakcijos pranešime cituojamas V. Gailius. Jis savivaldybių tarybų ir tiesioginiuose merų rinkimuose buvo išrinktas Joniškio rajono meru, todėl trečiadienį pasitraukė iš komisijos pirmininko pareigų. V. Gailiui tapus Joniškio rajono meru ir atsisakius Seimo nario mandato, Liberalų sąjūdžio frakcija parlamente sumažės nuo 12 iki 11 narių. Dėl to sumažės ir jos kvota Antikorupcijos komisijoje, čia galės dirbti tik vienas frakcijos narys, dabar komisijoje dirba du liberalai – V. Gailius ir K. Glaveckas. Liberalų sąjūdžio lyderis Eugenijus Gentvilas trečiadienį BNS minėjo siūlysiąs savo kandidatūrą į Antikorupcijos komisijos vadovus, tačiau ketvirtadienį persigalvojo. Susiję straipsniai: Gailius pasitraukė iš Antikorupcijos komisijos vadovų, jį pakeisti tikisi Gentvilas Karbauskis apie opozicijos galimybes vadovauti Antikorupcijos komisijai: nesu tuo tikras „Sumažėjo mūsų frakcijos kvota komisijoje. Kadangi K. Glaveckas yra šios komisijos narys, aš nebegalėsiu ateiti ten, o keisti narius nėra prasmės“, – teigė E. Gentvilas. Pagal neformalų susitarimą ir susiklosčiusią tradiciją, Seimo Antikorupcijos komisijos vadovo postas priklauso opozicijos atstovui. Tačiau tokia nuostata neįteisinta nei Seimo statute, nei Antikorupcijos komisijos įstatyme. Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis ketvirtadienį žurnalistams sakė abejojantis, ar šios pareigos liks opozicijai. Jis tvirtino nematąs, kas galėtų vadovauti šiai komisijai jos nekompromituodamas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.