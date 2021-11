Į prasčiausią epidemiologinę zoną nepatenka jau trys savivaldybės

Į juodą COVID–19 zoną nebepatenka Neringos savivaldybė, Skuodo rajonas ir Anykščių rajono savivaldybė.

Neringos savivaldybėje 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų tenka 412 atvejų, Skuodo rajone – 434,1 atvejo, Anykščiuose – 499,5 atvejų

Pirmadienį duomenimis, į raudoną zoną jau pateko ir Rietavo rajonas, tačiau antradienį pateiktais Statistikos departamento duomenimis, ši savivaldybė vėl nusidažė juoda spalva dėl 10 procentų viršijančios teigiamų tyrimų dalies.

100 tūkst. gyventojų per 14 dienų Rietavo rajono savivaldybėje ir toliau tenka mažiau 500 atvejų – 459,7.

Visos kitos šalies savivaldybės yra nusidažiusios juoda spalva.

Visa Lietuva taip pat patenka į juodą COVID–19 zoną.

100 tūkst. gyventojų per 14 dienų visoje šalyje tenka 976,4 atvejų, teigiamų tyrimų dalis per paskutines 7 dienas siekia 9,9 procento. Pandemijos pagreitis ir toliau yra neigiamas – –18,7 proc. per savaitę.

Imunitetą galimai turi 73,9 procento šalies gyventojų.

Praėjusią parą nustatyti 1839 nauji COVID–19 atvejai, mirė 18 žmonių, rodo antradienį paskelbti Statistikos departamento duomenys.

14 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 2170 žmonių paskiepyta pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepyti 14 tūkst. 32 žmonės.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1511 COVID–19 sergančių pacientų – maždaug pusšimčiu mažiau nei prieš parą, 137 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta 13,6 tūkst. molekulinių (PGR) ir 9,4 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.