„Jungtinės Karalystės vyriausybė paskelbė, kad labai tikėtina, jog išpuolio šaknys yra Rusijoje. Mes visiškai solidarizuojamės su Jungtine Karalyste ir jų susirūpinimu“, – BNS antradienio rytą sakė ministras. L. Linkevičiaus teigimu, karinio cheminio ginklo panaudojimas NATO teritorijoje būtų ypatingas atvejis, todėl svarbu išsiaiškinti kaltuosius ir patraukti juos atsakomybėn. Per vizitą Londone L. Linkevičius susitiks su britų užsienio reikalų sekretoriumi Borisu Jonhsonu, kitais parlamentarais, premjerės Theresos May patarėju užsienio politikai, lietuvių bendruomenės atstovais. Britanijos premjerė Theresa May pirmadienį paskelbė, jog „labai tikėtina“, kad Rusija yra atsakinga už buvusio savo karinės žvalgybos agento ir jo dukros apnuodijimą. Susiję straipsniai: Iš Londono – įspėjimas Rusijai: žada ryžtingą ir deramą atsaką Britanija pareikalavo Rusijos iki antradienio vakaro pateikti išsamų paaiškinimą dėl šio incidento. Premjerės teigimu, tuo atveju, jeigu įtikinamo atsakymo nebus, Britanija padarys išvadą, kad įvyko „neteisėtas Rusijos Valstybės jėgos panaudojimas prieš Jungtinę Karalystę“ ir kad Londonas svarstys „visokeriopas priemones“, kad į tai atsakytų. Maskva britų kaltinimus griežtai atmetė.

