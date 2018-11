Prezidentė vetavo pataisas, kurios po rinkimų susikūrusiai parlamentinę frakciją turinčiai partijai numato skirti dotaciją ir leidžia tam skolintis lėšų. Valdantieji „valstiečiai“ su socialdarbiečiais sako prezidentės veto atmesiantys. Pagal Seimo statutą, gavęs vetuotą įstatymą Seimas balsuoja, ar svarstyti grąžintą įstatymą iš naujo, ar laikyti jį nepriimtu. Seimui nusprendus įstatymą svarstyti iš naujo, reikia paskirti įstatymo svarstymo datą ir šis svarstymas turi įvykti ne vėliau kaip po savaitės. Tuomet per priėmimo stadiją pirmiausia būtų balsuojama, ar priimti visą įstatymą be pakeitimų. Tam reikia, kad „už“ būtų ne mažiau kaip 71 Seimo narys. Socialdarbiečių dotacijos klausimą Seimas spręs artėjant terminui, iki kurio Vyriausioji rinkimų komisija turi paskirstyti partijoms dotacijas. Pagal įstatymą, antrojo pusmečio dotacija partijoms turi būti pervesta iki lapkričio 15 dienos. Prezidentės nuomone, rinkimuose nedalyvavusios, bet atstovų Seime turinčios partijos turi teisę gauti finansavimą, tačiau tai turi būti daroma ne skolinantis, o numatant lėšų joms kitų metų biudžete. Taip pat prezidentė siūlo, kad partijų įstatymo pataisos su jos teikiamomis korekcijomis įsigaliotų nuo kitų metų sausio, o ne nuo pasirašymo datos, kaip to siekė valdantieji. D. Grybauskaitė nepritaria biudžeto pataisoms, susiejusioms galimybes skolintis tiek gynybos biudžetui didinti, tiek LSDDP dotacijai, sakydama, kad „gynybos poreikiai negali tapti partijų finansavimo įkaitu“. Grąžindama tobulinti Politinių partijų įstatymo pataisas dėl rinkimuose nedalyvavusių parlamentinių partijų veiklos finansavimo prezidentė siūlo tris saugiklius, kurie neleistų piktnaudžiauti dotacijomis. Nuo Socialdemokratų partijos atskilusių politikų įsteigta Socialdemokratų darbo partija šiuo metu kaip nedalyvavusi rinkimuose iš viso negauna dotacijos. Premjero Sauliaus Skvernelio teigimu, jiems priklausytų per 200 tūkst. eurų. Šiuo metu dotacijas gauna partijos, kurios per pastaruosius Seimo, savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimus, yra surinkusios ne mažiau kaip 3 proc. rinkėjų balsų.

