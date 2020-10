Į prašymą padėti Blinstrubiškių globos namams atsiliepė trys medikai

„Vienas iš jų yra slaugos specialistas ir dvi gydytojos, kurios pasisiūlė padėti“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė ministras.

Kaip BNS vėliau sakė Blinstrubiškių socialinės globos namų direktorė Rasa Šebelskienė, dar nėra aišku, ar visi šie specialistai išties galės padėti.

„Dabar vyksta derinimas. (...) Viena gydytoja man iki vakaro pažadėjo persiųsti informaciją, kokiomis dienomis ir kada ji galėtų dirbti. Taip pat ką tik teko bendrauti su slaugytoju, kuris dirba greitojoje pagalboje, tai mes dar turime suderinti su jo tiesioginiu viršininku, kad jam leistų dirbti. (...) Dar su viena gydytoja kol kas nepavyko susisiekti“, – komentavo ji.

Anot socialinės globos namų vadovės, įprastai šioje įstaigoje dirba vienas gydytojas, tačiau dabar reikėtų dar bent vieno.

„Taip pat mums trūksta dar kokių dviejų–trijų slaugytojų ir kokių penkių–šešių slaugytojų padėjėjų“, – kalbėjo R. Šebelskienė.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, koronavirusas Blinstrubiškių socialinės globos namuose nustatytas 27 darbuotojams ir 40 gyventojų. Taip pat fiksuoti keturi antriniai atvejai.

R. Šebelskienės teigimu, iš viso šioje įstaigoje dirba per 100 žmonių, slaugoma apie 200 gyventojų.

„Jei procentais skaičiuotume, tai dirbti dabar gali apie 50 procentų žmonių. Kiti yra nedarbingume – serga arba yra saviizoliacijoje. (...) Yra įjungta visa administracija. Mes šiai dienai pareigybių neturime, mūsų visų vienas tikslas – rūpintis žmonėmis: kad jie būtų pavalgę, švarūs, duoti vaistai, sumatuotos temperatūros. (...) Yra sumažintas virtuvės darbuotojų skaičius, yra sumažintas skalbyklos darbuotojų skaičius. Mes dar iš esamų resursų dalį užsipildėme. “, – sakė ji.

Pirmadienį NVSC Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė teigė, kad Blinstrubiškių socialinės globos namuose fiksuoti infekcijų kontrolės pažeidimai.

„Patikrinimo metu matosi ne tik infekcijos kontrolės nesilaikymas, bet ir bazinių žinių trūkumas“, – kalbėjo ji.

Vis dėlto R. Šebelskienė sako, kad žinių trūkumas yra neišvengiamas, nes koronavirusinė infekcija – nauja liga.

„Kas tų žinių šiai dienai turi per daug? Pirmiausia juk mūsų medikų bendruomenė krito. (...) Aišku, kad šitoje ligoje mes per daug žinių neturėjome, nes turime tik vieną gydytoją. Mes vykdėme NVSC nurodymus visus. Be abejo, kai išgyvensime šitą laikotarpį, tai labai didelę analizę galėsime padaryti“, – komentavo globos namų vadovė.

Kol kas koronavirusu Lietuvoje užsikrėtė 5366 žmonės, 2700 – tebeserga, 2546 – pasveiko.

Nuo COVID-19 iš viso mirė 99 žmonės, dėl kitų priežasčių mirė 21 asmuo.