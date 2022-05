Į priekį stumiasi nauja išmokų už vaikus tvarka: suskaičiavo pliusus ir minusus

Vilniaus universiteto Socialinės politikos katedros vedėja Daiva Skučienė specialiose LNK žiniose teigė, jog naujoji tvarka kiek per ilga.

„Mes manome, kad nauja tvarka yra šiek tiek trukme per ilga. Tai neskatina moterų užimtumo, grįžimo į darbo rinką. Dvejus metus atitrūkti yra šioje dinamiškoje darbo rinkoje – labai daug. Antras dalykas – tai yra „Sodros“ finansai.

Nes tokios trukmės išmoka yra per ilga, finansiniu požiūriu „Sodrai“. Tad būtų naudingiau, jei dabartiniu esamu tarifu – 77 ir 58 procentais būtų kompensuojama 12 mėnesių – vienerių metų trukmės išmoka“, – sakė D. Skučienė.

Kita problema, anot pašnekovės, šie klausimai negali būti sprendžiami be vaiko priežiūros paslaugų.

„Kitaip tariant, kur vaikui gauti lopšelį–darželį nuo vienerių iki dvejų metų. Šita pasiūla Lietuvoje yra tikrai labai neprieinama. Ir tokiu būdu mes siūlome, kad nuo vienerių iki dvejų metų reikėtų šeimoms pasiūlyti vienodo dydžio išmoką arba kompensaciją, kad galėtų įsigyti šias paslaugas rinkoje – perkant auklės paslaugas, vedant į privačius darželius, kaip šeima manytų, kad reikėtų organizuoti“, – sakė LNK specialių žinių pašnekovė D. Skučienė.

Tačiau socialinio draudimo požiūriu teisingiau, ir mokslininkų tyrimų duomenimis rodo, kad dosni, trumpesnės trukmės vaiko priežiūros išmoka yra naudinga moterų dalyvavimui darbo rinkoje.

„Juk ir jų ateičiai – kai sulauks senatvės ir suskaičiuos visas mokėtas įmokas „Sodrai“ per jų gyvenimo laikotarpį. Šiuo atveju prapuola naujame siūlyme buvusi pasirinkimo galimybė 12 ir 24 mėnesių, atvirkščiai – išsitęsia iki 18 mėnesių. Ir tas pasiūlymas yra ilgas ir mažiau dosnus. Kita vertus – „Sodros“ sistemoje yra sprendžiamas vaiko priežiūros paslaugų trūkumas.

Nes tampa nebeaišku, ką draudžiam ir ką kompensuojam nuo vienerių metų iki dvejų. Kai daugiau nei pusė žmonių jau dirba. Mes manome, kad mūsų siūlymas leistų gauti visą darbo užmokestį ir dar kompensuotų vaiko priežiūrą. Kokiu laipsniu, reikėtų dar svarstyti, skaičiuoti“, – kalbėjo pašnekovė.

Nauja tvarka didintų šeimos pajamas, bet, anot D. Skučienės, trukmė nepalanki.

„Tyrimų duomenys rodo, kad moterys dvejus metus atitrūksta nuo savo darbo rinkos, tai nėra palanku jų kompetencijai. (…) Reikia jau atgauti tuos savo darbinius įgūdžius per tokį ilgą laiką. Manau, kad socialinio investavimo perspektyva irgi teigia, kad labai svarbus vaikų ugdymas institucijoje, kad jie gautų profesionalią pagalbą ir vystytų savo gebėjimus.

Žinoma, nuo vienerių iki dvejų metų vaikui irgi tie gebėjimai gali būti kalbiniai, santykio su svetimais žmonėmis, gebėjimas būti su bendraamžiais, gebėjimas taikytis prie grupės taisyklių“, – specialiose LNK žiniose tikino Vilniaus universiteto Socialinės politikos katedros vedėja.

Anot jos, Lietuva tokių išmokų tvarką nusižiūrėti galėtų nuo Skandinavijos šalių.

„Jos turi gerokai trumpesnes vaiko priežiūros atostogas ir dosnias. Bet žinoma, jos turi išvystytą vaiko priežiūros prieinamumą, mes to neturime. Todėl sakome, kad tarpinis sprendimas galėtų būti visiems vienoda išmoka, kompensuojanti įsigijimą tų paslaugų. Kita vertus, kalbant apie mokamą trukmę, dauguma Europos šalių ją tikrai turi trumpesnę. Ir štai, Belgija, Kroatija turi po keturis mėnesius, Prancūzija – 6 mėnesius. O pas mus ji apmokama iki dvejų metų, nepakankamai dosni“, – sakė ji.

Visą LNK pokalbį su D. Skučiene žiūrėkite čia:

Delfi primena, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuoja naują vaiko priežiūros pirmuosius dvejus jo gyvenimo metus išmokų tvarką.

Ministerija pasiūlė šią išmoką ateityje mokėti kitaip negu dabar – tėvai galės pasirinkti, ar jie nori išmoką gauti iki vaikui sueis 18 arba 24 mėnesiai.

Pirmuoju atveju išmoka siektų 60 proc. kompensuojamojo uždarbio, antruoju – pirmaisiais metais 45 proc., antraisiais – 25 proc. Tačiau pastarąjį dydį Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasiūlė padidinti iki 30 proc., tam neprieštaravo ir ministerijos atstovai.

Ministrės M. Navickienės teigimu, pirmas vaiko priežiūros etapas iki 18 mėnesių nuo dabartinių 12–os ilginamas, nes trūksta darželių, todėl per 18 mėnesių tėvai galėtų susirasti, kas prižiūrėtų jau ūgtelėjusius vaikus.

Tėvai taip pat galės dirbti, bet jų darbo užmokestis negalėtų viršyti iki susilaukiant vaiko gauto atlyginimo. Be to, vietoj šiuo metu reikalaujamo 12 mėnesių per paskutinius dvejus metus socialinio draudimo stažo tėvystės išmokai gauti siūlomas pusmečio stažas.

„Kad galėtume duoti ženklą šeimoms, kad (...) šeimos, kurios augina vaikus, iš pataisų pajustų finansinę naudą – būtų gaunamos ženklesnės pajamos“, – trečiadienį Seimo komitete sakė ministrė M. Navickienė.

Tokios galimybės, pasak jos, „Sodros“ biudžete yra: „Galime tokį kompromisą daryti“.

Seimo komitetas trečiadienį pritarė įstatymų paketo pataisoms, keičiančioms vaiko priežiūros reguliavimą. Jeigu Seimas tam pritartų, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų sausio.

Panašius siūlymus dėl išmokų didinimo buvo pateikę parlamentarai iš visų opozicinių frakcijos.

Šiuo metu vaiko priežiūros išmoka siekia 100 proc. atlyginimo, jei atostogos trunka vienerius metus, o jei dvejus – pirmaisiais metais – 70 proc., antraisiais – 40 proc. atlyginimo.