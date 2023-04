„Štai pasižiūrėkite – nemokėsite, ir jums taip bus“, – iš vieno savo kliento išgirdo Moldovos pilietės. Ir čia pat buvo priverstos pasižiūrėti kelis vaizdo įrašus, kuriuose yra smurtaujama prieš seksualines paslaugas teikusias užsienietes.

Viename šių įrašų buvo nufilmuota ant lovos tik su apatiniais gulinti mergina, jos rankos yra už nugaros, jai skutami plaukai, daužoma per veidą ir sakoma, kad ji turi išvažiuoti iš šalies, o jei neišvažiuos, bus nužudyta, – išsigandusi mergina pažada, jog visiems laikams išvažiuos iš Lietuvos. Kitame įraše buvo nufilmuota ant žemės gulinti mergina su aukštakulniais, kruvinu veidu, jai yra spiriama koja, o tada vyriškis šaukia, kad Lietuvoje ji nedirbs. O trečiame įraše nufilmuota laiptais bėganti mergina, kurią pasiveja vyriškis ir nukrato elektrošoku, o tada ant jos šaukia, kad Lietuvoje ši nedirbs.

Tai buvo tiesioginis grasinimas – į Lietuvą atvykusios užsidirbti pinigų moldavės sutiko mokėti už „stogą“. O juo būti pasisiūlė gerai teisėsaugos pareigūnams žinomas ir ne kartą praeityje teistas Egidijus Jakaitis (g. 1969 m.), kriminaliniame pasaulyje žinomas iš pravardės Kosmosas.

Už tai, kad pelnėsi iš prostitucijos, E. Jakaitis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn – jam iškeltą baudžiamąją bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad šiaulietis buvo nuteistas pagrįstai, o jam skirta 5,8 tūkst. Eur bauda nėra per didelė.

Teismas nustatė, kad iš vienos merginos, kuri į Lietuvą atvyko iš Baltarusijos, E. Jakaitis gavo ne mažiau kaip 500-1000 Eur, o iš dviejų Moldovos piliečių kasdien turėjo gauti po 100 Eur, bet nesuspėjo – vyras ir merginos buvo sulaikyti, kai tik atvyko į Vilnių ir jau planavo įsikurti specialiai tam išnuomotame bute.

Tuo metu policijos pareigūnai jau slapta stebėjo E. Jakaitį – seksualines paslaugas Vilniuje teikusi baltarusė ją dėl neteisėtos veiklos sulaikiusiems pareigūnams buvo prisipažinusi, kad turi „stogą“ ir kaskart privalo susimokėti už tariamą ramybę.

„Mano užsiėmimas yra pavojingas, todėl reikėjo apsaugos, – per apklausą sakė mergina. – Jeigu kas man grasindavo, apie tai pranešdavau E. Jakaičiui, be to, jis mane nuveždavo, kur man reikėdavo, taip pat padėdavo, kai paprašydavau pagalbos.“

Baltarusijos pilietė neslėpė, kad su E. Jakaičiu susipažino, kai šis pas ją atvyko kaip klientas.

„Prostitucija užsiimu nuo 2018 m., iš pradžių dirbau su viena sutenere, kuriai turėdavau atiduoti pusę savo uždarbio, bet kai ją sulaikė policija, nutariau dirbti savarankiškai – Vilniuje išsinuomojau butą, internete patalpinau skelbimus apie teikiamas seksualines paslaugas“, – apklausos metu baltarusė prisipažino, kad norėdama sulaukti daugiau dėmesio, skelbimuose patalpino ne savo, o kitos merginos, kuri buvo panaši, nuotraukas.

Mergina neslėpė, kad dėl vertimosi prostitucija buvo įkliuvusi policijos pareigūnams, dėl to jai buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta bauda.

„Kai pajutau, kad vadinamasis klientas gali būti policijos pareigūnas, bandžiau parašyti SMS žinutę E. Jakaičiui – norėjau, jog jis žinotų, jeigu kas man nutiks“, – baltarusė atskleidė, kaip į kriminalistų akiratį pateko iš jos prostitucijos pelnęsis E. Jakaitis.

Merginos teigimu, iš pradžių jis pasinaudojo jos teikiamomis paslaugomis, o paskui su juo sutarė, kad šis bus jos vadinamasis „stogas“.

„Iš pradžių jis buvo mano klientas, o paskui bendravome bičiuliškai, kartu – aš su savo vaikinu, o jis su savo drauge, vykome į poilsinę kelionę Dominikos Respublikoje, – pasakojo ji. – Supratęs, kad dirbu viena, jis man pasiūlė, kur gyventi, taip pat žadėjo padėti, jeigu man kas nutiktų – sakė, kad reikės mokėti tik už apsaugą, tai bus garantija, jog jis padės, jeigu man kas nutiks Lietuvoje, juk esu ne vietinė gyventoja.“

Prostitutė neslėpė, kad už „stogą“ E. Jakaičiui turėjo mokėti 20 proc. nuo iš klientų gautų pinigų. Bet kiek ji aptarnauja vyrų ir kiek gauna pinigų, šis nežinojo – mergina teigė, kad šis ja pasitikėjo ir sutikdavo su tomis sumomis, kurias ji per kelis kartus jam perdavė. O už pusvalandį iš klientų ji imdavo 70 Eur, už valandą – 100 Eur.

„Pinigus perduodavau bute, kuriame verčiausi prostitucija“, – prisipažino Baltarusijos pilietė.

Ji taip pat neslėpė, kad pinigus E. Jakaičiui mokėjo ne šiaip sau – kartą jis pagelbėjo, kai iš dviejų vyrų buvo sulaukusi grasinimų. Vienas jų norėjo pasinaudoti prostitutės paslaugomis, bet kai atvyko pas šią į butą, persigalvojo – esą mergina nebuvo panaši į tą, kurios nuotraukas jis matė patalpintas prie skelbimo.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

„Tų asmenų, kurie man grasino, telefono numerius esu perdavusi E. Jakaičiui, jis sakė, kad su jais pasikalbėjo, jie man daugiau nebeskambino“, – bičiulyste su savo „stogu“ džiaugėsi baltarusė. Bet kai buvo sulaikyta policijos pareigūnų, už grotų atsidūrė ir E. Jakaitis – po to jų keliai išsiskyrė, po kiek laiko baltarusė išvyko iš Lietuvos.

Ikiteisminio tyrimo metu kaimyninės valstybės gyventoja buvo apkklausta ne tik policijoje, bet ir teisme – pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Šiais liudytojos parodymais vėliau rėmėsi E. Jakaičio baudžiamąją bylą nagrinėjęs teismas – iš Lietuvos išvykusi prostitutė į posėdžius neatvyko, pareigūnai išsiaiškino, jog ši yra išvažiavusi į Lenkiją, tačiau apie procesą žinojo – kai sulaukė pasiūlymo į teismo klausimus atsakyti nuotoliniu būdu, mergina nurodė, jog tokios galimybės neturi.

Vis dėlto, ji baudžiamąją bylą nagrinėjusiam teismui parašė ne vieną elektroninį laišką – juose nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausinėjama ne gimtąja baltarusių kalba, todėl iš rusų kalbos vertusi vertėja esą galėjo ne visus jos pasakytus žodžius suprasti teisingai. Be to, ji pažymėjo, kad pinigus E. Jakaičiui perduodavo už „poilsį, barus, klubus“. Teismas šiais jos laiškais nesirėmė ir net suabejojo, ar tikrai juos rašė baltarusė – baudžiamąją bylą nagrinėjusi Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aušra Dambrauskienė pažymėjo, kad laiškai buvo gauti prieš teismo posėdžius, apie juos dar net nepranešus liudytojai, o juose išdėstytas turinys atitiko E. Jakaičio poziciją. Būtent dėl to net buvo suabejota, ar šių laiškų nerašė ir teismui nusiuntė pats E. Jakaitis.

Nagrinėjant baudžiamąją bylą į teismą nepavyko išsikviesti ir dviejų Moldovos piliečių, su kuriomis E. Jakaitis buvo sulaikytas Vilniuje, kai vyko į „darbui“ jau išnuomotą butą. Prieš tai šios merginos prostitucija vertėsi Šiauliuose – iš pradžių jos „bendradarbiavo“ su ta pačia, kaip ir baltarusė, sutenere, bet šią sulaikė policija, jos liko be „stogo“.

„Atvykome į Lietuvą iš Moldovos, planavome dirbti savarankiškai, išsinuomojome butą ir internete patalpinome skelbimus“, – pasakojo jos.

Praėjus kelioms dienoms po skelbimo patalpinimo su viena merginų susisiekė, kaip vėliau paaiškėjo, E. Jakaitis.

„Kai jis pasinaudojo seksualinėmis paslaugomis, ėmė mūsų klausinėti, ar mes nebijome dirbti, – pasakojo užsienietės. – Tada mes prisipažinome, kad neturime „stogo“, o jis mums parodė vaizdo įrašą, kuriame buvo nufilmuota, kaip prostitutės yra mušamos, joms skutami plaukai, taip pat naudojamas elektrošokas. Po šių vaizdo įrašų mes sutikome, kad šis klientas būtų mūsų „stogas“ ir mus saugotų – už tai pažadėjome jam mokėti po 50 Eur už kiekvieną darbo dieną.“

Merginos neslėpė, kad tuo metu jau jautė baimę – po skelbimų apie teikiamas seksualines paslaugas patalpinimo sulaukė grasinančių žiniučių: „Mums rašė, kad nustotume dirbti Lietuvoje ir išvyktume iš šalies“. Be to, jos jau buvo ir nukentėjusios – vienas klientas, pasinaudojęs seksualinėmis paslaugomis, jas apiplėšė.

„Mums reikėjo apsaugos“, – sakė Moldovos pilietės. Kadangi netrukus baigėsi trumpalaikė buto nuomos sutartis, įkalbėtos E. Jakaičio merginos nutarė vykti dirbti į Vilnių – didesniame mieste galima daugiau užsidirbti pinigų.

„Jis mums surado butą, taip pat atsiuntė traukinių ir autobusų, važiuojančių iš Šiaulių į Vilnių, grafikus, o kai atvykome, pasitiko stotyje“, – pasakojo liudytojos.

Bet „padirbėti“ Vilniuje jos taip ir nesuspėjo – buvo sulaikytos su E. Jakaičiu, o kai buvo paleistos iš policijos, nutarė išvykti iš Lietuvos.

Asociatyvi nuotrauka Shutterstock

Tuo metu E. Jakaitis kategoriškai neigė, kad pelnėsi iš baltarusės bei ketino pelnytis iš moldovių prostitučių neteisėtos veiklos – vyras tikino, jog buvo jų klientas ir dėl to toms geranoriškai padėjo.

„Juk jos buvo atvykusios iš trečiųjų valstybių, nemoka lietuvių kalbos ir nepažįsta mūsų šalies“, – vyras nurodė, kad tuo pasinaudojo ir policijos pareigūnai – esą, kai merginos buvo sulaikytos, jos buvo priklausomos nuo policijos ir todėl davė neteisingus parodymus.

Be to, jis pažymėjo, kad jokios piniginės naudos iš Baltarusijos pilietės negavo.

„Mus siejo artimi santykiai, mes kartu keliavome į Graikiją, Dominikos Respubliką, ją vesdavausi į restoranus, tenkindavau visus jos poreikius, buvau išleidęs ne mažiau kaip 8 tūkst. Eur, todėl duodama man pinigų ji norėjo dalį jų sugrąžinti, taip pat atsilygindavo už tai, jog ją veždavau automobiliu.“

Jis taip pat pabrėžė, kad jokių paslaugų neteikė ir Moldovos pilietėms – esą liudydamos prieš jį merginos gali jam keršyti, nes vienai merginų nesumokėjo už šios suteiktas seksualines paslaugas. Paklaustas apie vaizdo įrašus, kurie buvo rasti jam priklausančiame telefone, ir kuriuose yra nufilmuota, kaip tyčiojamasi iš prostitučių, E. Jakaitis negalėjo paaiškinti, iš kur gavo šiuos įrašus.

„Mačiau juos internete“, – tepasakė vyras.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjusiam teismui nekilo abejonių dėl E. Jakaičio kaltės – jo skundą dėl paskelbto apkaltinamojo nuosprendžio išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija pažymėjo, kad kaltę patvirtina ne tik trijų merginų liudijimai, bet ir kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys – buvo atliekamas slaptas E. Jakaičio sekimas, jam priklausančiuose telefonuose rasta duomenų apie bendravimą su merginomis, taip pat duomenų, jog jis mokėjo už skelbimus, butų nuomą.

„Teismas, skirdamas bausmę E. Jakaičiui, atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, pobūdį, stadiją – padarytas vienas baigtas apysunkis nusikaltimas, susijęs su pelnymusi iš kito asmens prostitucijos, į kaltinamojo kaltės formą ir rūšį – veikė tiesiogine tyčia, į tai, kad jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta“, – teisėjos Nijolės Žimkienės pirmininkaujama kolegija pabrėžė, kad anksčiau ne kartą Lietuvoje ir užsienyje teistam E. Jakaičiui skirtos baudos dydis yra artimas minimaliam, kurį įstatymas numato už apysunkį nusikaltimą, o duomenų, kad bausmės rūšis ar dydis akivaizdžiai prieštarautų teisingumo principui, byloje nėra.

„Nuteistajam paskirta bausmė yra teisinga“, – nurodė teismas.