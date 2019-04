Vizitu siekiama stiprinti Lietuvos ir Lenkijos karinį bendradarbiavimą bei regiono saugumą, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). Antradienį svečias susitiks su krašto apsaugos ministru Raimundu Karobliu, Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku, kitais kariuomenės atstovais. Pasak KAM, oficialiuose susitikimuose bus diskutuojama apie NATO ir Europos Sąjungos saugumo stiprinimo iniciatyvas, JAV karių buvimą regione, paramą Ukrainai, bendras karines pratybas, regiono oro gynybos užtikrinimą, karinį mobilumą, šalių pasirengimą kolektyvinei gynybai ir trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados vystymą. Lietuvos kariuomenės atstovai svečius iš Lenkijos ketina supažindinti su šalies gynybos planavimo procesu, karinių pajėgumų vystymo prioritetais ir planais, informacinės erdvės analize ir Krašto apsaugos savanorių pajėgomis. Trečiadienį Lenkijos kariuomenės vadas Šiauliuose, Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, aplankys NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančius Lenkijos karius. Šiauliuose nuo šių metų pradžios misiją vykdo keturi lenkų naikintuvai F-16 „Fighting Falcon“. R. Andrzejczakas Lenkijos kariuomenei vadovauja nuo pernai rugpjūčio. Eidamas šias pareigas generolas į Lietuvą atvyksta antrąjį kartą.

10 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.