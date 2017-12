Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir D. Krstičevičius penktadienį aptars saugumo situaciją Baltijos jūros regione bei dvišalį Lietuvos ir Kroatijos bendradarbiavimą gynybos srityje ir jo vystymo perspektyvas. Po susitikimo delegacijos vyks į Ruklą, kur ministrai pasveikins nuo šių metų gruodžio tarptautiniame NATO batalione tarnaujančius Kroatijos karius, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Šiuo metu Lietuvoje dislokuoti apie 180 kroatų karių.











2 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.